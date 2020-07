En Selva, límite con Santa Fe, está uno de los principales ingresos a Santiago del Estero Crédito: Nuevo Diario

SANTIAGO DEL ESTERO.- "No hay un permiso más para nadie. Si no tienen todas las habilitaciones mejor que se queden donde están, que no se les ocurra venir porque van a volver por donde vinieron". Estas palabras, en un tono fuerte y amenazante las dijo el gobernador santiagueño Gerardo Zamora, quien endureció su política de control de ingreso de personas a la provincia por la pandemia de coronavirus.

El mensaje es para los santiagueños, familiares de estos que residen en la zona de AMBA y a los denominados "trabajadores golondrinas", que aún están en el sur del país, para que desistan de venir a Santiago del Estero sin los permisos correspondientes y evitar así situaciones de tensión en los ingresos a la provincia.

El detonante fue el caso positivo de una mujer de 76 años que ingresó el pasado jueves, proveniente de Buenos Aires, la cual se encuentra aislada, en buen estado de salud general y que había intentado entrar a la provincia junto a sus hijos, los cuales fueron enviados de regreso y la señora fue buscada por una ambulancia de PAMI en el puesto limítrofe de Selva y traída hasta la capital santiagueña.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Zamora envió una fuerte advertencia a quienes intenten y pretendan venir a Santiago del Estero sin los permisos de circulación y de ingreso. Trascendió, además, que el mandatario santiagueño mantuvo reuniones virtuales con los mandos policiales en los que en duros términos les ordenó ponerse firmes e inflexibles con el ingreso de personas a la provincia.

"A todas las personas que quieran ingresar o regresar a nuestra provincia, se les recuerda que deben tener la autorización previa debidamente comunicada. Por lo tanto, deben abstenerse de venir con autos de alquiler o propios hasta el límite provincial sin tener dicho trámite aprobado, ya que no es válido solo la constancia de haber ingresado el pedido", indicó Zamora.

Una fuente gubernamental le confió a LA NACIÓN: "lo que pasa es que se largan a venir con el trámite iniciado y a veces hasta sin eso. ¿Cómo logran llegar hasta nuestros límites? No lo sabemos, pero aquí no hay más contemplaciones ni consultas a organismos para acelerar permisos".

La misma fuente afirmó que "después quedan varados, en carpas, durmiendo en la ruta o donde pueden y apelan a las redes sociales, mostrando cómo están y nos caen por insensibles, pero el gobernador fue claro días atrás cuando fue el conflicto con los camioneros de Santa Fe: 'yo voy a cuidar la salud de los santiagueños'".

Más adelante, en su comunicado, Zamora advirtió que "a partir de hoy y en forma terminante no hay consulta a ningún organismo que pueda revertir esta situación", y finalizó diciendo "les estoy pidiendo, por lo tanto, que se queden en donde están residiendo hasta que puedan conseguir la autorización, para evitar un viaje de regreso, seguramente dificultoso, por no poder ingresar a Santiago del Estero".

Recordemos que ya hubo conflictos y tensión en los ingresos a la provincia, principalmente en la Ruta Nacional 34, en el control de la ciudad de Selva, en el límite con Santa Fe, donde la delegación del gremio de Camioneros de Ceres realizó protestas, cortes parciales y amenazó con "desabastecer a Santiago del Estero", en queja por los estrictos controles de ingreso. La respuesta de Zamora fue: "Hagan lo que hagan yo voy a cuidar la salud de los santiagueños".

El Ministerio de Salud de la Nación le asigna a la provincia 48 casos acumulados, pero el gobierno local ya pidió la reclasificación de nueve de ellos por tratarse de personas con domicilio aquí pero que residen en otros distritos, siendo entonces 39 los casos santiagueños con 27 dados de alta y sin muertes, colocando a Santiago como la cuarta provincia con menos casos del país.