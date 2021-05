Coronavirus: Cómo evoluciona la curva de contagios en la Argentina y qué incidencia podría tener el frío

Las bajas temperaturas ya se sienten en buena parte de la Argentina al mismo tiempo que el país enfrenta la segunda ola de coronavirus, que ya generó cifras récord de contagios a nivel nacional. La llegada del frío preocupa a los especialistas y autoridades porque, dicen, las personas tienden a encerrarse y, además, circulan más enfermedades respiratorias. En los últimos días la curva de infecciones diarias dejó de crecer y llegó a una meseta por las medidas restrictivas que se implementaron. Sin embargo, el número de contagios se mantiene en niveles altos y, si esta inercia continúa, el sistema sanitario difícilmente pueda absorber la enrome demanda de camas de terapia intensiva.

Leda Guzzi, infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), advierte que la curva de contagios se encuentra en una meseta alta de casos por día. Asegura que es necesario bajar las infecciones diarias aún más porque el sistema de salud sigue “muy impactado”.

Por el momento, en el AMBA, los casos llegaron a una meseta Silvana Colombo / LA NACION

“Todavía tenemos una tasa alta de personas hospitalizadas por los contagios que sucedieron en las últimas semanas. El nivel de internaciones se ve con cierto retraso respecto de los contagios. En la curva epidemiológica del AMBA se ven dos quiebres. El primero cuando empieza a amesetarse la curva, alrededor del 8 de abril y, el segundo, cuando empieza el descenso de los casos el 18 de ese mes. Esta tendencia al descenso debe continuar y profundizarse por al menos dos o tres semanas más para llevar los casos a la mitad. Recordemos que estamos con 400 a 500 fallecidos por día. Y para poder bajar este doloroso número necesitamos bajar los casos”, señala Guzzi.

La especialista resalta que actualmente la incidencia media de casos en el AMBA es de 930 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La ciudad tiene 1235 y el Gran Buenos Aires 865. “El límite para la alerta epidemiológica es de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Por eso claramente necesitamos seguir bajando los casos. Pero es esperanzador que el 16% de la población argentina está vacunada con al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus. Esto va tener un impacto importante y positivo en la letalidad. Sin embargo, estamos viendo un mayor compromiso y virulencia en personas jóvenes, probablemente atribuible a las nuevas variantes, por lo que hay que continuar con todas las medidas de precaución”, agrega Guzzi.

Los especialistas advierten que el frío hará que circulen otras enfermedades respiratorias que también generarán presión sobre el sistema sanitario Francisco Guala,Télam

Sobre la curva de contagios, Ricardo Teijeiro, infectólogo y miembro de la SADI, indica que a nivel país hay que analizar cada jurisdicción. Por su densidad poblacional, las grandes ciudades como Rosario, Santa Fe, Córdoba y el AMBA son los lugares más afectados, mientras que las zonas rurales son las menos comprometidas.

“En el AMBA tenemos una curva que está estable, pero alta, con un promedio 18.000 casos por día. El otro día bajo a 13.000 pero ayer subió a 20.000. Estamos en un promedio muy alto y eso con el tiempo supera lo que el sistema puede brindar porque se generaría una demanda muy alta de camas de internación. El año pasado teníamos menos casos por día y, por lo tanto, una meseta más baja”, argumenta el especialista.

Respecto de la llegada del frío, a Guzzi le preocupa que las personas tiendan a juntarse más en espacios cerrados y poco ventilados. Destaca que el uso del tapabocas, incluso dentro de los hogares, ayuda a reducir significativamente el riesgo de transmisión del virus porque en lugares cerrados existe el riesgo de los aerosoles que pueden eventualmente traspasar al barbijo y expandirse por el ambiente. Por eso es muy importante mantener una buena ventilación.

Teijeiro también teme que el clima fresco haga que las personas se encierren y no cumplan con los niveles de ventilación necesarios para impedir que se propague el virus. “Debemos mantener las ventanas abiertas, pero no es real que la gente va a hacer eso, por eso debemos reforzar la concientización para que en las casas y en el transporte público, la ventilación sea la necesaria. Si no hacemos algo para que la población tenga muy claro que debe tener en cuenta las medidas de prevención, vamos a estar en problemas serios: ya estamos en el límite de la atención que podemos brindar en los hospitales. Si sumamos más casos por esta u otra patóloga, la situación se va a agravar”.

Teijeiro advierte que en el otoño e invierno aumenta la circulación de enfermedades respiratorias como la gripe y la neumonía, que se suman a la ya compleja situación que generó el coronavirus. “Esas enfermedades también van a poner presión sobre el sistema sanitario. El año pasado ese tipo de virus había sido desplazado por el Covid porque estuvimos buena parte del año circulando muy poco por la calle. Es recomendable darse la vacuna de la gripe, pero siguiendo todas las indicaciones, no es para todos, hay que consultar antes a un médico”, concluye.