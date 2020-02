Pasajeros que arriban a Ezeiza, luego de realizarse los controles Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

Tras la llegada del nuevo coronavirus a Italia, donde murieron 11 personas, empezaron a implementarse en el aeropuerto internacional de Ezeiza los controles ampliados a los pasajeros de los primeros vuelos provenientes de ese país. Y con la confirmación del séptimo caso en España, se aguardaba hasta última hora la ampliación de los controles locales a los pasajeros de los cuatro vuelos diarios de Barcelona y Madrid a Buenos Aires.

"Vamos a aplicar un protocolo distinto a los pasajeros que vengan de Italia. Van a aterrizar en una plataforma distinta y, ahí, van a tener un control también distinto y van a firmar inclusive una declaración jurada diciendo que no han sentido ningún tipo de síntoma", anunció el lunes pasado el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Imágenes que difundió la cartera sanitaria mostraban a agentes con protección apostados en la manga que comunica la puerta del avión con la de embarque por donde descendieron los pasajeros de un vuelo proveniente de Italia a primera hora. Al azar, los agentes de la Dirección Nacional de Sanidad de Fronteras controlaron la temperatura a los viajeros a medida que descendían.

El formulario que indaga sobre los sitios visitados y la aparición de síntomas y lugar de residencia con número de contacto en el país tiene carácter de declaración jurada. Se les entrega a los pasajeros durante el vuelo y los agentes se encargan de recogerlos durante el desembarque. Si un pasajero declara síntomas, se lo debería aislar y hacer un hisopado para obtener una muestra que permita determinar si es o no portador de Covid-19.

También, los viajeros recibían un folleto informativo "para incentivar la consulta temprana ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria aguda" y con las principales medidas de prevención, como lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca y la nariz con la parte interior del codo o un pañuelo descartable al toser o estornudar.

400 pasajeros controlados

Según se informó oficialmente, fueron unos 400 los pasajeros a los que les controlaron la temperatura corporal con este cambio de protocolo preventivo. Fue solo en los dos primeros vuelos que llegaron de Italia con 800 turistas en total en los servicios de Aerolíneas Argentinas (AR1141) y Alitalia (AZ860), que aterrizaron pasadas las cinco de la mañana.

Como el resto los virus respiratorios, el Covid-19 se transmite a través del aire cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, o el contacto con una superficie contaminada. "Es un nuevo virus que puede producir una enfermedad respiratoria grave", se lee en el material informativo que distribuye el Ministerio de Salud de la Nación. "Si vas a China, tomá precauciones -continúa-. Si volvés de China y tenés fiebre con tos, goteo nasal, dolor de garganta y dificultad para respirar, consultá al médico."

Aun cuando las autoridades sanitarias nacionales desaconsejan viajar a China si no es imprescindible hacerlo, en esos casos aconsejan no consumir alimentos crudos de origen vegetal (leche, carnes y vísceras) y evitar asistir a mercados donde haya animales, además de las medidas de higiene preventivas básicas.

Desde España

Con la aparición de más casos en España, el control de los vuelos podría ampliarse a los cinco servicios diarios que llegan a Ezeiza de Madrid y Barcelona. Las autoridades sanitarias españolas confirmaron el séptimo caso en ese país y el gobierno de Islas Canarias dispuso que 1000 turistas y empleados del hotel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife inicien una cuarentena. Fue tras detectar la infección en un médico italiano y su esposa que estaban alojados en el lugar desde hacía una semana.

Para hoy, está previsto que el primer vuelo desde España aterrice en suelo argentino a las 4.20 en un servicio de Aerolíneas Argentinas. Es uno de los cuatro previstos desde Madrid, además de los dos provenientes de Roma y uno de Barcelona. Ante la consulta de LA NACIÓN, desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron esta noche que "por el momento sigue igual", en alusión a que solo se controlará a los pasajeros que lleguen a Ezeiza provenientes de Italia.

Por primera vez, el Ministerio de Sanidad español lanzó una advertencia a los viajeros. "Si no es estrictamente necesario, los españoles no deberían ir a cuatro regiones italianas, que son Lombardía, Piamonte, Emilia Romagna y Venecia, además de Japón, Irán, Corea del Sur, Singapur y China", indicó el ministro Salvador Illia. "No hay ninguna prohibición para ir a esos lugares, pero es una cuestión de sentido común."

En los próximos días, habilitarán líneas telefónicas gratuitas en el interior de España para que la población que tenga dudas pueda hacer las consultas y evitar que se trasladen a centros de salud para confirmar o descartar un eventual contagio. En el caso de las personas que se comuniquen debido a la posibilidad de tener síntomas sospechosos, Illia informó que se tomarán muestras en sus domicilios para evitar el contacto con otras personas.