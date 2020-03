Médicos infectólogos analizan cómo será el impacto de la enfermedad en la Argentina cuando descienda la temperatura Fuente: LA NACION

Desde que el nuevo coronavirus apareció en China y comenzó a propagarse por todo el mundo se multiplicaron los interrogantes. ¿Cómo se contagia?, ¿cuáles son los efectos sobre la salud? y ¿cuáles son los grupos de mayor riesgo?, fueron algunas de las preguntas que las autoridades sanitarias de cada país se encargaron de contestar a medida que se fue conociendo la evolución de la enfermedad. Pero con la llegada a la Argentina , donde ya hay 17 casos confirmados y una persona murió, apareció una nueva: ¿cuando bajen las temperaturas el virus se propagará más fácilmente ?

La extensión de la enfermedad y su desarrollo en el Hemisferio Norte , en países que están atravesando el invierno, vaticinó un pronóstico desfavorable para esta parte del globo con los descensos de temperatura que, por lógica, comenzarán en las próximas semanas.

Sin embargo, los especialistas en infectología consultados por LA NACIÓN coincidieron en que el frío no se convierte en un propagador de la enfermedad , sino que son los hábitos sociales en invierno, o con temperaturas más bajas, los que aceleran el contagio. La permanencia de muchas personas en lugares cerrados y una ventilación inadecuada de los ambientes son aspectos más peligrosos que el frío.

"Si bien surgió en el Hemisferio Norte en plena temporada de frío, en realidad, lo que favoreció la propagación fueron los lugares cerrados con mucha cantidad de gente. No estamos 100% que el factor estacional sea un agravante. Se trata de hábitos sociales durante el invierno", sostuvo Laura Barcan , médica infectología del Hospital Italiano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) .

"Es un virus muy nuevo, de apenas meses, y en este escenario se deben tomar en cuenta los cuidados de siempre . Con el virus influenza es igual: los comportamientos de la gente en días más fríos, de permanecer en lugares cerrados y con gran aglomeración favorecen el contagio", agregó Barcan.

Desde que surgió en diciembre en la ciudad de Wuhan, en China, se registraron cerca de 114.000 infectados con el Covid-19 con unos 4000 muertos en más de 100 países. Además de China, los otros países más afectados son Italia , donde se decretó la cuarentena de todo el país; Corea del Sur ; Irán ; Francia; Alemania y España .

"No se trata de un virus más agresivo o virulento con las bajas temperaturas, sino que con el frío la gente permanece mucho tiempo en espacios reducidos y con baja ventilación", coincidió Omar Sued , médico de la SAID. "Todo dependerá de cuánto nos cuidemos a nosotros mismos; para eso hay que mantener los ambientes aireados , lavarse las manos, mantener el aislamiento de las personas que vienen de zonas afectadas y evitar todo los contactos con personas que lleguen desde esas zonas", agregó el especialista.

Desde la semana pasada, cuando se conoció el primer caso en la Argentina y comenzaron a confirmarse otros infectados, todos con antecedentes de haber viajado al exterior, incluido un hombre de 64 años que se convirtió en la primera víctima en el país , las medidas preventivas van corriendo detrás del virus, de acuerdo a la evolución de la enfermedad. En ese escenario se aplicaron las licencias laborales a personas que hayan viajado a zonas afectadas, lo mismo ocurrió con los estudiantes, personal docente y trabajadores de la salud.

"Nosotros tenemos la experiencia del Hemisferio Norte que, al estar en período invernal, el coronavirus circuló con otros virus respiratorios como la influenza, pero no sabemos cómo se comportará en esta región", pronosticó Ricardo Teijeiro , médico infectólogo y miembro de la SAID.

"Todavía tenemos temperaturas elevadas lo cual favorece mucho. Quizás tengamos la posibilidad que el avance sea más escalonado y no tan brusco. Pero todo es muy dinámico y hay que evaluarlo de acuerdo a su comportamiento", agregó Teijeiro. "Es un virus nuevo que en cada región se comporta diferente por distintos motivos, el clima es uno y las conductas sociales es otro. Las cuestiones preventivas son importantes y hay que ir teniéndolas en cuenta de acuerdo a lo que tengamos por delante", indicó.

Con respecto a las temperaturas actuales hoy, en un ateneo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina, explicó que en las condiciones actuales, con una temperatura media de 21°C y una humedad de entre el 50% y 70%, la infectividad del coronavirus cae un 30%. "La luz solar reduce la vida media del virus a 2,5 minutos versus 20 minutos sin sol", sostuvo López.

En esta etapa de la enfermedad y en virtud de los recaudos que se deben tomar, ¿es recomendable tomar medidas más estrictas como dejar de compartir el mate o no saludar con besos o estrechando las manos? Para Sued, aún no es momento de aconsejar tales cuidados. "Hoy no hay epidemia local de coronavirus por lo que no es una indicación obligatoria. Pero si empiezan a aparecer casos autóctonos ahí estaríamos obligados a pedirle a la gente que reduzca los contactos personales", adelantó el médico.

La ventilación de los ambientes, la higiene personal y de los materiales de trabajo y el aislamiento del paciente enfermo siguen siendo las medidas preventivas indicadas. Pero también se suman otras pautas individuales, según los especialistas, que podrían atenuar el impacto del coronavirus. Por ejemplo, la aplicación de la vacuna contra la gripe , sobre todo en los pacientes de riesgo como los niños de entre seis meses y dos años, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas, el personal de salud y los mayores de 65 años.