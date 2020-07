En pleno avance del coronavirus, el ministro de Salud porteño señaló que los esfuerzos están puestos en bajar el R en la Ciudad y poder desandar las medidas estrictas Crédito: GCBA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2020 • 07:17

"Es una cuarentena larguísima y mucha gente ya no la puede sostener", admitió hoy el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, cuando brindó esta mañana uno de los tres reportes semanales de la Ciudad sobre la evolución de la enfermedad en dicho distrito, en el marco del tercer día de la nueva etapa donde hay mayores restricciones a la circulación y en las actividades habilitadas en la región del AMBA.

El funcionario explicó que en estos días se ha visto cierta "estabilidad en la curva de contagios" que venía subiendo de manera rápida durante la última semana. Además, dijo que se espera poder "darle un golpe fuerte" al crecimiento de casos en la Ciudad, para entre "7 y 14 días analizar si se desandan las medidas recientemente tomadas" en esta Fase 1.

Al respecto, dijo: "le agradezco a la ciudadanía porque tenemos una larguísima cuarentena que impactó negativamente en todos" y destacó que son varias las dimensiones afectadas en la vida de cada persona por el aislamiento y que "muchos sufren" porque no pueden sostener desde lo anímico como lo económico.

En cuanto a las actividades que podrían volver si baja la curva de contagios, Quirós fue cauto y dijo que "no se puede hacer futurología". Al ser consultado si cree que en algún momento del año volverán los niños a las escuelas, luego de que se aprobó ayer un protocolo para la vuelta a clases, repitió que aún "no se puede hablar de fechas" y que de todas maneras no cree que se deba "pensar en un período tan largo [de ausencia de clases] como todo el año".

Conferencia de la ciudad sobre la situación frente al nuevo coronavirus (03/07/2020) 20:14

Video

La evolución del Covid-19 en la Ciudad

En cuanto a la evolución del Covid-19 en la Ciudad, Quirós confirmó que ayer fallecieron 12 personas y ya son en total 560 víctimas del coronavirus en Capital Federal, lo que determina una tasa de letalidad de 1,4%. En tanto, se dieron 864 casos positivos y desde el comienzo de la pandemia en el país ya hay 28.887 casos acumulados. El dato positivo es que de ese total 10.872 personas ya han sido dadas de alta.

Sobre la cantidad de camas ocupadas en el sistema público de salud se informó que hay 221 personas en terapia intensivas; 761 personas que cursan la enfermedad en condiciones moderadas y 3305, leves.

Además, la cantidad de hisopados realizados ayer fueron 1706 de los cuales 44,1% dieron positivos. Con estas cifras, ya se han realizado en la Ciudad un total de 87.067 hisopados de los cuales 35,2 han dado positivo por coronavirus.

Los datos del Plan Detectar en los barrios vulnerables

En cuanto a los barrios vulnerables , ayer se registró una muerte por coronavirus, por lo que ya hay 95 personas fallecidas y se consolida una tasa de letatalidad del virus en esos sectores de la Ciudad del 0,97%. Además, se informó que ayer se detectaron 176 casos positivos y 155 personas recibieron el alta.

Los datos del Plan Detectar en el resto de la Ciudad

Quirós informó que el Plan Detectar sigue trabajando en el resto de la Ciudad y que este fin de semana se seguirán buscando casos positivos en Parque Chacabuco .

Sobre los geriátricos , se informó que en las 166 instituciones de la Ciudad, al menos se detectó un caso confirmado, lo que da un total de 1143 casos positivos y 147 fallecidos.

Quirós estuvo acompañado por el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni.