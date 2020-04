La desinfección del mercado de Wuhan, algo que en el documental Philipp compara con "la destrucción de la escena del crimen Fuente: AFP

Un nuevo documental acerca del origen del nuevo coronavirus concluye que es altamente improbable que la causa de esta pandemia, por la que murieron más de 110.000 personas en todo el mundo, sea de origen animal , tal como insistió desde el primer día el gobierno de China.

En el trabajo, que fue subido al canal de YouTube Crossroads del diario estadounidense The Epoch Times, el periodista Joshua Philipp expone su línea de investigación, en la que deja en evidencia un camino alternativo a la voz oficial china al respecto. Ese sendero conduce al laboratorio de bioseguridad nivel 4 del Instituto de Virología de Wuhan , donde, como agravante, el SARS-CoV-2 podría haber sido un diseño o recombinación de fragmentos de distintos virus para facilitar su ingreso a los humanos , parte del estudio que realiza la científica Shi Zhengli.

Según Philipp, antes de que saliera del mercado (donde deja en claro que no se vendían murciélagos, supuesto primer portador del coronavirus) el virus tendría que haber entrado allí , ya que hay pruebas científicas, desde el comienzo de los contagios, de que existieron casos que no se vinculan con ese lugar, además de distintas manifestaciones del intento de Beijing por controlar la narrativa de la trayectoria del COVID-19.

Como parte de una investigación para el diario que se publica en varios idiomas, fundado por John Tang y otros ciudadanos estadounidenses de ascendencia china vinculados al movimiento espiritual Falun Gong y bloqueado en China continental, Philipp comenzó por rastrear la primera comunicación oficial, un documento del 30 de diciembre de 2019 de la Comisión Nacional de Salud, que hablaba de "ocurrencias sucesivas de casos de neumonía de origen desconocido" y solicitaba a los centros de salud que denunciasen casos similares. Al día siguiente se mencionó el Mercado de Huanan, en Wuhan, que el 1 de enero de 2020 fue clausurado, mientras otro documento gubernamental hablaba de "pruebas evidentes de transmisión entre humanos ".

Tras la desinfección del lugar, algo que en el documental Philipp compara con "la destrucción de la escena del crimen", el Instituto de Virología del Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades de China (CCDC) anunció que "33 de las 585 muestras ambientales del Mercado de Huahan revelaron contenidos del ácido nucleico del nuevo coronavirus, y que el virus fue exitosamente aislado, lo cual sugiere que el virus se originó en animales salvajes que se vendían en el mercado".

Ese dato le permitió al Partido Comunista Chino (PCC) hacer el anuncio oficial: el virus comenzó en un centro de venta de vida silvestre para el consumo humano.

En el documental, Sean Lin, ex director de la rama de virus del Instituto Militar de Investigaciones Walter Reed (WRAIR), explica un estudio publicado en The Lancet: "El hallazgo principal es que en este estudio se contaron 41 pacientes y 14 de ellos resultaron no estar relacionados con el mercado de animales, lo cual representa más de un tercio. Y nadie vende murciélagos en el mercado de animales, además".

"Las cifras que recibimos de China? sobre nuevas infecciones y muertes son simplemente muy sospechosas", agrega en otro momento Gordon Chang, experto de Asian Affairs.

"Es difícil ver una proteína que sea 100% idéntica cuando un virus pasa de una especie a otra. Eso puede sugerir que quizá el virus fue generado por un proceso de ingeniería inversa", concluye el brigadier general Robert Spalding es ex director de estrategia del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense (NSC) e investigador del Instituto Hudson.

Además, en el informe exponen que Beijing suprimió información sobre la epidemia durante seis semanas en diciembre y enero y luego, cuando oficialmente lo reconocieron, el 21 de enero, comenzaron una campaña de eliminación de información.

Por último, Judy A. Mikovits, bióloga molecular y ex directora del Laboratorio de Mecanismos Antivirales del Instituto Nacional de Cáncer (NCI) de los Estados Unidos, asegura: "No es posible que sea una mutación natural. Casi con certeza es un evento de recombinación de laboratorio".

La investigación está online desde el jueves de la semana pasada y ofrece una mirada diferente de un virus que cambió el estilo de vida de todo el mundo, y que aún no queda claro cómo será erradicado.