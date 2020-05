Aseguran que se restableció el servicio de agua en el 95% de la Villa 31 Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

A casi 10 días de que comenzaran los problemas con el suministro de agua en la Villa 31, una de las zonas más afectadas por el coronavirus Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires, el problema se solucionó en el 95% del barrio de emergencia.

"Al agua volvió en su forma habitual el domingo. Cuando no había agua atendíamos un promedio de 8 mil vecinos, con 600 llamados por día. Hoy atendimos a 22 llamados. Hay entre 50 y 55 hogares afectados de los 11500. Ya se recuperó la presión normal", dijo a LA NACION, Diego Fernández, Secretario de Integración Social y Urbana de la ciudad de Buenos Aires.

El funcionario remarcó que "el grueso" del barrio ya recuperó el suministro que se vio afectado desde el 25 de abril pasado. En un principio, por un desperfecto en la planta potabilizadora San Martín de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa).

Ante la consulta sobre si el desperfecto que llevó a que se cortara el suministro podría haber ayudado al crecimiento exponencial de casos de coronavirus Covid-19 dentro del barrio, que ya tiene más de 130 casos confirmados y al menos una muerte, Fernández respondió: "Hubo faltante de agua, pero también hubo provisión del gobierno. No dejamos a la gente sin agua, sino que, a veces, tuvo que esperar. De los casi 8000 vecinos a los que les acercamos agua durante esos ocho días, el promedio de respuesta fue de seis horas. Lo que dicen los expertos médicos es que la proliferación del virus se debió a la cercanía o contacto entre convivientes en esta semana".

En tanto, desde Aysa explicaron que el problema de suministro, en lo que respecta a su función, la presión en las tres bocas de entrada a la Villa 31 se reestableció el lunes 27 a la noche.

"Nosotros tuvimos la rotura de un caño maestro el sábado 25 de abril en la sala de máquinas de bombas y se inundó todo. Viramos el sistema para restablecer la presión habitual a través de otras plantas que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires", dijeron desde la empresa estatal dirigida por Malena Galmarini.

Ante la consulta del por qué de la diferencia de días entre que se solucionó el desperfecto en la planta de Palermo y la normalización del servicio en la Villa 31, dijeron que se trata de un problema de infraestructura interno.

"El problema histórico que tiene el barrio es que la parte interna de los caños no está terminada. Las obras no avanzaron al mismo ritmo de la cantidad de gente que fue viviendo dentro del barrio", dijeron, y agregaron: "El problema es que hay lugares que no están conectados a la red".

Sobre qué se hizo para abastecer el servicio durante las ocho jornadas, desde la Ciudad explicaron que se utilizó un esquema con camiones medianos adaptados para entrar al barrio y motos cisterna para los pasillos, para que el agua llegue a todas las familias.

Incluso, habilitaron una línea de WhatsApp para que los vecinos del Barrio 31 puedan solicitar el servicio de agua en caso de necesitarlo. En total se distribuyeron 288.000 litros de agua por día. También, 10 camiones cisternas por la mañana y otros cinco por tarde noche recorrieron el barrio. Además, se entregaron 10.000 sachets semanales para lugares que lo necesitaban.

Por otro lado, está previsto un encuentro entre los equipos técnicos de Aysa y el ministerio de Obras Públicas porteñas para ver si pueden, en conjunto, terminar con las obras de red interna para terminar con el faltante de agua en el barrio, que volvió a quedar en el centro de la escena por la pandemia