Lollapalooza 2026: cómo funcionarán los colectivos y trenes para la vuelta a casa

Este viernes 13 de marzo arranca el Lollapalooza Argentina 2026, el festival de música que hace más de diez años se lleva a cabo en nuestro país y que se extiende por tres jornadas hasta el domingo 15. Este se realiza en el Hipódromo de San Isidro, su escenario emblema.

Para quienes asisten para ver los shows de artistas internacionales y nacionales destacados, deben tomar en cuenta las opciones de transporte disponibles para cuando finalice, en especial si no irán en auto. Es así que muchos se preguntan cómo funcionan los colectivos y trenes para la vuelta a casa.

El line up completo del Lollapalooza Argentina 2026

Aunque es posible ir en auto, el estacionamiento en la zona puede complicarse durante el evento. Además, por la cantidad de gente que va, puede ser difícil conseguir algún auto en aplicaciones como Uber o Cabify en el horario que finalizan los shows. Es por ese motivo que viajar en transporte público se presenta como la mejor opción. Para esta ocasión, los colectivos y el tren Mitre funcionan con un horario extendido para asegurar que todos puedan volver a sus hogares. A su vez, la organización del evento ofrece micros especiales en la salida a puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires.

Cómo funcionan los colectivos por el Lollapalooza Argentina 2026

Como suele ocurrir cada año, varias líneas de colectivos que circulan en la cercanía del Hipódromo de San Isidro extenderán sus horarios durante la madrugada en los tres días del festival para permitir que sus asistentes. Estos viajan tanto hacia la ciudad de Buenos Aires como hacia distintas localidades del conurbano bonaerense. De todos modos, dada la masividad de personas que irán este año, puede que haya demoras en avenidas como Santa Fe y Centenario en el horario de salida.

Los colectivos que viajan desde el Lollapalooza Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Estas son las líneas de colectivos que se pueden tomar al salir del Lollapalooza:

60

168

203

333

338

371

407

437

707

Cómo funcionan los trenes por el Lollapalooza Argentina 2026

El ramal Tigre del tren Mitre es la opción más cercana: la estación San Isidro se encuentra a tan solo unas cuadras del predio en que se lleva a cabo el festival. Esto lo hace el medio de transporte público ideal para ir desde el centro porteño.

Desde Trenes Argentinos informaron que entre el viernes 13 y el domingo 15 (los días del Lollapalooza Argentina) los servicios nocturnos en el ramal Tigre “circularán entre las 22.30 y las 2.30 cada 15 minutos entre San Isidro, Belgrano C y Retiro”.

El ramal Tigre del Tren Mitre extenderá su servicio nocturno este fin de semana Nicolás Suárez

A continuación, los horarios en que pasará el último tren por estas estaciones durante el fin de semana:

San Isidro : 02.34

: 02.34 Belgrano C : 02:59

: 02:59 Retiro: 03.09

Cómo funcionan los micros especiales del Lollapalooza Argentina 2026

Además de los servicios de empresas privadas que ofrecen viajes de ida y vuelta al festival, el Lollapalooza Argentina cuenta este año con micros especiales que salen del Hipódromo de San Isidro.

Estos son solo para la vuelta y tienen cupos limitados. Se puede conseguir un lugar en el sitio oficial de AllAccess con anticipación. Tiene un valor de $23.000 más el recargo de la ticketera y tiene su salida directamente desde el predio hasta tres puntos estratégicos de CABA: Puente Saavedra, Plaza Italia y el Obelisco. El punto de encuentro es en Avenida Unidad Nacional y San Lorenzo. Estos son los horarios de salida que ofrece:

Viernes y sábado: 00.30 y 01.30.

Domingo: 00.15 y 1.00.

Mapa del Lollapalooza Argentina 2026