Los infectados en villas porteñas crecieron un 80% en cuatro días

"Nos sentimos abandonados. Hacer aislamiento sin agua es imposible", dice Cinthia Ramirez Cuevas, de 36 años, que vive en un tercer piso en el barrio 31, a pocas casas de donde vivía la mujer que murió el fin de semana, la primera víctima en las villas de la ciudad. "¿Sabés cómo vivía? Eran cuatro familias, trece personas en total compartiendo un baño. Y desde hace diez días no tenían agua", dice con la voz angustiada. Cinthia tiene tres hijos y desde hace diez días, que no se baña. El pelo le quedó duro. Por las noches, deja una canilla abierta y si escucha que subió agua, salta de la cama y empieza a lavar los platos y poner ollas y cacharros para juntar agua, lo mismo que si escucha que empieza a llover. Pero es poca agua para bañarse, la usan para "higienizarse". Y tienen un tarro con agua y lavandina para lavarse las manos. Es fundamental que quede agua para tirar al inodoro. "Si no, los contagios van a ser peores", dice. "Estoy realmente asustada. En la casa de abajo vive una familia con cinco hijos, todos menores de ocho años. Hay muchos casos en el barrio. Y desde que no hay agua, cada vez hay más", dice.

El contagio de coronavirus se disparó en las últimas horas en las villas de la ciudad. Los números preocupan por la rapidez de su crecimiento y por la situación de vulnerabilidad sanitaria de las familias que están viviendo, en muchos casos sin acceso a agua potable. El gobierno de la Ciudad confirmó ayer que 223 personas se contagiaron del nuevo coronavirus Covid-19 en los barrios vulnerables. Los más afectados son la Villa 31, con 133 casos y la villa de Barracas 1-11-14, con otros 67.

El jueves de la semana pasada, la cifra de contagios en esas áreas era de apenas 124, según informó el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Maquieyra. Es decir, que hubo un aumento exponencial, del 80% en cuatro días. El 24 de abril, solo se habían registrado siete casos. Ante esta situación, el gobierno porteño anunció que lanzará un plan para reforzar la seguridad, la higiene y el acceso a alimentos en los barrios más vulnerables.

Se estima que la población residente en barrios vulnerables y villas llega a las 235.000 personas, distribuidas en unos en más de 52.000 hogares. Esto equivale al 7,7% de la población porteña.

Ayer también se conoció un informe del Observatorio de Derecho a la Ciudad y de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, basados en las cifras del Boletín Epidemiológico que publica el Gobierno de la Ciudad, donde se indica que dos personas que viven en situación de calle se contagiaron de coronavirus. El primero de los casos se produjo en uno de los paradores atendidos por Cáritas, y el segundo, se confirmó en el Centro de Integración "Che Guevara", sostenido por la organización Proyecto 7, que montó un centro para que personas en situación de calle puedan cumplir con el aislamiento y lleva el slogan "La calle no es un lugar para vivir". Esta agrupación acudió a la Justicia para pedir que el gobierno porteño desarrolle un protocolo para el aislamiento de las personas en situación de calle.

Contagios en situación de calle

El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Martin Furchi, le dio la razón a la organización y le ordenó, hace dos días a la administración porteña que «arbitre en forma urgente los medios necesarios para prevenir, detectar y evitar el contagio y propagación del virus SARS CoV 2 (COVID-19) entre los asistentes y residentes del centro", así como en los paradores y centros de día que administra la ciudad. Significa que ante un pedido de auxilio, el SAME deberá dar prioridad al llamado de estos centros, así como se debe hacer en los geriátricos, por la alta concentración de personas allí dentro.

Hay otros barrios vulnerables afectados: con tres casos en el Barrio Ramón Carrillo; dos en Ciudad Oculta; dos en Barrio 20; uno en Barrio Fátima; uno en Barrio 21-24; uno en Rodrigo Bueno; uno en Piletones ; otro en el Barrio Mitre y once de vecinos que viven en barrios vulnerables pero eligen no dar a conocer su paradero.

En tanto, el equipo de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Ciudad trabaja con 75 casos sospechosos de haber contraído el virus, por tratarse de contactos estrechos de los casos positivos.

Sin agua y sin aislamiento

"El agua se cortó hace diez días y no tenemos respuestas. Desde el Gobierno de la Ciudad y Aysa se pasan la pelota. El contagio en el barrio se detonó y no va a parar", dice Cinthia, que es vendedora ambulante. Tiene tras hijos: uno de dos y otro de dieciocho que fueron a Paraguay con el papá y no pudieron volver. Su hija, Jésica, de 15 años vive con ella. Le mandan la tarea por Google Classroom. Hace unos días la llamaron porque no se conectaba. "No tiene computadora ni tenemos internet, con mi teléfono en seguida nos quedamos sin datos", dice. Ahora, un compañero le manda las cosas por Whatsapp y ella completa lo que puede en un cuaderno, que promete entregar a la vuelta a clases. Para bañarse, Jésica tuvo que romper la cuarentena: se fue a la casa de una amiga que tenía agua y le prestó la ducha. Con ellas también vive Romina, una chica misionera, de 20 años, que vino a Buenos Aires para tramitar su documento. Nunca tuvo uno, porque como nació en la casa, la mamá nunca la anotó. El trámite quedó a mitad de camino por la cuarentena. Cinthia ahora está sin trabajo y colabora con un merendero que servía la leche a 30 chicos y hoy tienen 300 personas que van a buscar una merienda reforzada: Reforzada significa con un plato de guiso, fideos o lo que sea. El comedor depende de Nueva Mayoría, organización que forma parte del Frente Patria Grande. "Los días que no tenemos agua, no les podemos servir. Y es muy triste la cara de los que llegan y se enteran que no hay nada. Se van a la cama sin comer", cuenta.

Ante el nuevo escenario del alto número de casos positivos, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta diseñó un plan de trabajo enfocado en cuatro ejes, según detallaron en un comunicado de prensa.

Campaña de difusión y concientización sobre las formas de contagio. Refuerzo en la seguridad alimentaria que incluye comedores, merenderos y centros de primera infancia y alcanza a 258.174 personas. Acciones de higiene y salud urbana que incluyen desinfecciones vivienda por vivienda. Medidas para el cuidado para adultos mayores con promotores sociales y voluntarios para que su aislamiento sea a la vez lo más estricto y llevadero posible. El operativo alcanza a los 29 barrios populares porteños. Esto incluye a las villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios.

"Los vecinos y las vecinas están haciendo un esfuerzo enorme quedándose en sus casas, manteniendo la distancia, tomando los recaudos. Lo que sucede es que la cuarentena se estructura e implementa con una modalidad particular y diferente a la del resto de los barrios, principalmente por las características específicas de espacio e infraestructura, pero también, por ejemplo, porque, por la situación económica, no se puede salir a hacer compras para varios días o deben salir a los comedores comunitarios, por ejemplo".

"Durante este tiempo hemos multiplicado todos los recursos físicos y materiales del Gobierno de la Ciudad: pasamos de alimentar 100.000 personas a 260.000 en los comedores comunitarios; reforzamos los operativos de higiene, limpieza y desinfección; lanzamos un plan especial para los adultos mayores que no puedan hacer el distanciamiento social; pusimos en marcha una campaña de concientización en cada territorio con altoparlantes, calle por calle y por redes sociales. Además, estamos complementando el trabajo del Ministerio de salud, incorporando operativos de vacunación para adultos mayores en los barrios más poblados y sumando logística propia para traslado de casos sospechosos, con buses y unidades móviles", dio María Migliore, ministra porteña de Desarrollo Humano.