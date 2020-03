En las góndolas de algunas farmacias falta stock de alcohol en gel y toallas húmedas por la demanda ante la llegada del coronavirus Fuente: LA NACION

Mauricio Giambartolomei SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de marzo de 2020 • 11:47

Aunque la efectividad de los barbijos para prevenir el avance del coronavirus fue puesta en duda por especialistas, la confirmación del primer caso en la Argentina volvió a elevar su demanda en los últimos días. Pero conseguirlos no es una tarea fácil: las góndolas de las farmacias porteñas están vacías por falta de stock y en las pocas que los reciben después de una larga espera terminan agotándose rápidamente.

Los barbijos no son los únicos productos en falta, sino también aquellos relacionados con la higiene preventiva como alcohol en gel y toallas húmedas . "Ayer entraron 50 barbijos y se terminaron en una hora. Los habíamos pedido hace una semana. Hay locura de la gente por conseguir cualquier cosa y lo único que está entrando es alcohol en gel en envase pequeño porque no entregan de medio litro o un litro", explicó Stefanie Corredor Vargas de la farmacia Azul, ubicada en el cruce de las avenidas Los Incas y Triunvirato .

Oriana González, de la farmacia ubicada en Incas y Triunvirato, muestra la única opción de alcohol en gel disponible: pequeños recipientes que suelen usar los niños en sus mochilas escolares Fuente: LA NACION

En el comercio, que se encuentra en una esquina con mucha circulación de peatones y cerca de la estación Los Incas de la línea B de subte, la demanda se incrementó desde ayer, explica también Oriana González que tiene a su cargo la venta de productos de cosmética, ante el avance de la epidemia .

"Los únicos que tenemos ahora son estos geles que van en las mochilas escolares de los niños. Pero los adultos los compran para ellos mismos", relata la mujer. Los productos a los que hace referencia González tienen alcohol en gel con diferentes colores y olores y se venden en envases coloridos y de diversas figuras. Ayer, la batea donde se encuentran estaba llena; hoy solo quedan unos pocos.

En las góndolas de algunas farmacias falta stock de alcohol en gel y toallas húmedas por la demanda ante la llegada del coronavirus Fuente: LA NACION

"Estimado cliente: ante el incremento de la demanda, este local momentáneamente no cuenta con barbijos para su comercialización. Estamos trabajando para reponer el stock a la brevedad posible. Pedimos disculpas por las eventuales molestias ocasionadas por un tema ajeno a nuestra voluntad". Ese mensaje se encuentra en cada local de la cadena Farmacity para informar a los clientes que piden el artículo. Aunque en varios de esos comercios, según pudo comprobar LA NACIÓN , tampoco se consigue alcohol en gel ni toallas húmedas.

"Hay mucha demanda de clientes que quieren comprar cualquier cosa, aunque deben saber que no previene el contagio ", dijo una farmacéutica de una sucursal de la avenida Mosconi que no quiso dar su nombre. "No hay nada y hace dos semanas que estamos así. La gente los pide por temor al coronavirus , pero lo más importante es lavarse bien las manos", agregó otra empleada de un local de la avenida Triunvirato que también pidió reserva de su identidad.

"El stock de los productos puede variar según la demanda en cada farmacia. En el caso de los barbijos descartables la demanda se ha incrementado un 89%, mientras que en los alcoholes es de un 80% en comparación a los meses de enero y febrero del año pasado. Estamos atentos a la evolución del tema, siguiendo las indicaciones que brinda el Ministerio de Salud de la Nación ", comunicaron desde Farmacity ante la situación generada.

Víctor Galván, de la farmacia Fénix, ubicada en avenida Mosconi y Artigas, muestra el único tipo de barbijo que tiene a la venta; tuvo un aumento del 200% Fuente: LA NACION

El barbijo era un artículo de muy baja demanda antes de la llegada del coronavirus Covid-19 que ya cuenta con 92.844 infectados y 3160 muertos en todo el mundo , a tal punto que en algunas farmacias se vendían 25 unidades cada cuatro o cinco meses. Pero desde hace algunas semanas se convirtió en un producto preciado.

"La demanda se empezó a sentir una semana atrás y recién ayer recibimos los barbijos después de una semana de pedirlos. Llegaron con un aumento del 200%; antes vendíamos un pack de cinco por $60, ahora cada uno se venden a $40", contó Víctor Galván, de la farmacia Fénix, ubicada en avenida Mosconi y Artigas.

Los productos duran poco tiempo en las góndolas y en las farmacias tardan varias semanas en reponerlos. Pero a pesar de la incesante demanda hay especialistas que ponen en duda la efectividad de los barbijos para frenar la epidemia. "Los barbijos sirven para evitar que una persona con coronavirus elimine la saliva que pueda estar infectada, pero no para frenar la entrada del virus, porque este también puede ingresar por los ojos o por tocar la superficie donde alguien haya estornudado. Dan una sensación de falsa seguridad", le había dicho a este medio Omar Sued , médico de la Sociedad Argentina de Infectología .

En la misma línea se había pronunciado Pablo Bonvehi, jefe de Infectología del Cemic : "Es importante erradicar la versión de que los barbijos previenen el contagio de la enfermedad en el caso de la gente común. Si se trata de un caso aislado y el virus no está circulando libremente en la comunidad, no es necesario su uso, a menos que haya indicación médica".

¿Cómo protegerse?

La mejor forma de prevenir el coronavirus, según los expertos, es seguir una serie de recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud . Ellas son:

Lavarse las manos frecuentemente con un gel antiséptico, o con agua y jabón . El virus puede transmitirse al tocar superficies contaminadas o a enfermos, por lo que esta acción reduce los riesgos.

. El virus puede transmitirse al tocar superficies contaminadas o a enfermos, por lo que esta acción reduce los riesgos. Limpiar regularmente determinadas superficies como los escritorios en lugares de trabajo o en la cocina.

como los escritorios en lugares de trabajo o en la cocina. Asegurarse de que la información sobre el Covid-19 proceda de fuentes fiables , como las agencias nacionales de salud pública, profesionales médicos, o la propia OMS. Saber, por ejemplo, que la enfermedad suele comenzar con fiebre o tos seca, no con molestias nasales.

, como las agencias nacionales de salud pública, profesionales médicos, o la propia OMS. Saber, por ejemplo, que la enfermedad suele comenzar con fiebre o tos seca, no con molestias nasales. Evitar los desplazamientos si se tiene fiebre o tos . Si una persona se siente mal durante un vuelo deber informar inmediatamente a la tripulación y, una vez en el domicilio, contactar con profesionales sanitarios.

. Si una persona se siente mal durante un vuelo deber informar inmediatamente a la tripulación y, una vez en el domicilio, contactar con profesionales sanitarios. Toser o estornudar sobre la manga del brazo (no sobre la mano) o usar un pañuelo que deberá ser tirado a la basura para después lavarse las manos.

(no sobre la mano) o usar un pañuelo que deberá ser tirado a la basura para después lavarse las manos. Si se tienen más de 60 años o problemas de salud tales como una enfermedad cardiovascular, respiratoria o diabetes , hay mayor riesgo de caer gravemente enfermo ante un contagio. Deben tomarse precauciones extra como evitar zonas concurridas o lugares donde podría haber contacto con potenciales enfermos.

, hay mayor riesgo de caer gravemente enfermo ante un contagio. Deben tomarse precauciones extra como evitar zonas concurridas o lugares donde podría haber contacto con potenciales enfermos. En caso de sentirse mal, quedarse en casa y llamar a un médico que debería preguntar los síntomas, los últimos lugares que ha frecuentado el paciente y con quién ha tenido contacto. Llamar al médico si se nota falta de aliento.

que debería preguntar los síntomas, los últimos lugares que ha frecuentado el paciente y con quién ha tenido contacto. Llamar al médico si se nota falta de aliento. En caso de vivir en una comunidad afectada es comprensible sentir ansiedad . Buscar la manera en la que se puede ayudar en ella y, a la vez, informarse de cómo garantizar la seguridad en lugares de trabajo, escuelas o lugares de culto.