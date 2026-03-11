Informaron la nueva fecha para el regreso de los tres ramales del tren Mitre a Retiro

La empresa estatal Trenes Argentinos informó que, finalmente, desde mañana jueves 12 de marzo los servicios de los ramales Tigre, J. L. Suárez y Bartolomé Mitre de la línea ferroviaria Mitre volverán a llegar a la terminal de Retiro, luego de que concluyeran las pruebas operativas del renovado sistema de señalización.

“El restablecimiento del recorrido completo de las trenes se produce tras las pruebas de rigor, que se ejecutaron en menos tiempo de lo previsto y arrojaron resultados satisfactorios, permitiendo garantizar las condiciones óptimas de circulación. Los ensayos se realizaron con formaciones sin pasajeros corroborando el correcto funcionamiento del nuevo sistema”, sostuvo la operadora estatal en un comunicado esta tarde.

En realidad, desde el inicio de las obras que obligaron a suspender o limitar las prestaciones de los ramales de la línea Mitre hubo varias reprogramaciones, hasta la normalización anunciada ahora para mañana.

Se renovó el sistema de señalización para el ingreso de los trenes a la terminal de Retiro Gentileza Trenes Argentinos

Las trazas empezaron a circular con restricciones el 10 de enero. Desde José León Suárez y Mitre, quedaron circunscriptas hasta la estación Belgrano R. En tanto, las formaciones que unen Tigre con la terminal de Retiro directamente fueron paralizadas durante 50 días.

Aquel día, comenzaron a ejecutar dos obras en simultáneo que afectaron los tendidos. Por un lado, la renovación de las vías del ramal Tigre. Por otro, la modernización del sistema de señalamiento en la cabecera de Retiro. Según el plan comunicado oficialmente, sería hasta el domingo 1° de marzo, con el objetivo de terminar la renovación de la línea, una de las que más pasajeros transporta en el área metropolitana de Buenos Aires.

Sin embargo, en víspera de esa fecha, se informaron cambios: si bien el recorrido a Tigre volvería a funcionar, solo lo haría hasta la estación Belgrano C, y los otros dos ramales seguirían con el servicio limitado hasta Belgrano R.

Parte de la traza renovada gentileza Trenes Argentinos

También se comunicó que la nueva meta para que las tres trazas pudieran retomar las prestaciones completas hasta su terminal en la ciudad era el domingo 8 de marzo. En ese intervalo, explicaron, se realizarían pruebas complementarias con trenes y capacitaciones que “permitirán la vuelta del servicio a la terminal porteña de Retiro con mayor seguridad y mejoras en las frecuencias”.

No obstante, eso tampoco sucedió. Un nuevo comunicado difundido oportunamente por Trenes Argentinos Operaciones en el portal Argentina.gob sobre la línea Mitre anunció que “continuarán, durante los próximos días, las pruebas operativas del renovado sistema de señalización del ingreso a Retiro con el objetivo de que el retorno del servicio cumpla con las condiciones óptimas de seguridad operacional”.

Y fijó un nuevo plazo para el restablecimiento de las prestaciones en su totalidad. “Por ello, los trenes seguirán funcionando, se estima, durante los próximos 15 días entre Belgrano C y Tigre y desde Belgrano R hasta las terminales bonaerenses de J. L. Súarez y Bartolomé Mitre”. No incluyó mención a una fecha definitiva para el arribo de las formaciones a la terminal de Retiro.

Según el comunicado, el protocolo de pruebas se iba a ejecutar mediante “la circulación de formaciones vacías y posibilita corroborar el perfecto funcionamiento del sistema de señalamiento. Esto permitirá además definir el esquema de operación con la infraestructura renovada”.

Mañana, un día clave para los pasajeros de la línea Mitre Fabián Marelli

Esta tarde, a pocos días de esa última comunicación, Trenes Argentinos informó el restablecimiento del recorrido completo desde mañana, jueves 12. “La renovación del señalamiento en el ingreso a Retiro fue ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura y forma parte del plan de acción de la Emergencia Ferroviaria. Se trata de una obra fundamental y urgente destinada a mejorar las condiciones de seguridad operacional”, detalló.

La actualización del sistema de señalamiento permitirá mejorar los estándares de frecuencia y velocidad en todos los ramales. La obra contempló el reemplazo de 120 kilómetros de cables, se instalaron nuevas señales y semáforos, y se concretó el traspaso del antiguo sistema –de más de 100 años de antigüedad– al nuevo equipamiento.

Para llevar adelante esta actualización fue necesario desconectar la estructura existente y vincularla con el nuevo señalamiento, período en el que no fue posible que circularan los trenes.

“Durante el período en que estuvo el servicio afectado, desde el pasado 10 de enero, se renovaron, además de la señalización, 7,7 kilómetros de vías del ramal Tigre. Gracias a ello, la actualización de la traza ferroviaria, entre Empalme Maldonado y Tigre acumula 29 kilómetros nuevos de vías, 13 cuadros de estación adecuados, 16 pasos a nivel y 12 puentes renovados”, recordó la empresa estatal.

La renovación de vías en el ramal Tigre, agregó, “continuará ejecutándose por la noche para afectar lo menos posible el servicio”. Trenes Argentinos prevé que, con su avance, el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre se reducirá en aproximadamente 10 minutos para mitad de año mientras que, para fines de 2026, el recorrido podría restar otros 7 minutos.