La UTA confirmó que este viernes habrá paro de los empleados que no cobraron el salario de noviembre

Tras la advertencia de realizar un paro en aquellas líneas cuyos trabajadores no hayan recibido el salario correspondiente a noviembre, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) finalmente confirmó que este viernes se cortará el servicio de aquellas líneas que adeuden el sueldo del anteúltimo mes del año. La medida de fuerza comenzó a las 00 y se mantendrá -según cada empresa- hasta que se abone el dinero.

“La UTA ratifica que, de no verificarse el cobro de la totalidad del salario del mes de noviembre pasado, a partir de las 00 del viernes 5 de diciembre se dispondrá la retención de tares en aquellas empresas que no hayan cumplido, y hasta tanto no se haya percibido el salario”, explicó la entidad a través de un comunicado.

Además siguió: “El salario es el esfuerzo diario con el que cumplimos nuestras obligaciones laborales y constituye el sustento directo de nuestras familias, motivo por el cual exigimos el inmediato pago del mismo, alertando que no podemos ni debemos continuar trabajando si no se cumple con este derecho esencial”.

En tanto, la UTA instó a las autoridades gubernamentales a que “utilicen los medios legales y administrativos” para “evitar situaciones que alteran la paz social”. Horas atrás, el gremio había respaldado la medida de fuerza y justificó que el salario vigente se encuentra por debajo de las necesidades básicas. “El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de las cámaras empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo”, detalló.

La advertencia de la UTA surgió luego de que las cámaras empresarias de transporte, que agrupan a las compañías que prestan servicio en el AMBA notificaran su intención de abonar los sueldos de noviembre en dos tramos. Desde una de las cámaras señalaron en declaraciones televisivas que “se pagarán los salarios en dos cuotas” y que este jueves se iba a pagar la primera.

El gobierno nacional, por su parte, oficializó un aumento del 15% en los subsidios destinados a las líneas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que busca frenar el paro convocado por la UTA.

“En las próximas horas [en referencia a este jueves] se estarán completando los pagos mensuales correspondientes en los tiempos que habitualmente se realizan”, apuntaron e indicaron que “no es competencia de la Secretaría de Transporte cómo se gestionan las empresas privadas con el pago de sus haberes”. “En caso de haber paros de algunas líneas colectivos son las empresas las responsables de gestionar los reclamos de sus empleados”, remarcaron.

Desde la UTA cuestionaron que los sueldos son bajos Instagram

Los empresarios, a su vez, señalaron que en noviembre le enviaron una carta al Gobierno en la que expusieron que el sector opera “con ingresos insuficientes, crecientes costos, distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores”, lo que llevó a “numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa”.

Qué líneas paran este viernes