La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, dio esta mañana precisiones sobre los nuevos requisitos para los argentinos que salen y entran al país, según los cuales un test PCR con resultado negativo y una declaración jurada reemplazarán la cuarentena obligatoria de 14 días.

"Vamos a establecer, entiendo que a partir del lunes, que el ingreso a la República Argentina va a ser para todos [los argentinos], o para aquellos que estén autorizados a ingresar, con una declaración jurada online entre las 48 horas y hasta los 10 minutos antes de subir al avión y presentar un PCR negativo", precisó Carignano en una entrevista con CNN Radio.

La declaración jurada deberá ser descargada del sitio web de Migraciones y allí mismo se deberá adjuntar el resultado del PCR negativo.

Al ser consultada por la fecha de comienzo en vigencia de la medida, la funcionaria estimó: "Seguramente a partir del 1° de diciembre, con el DNU que va a salir el domingo". "En este momento estamos intercambiando mails con el ministerio de Salud, va a ser una resolución conjunta", agregó.

Además, señaló que ya no será obligatoria la cuarentena dado que se presentará el examen PCR que certifique que la persona no está contagiada de coronavirus. Sin embargo, Carignano advirtió que el PCR no es 100% efectivo y deberán ser monitoreados por la aplicación Cuidar: "Van a estar obligados a bajarse la aplicación Cuidar en donde les vamos a solicitar un monitoreo, sabemos que el PCR no es 100% seguro".

"Si no tienen el PCR negativo, no suben al avión", precisó. Aquellas personas que por algún motivo no hayan presentado el PCR negativo y hayan podido volar hacia la Argentina, podrán ingresar y se activará un protocolo en el que puedan ser aislados. En ese caso será sancionada la aerolínea, que es la que debe verificar estos requisitos migratorios.

Extranjeros

La titular de Migraciones también precisó que los extranjeros habilitados a ingresar al país -residentes de países limítrofes- pueden venir a hacer turismo al presentar un PCR negativo, declaración jurada y un seguro Covid.

"Se exige un seguro Covid para que el Estado argentino no se tenga que hacerse cargo si algo le sucede a esa persona y pueda tener una cobertura internacional", dijo Carignano en la entrevista radial. Además agregó: "En el caso de los argentinos, entendemos que todos tienen cobertura".

Además de los residentes de países limítrofes autorizados para hacer turismo en el AMBA y aquellos que vienen a trabajar, la funcionaria dijo que son "muchísimos casos de reunificación familiar" que ingresan al país.

Desde el Gobierno buscan que la habilitación de turismo extranjero en el AMBA se extienda a todo el país: "Con el nuevo DNU la prueba piloto se va a extender a todas las provincias que tengan la capacidad sanitaria de recibir turistas de países limítrofes". Los gobernadores van a tener que solicitar la autorización al Ejecutivo y presentar un protocolo.

Sobre los requisitos, señaló que los únicos exceptuados son los transportistas y tripulantes internacionales ya que "están regidos por otros protocolos".

