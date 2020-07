Fuente: AFP

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, supera las 528.000 personas y los contagiados avanzan hacia los 11.500.000

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (sobrepasó los 2.890.000) y tiene más de 132.000 víctimas fatales . El segundo país en cuanto a infectados es Brasil, con más de 1.580.000 casos, y lo sigue Rusia, con más de 675.000.

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: 44.000. También en Asia los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente con mayor número de enfermos. Pasados ya los 100 días del inicio del aislamiento obligatorio, la Argentina contabiliza hasta el momento 77.815 positivos, 1523 muertes y más de 28.531 personas que recibieron el alta. Para intentar controlar la situación, el Gobierno confirmó la cuarentena estricta desde el 1 hasta el 17 de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.40 | Diputados tratarán en comisión proyectos para declarar la emergencia del sector turístico

La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados se reunirá mañana a través del sistema de videoconferencia para tratar proyectos que buscan declarar la emergencia económica, productiva, financiera, fiscal y laboral del sector turístico, como consecuencia de la pandemia. La reunión, convocada por el presidente de la comisión, Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), se iniciará a las 18.

23.08 | Sky Airlines mantendrá los vuelos entre Santiago de Chile y Buenos Aires tras la cuarentena

La compañía aérea chilena retomará los vuelos una vez que las autoridades argentinas habiliten nuevamente los servicios internacionales, aseguró hoy el presidente de la empresa, Holger Paulmann. "Tenemos la decisión de sostener los vuelos entre Santiago y Buenos Aires cuando se pueda volver a operar internacionalmente y estamos también procurando contar con frecuencias desde Lima a Buenos Aires", dijo el directivo.

22.35 | Más de 130.000 muertos por Covid-19 en EE.UU.

El país del mundo mas golpeado por la pandemia del coronavirus, superó los 130.000 muertos, con India en el tercer puesto por número de infecciones, mientras científicos advirtieron a la OMS que la enfermedad puede transmitirse por vía aérea. Estados Unidos registra actualmente decenas de miles de casos nuevos por día, con picos de hasta 57.000.

22.00 | Uno por uno, los indicadores que entusiasman a la ciudad de Buenos Aires

21.46 | Perú supera los 305.000 casos

El Ministerio de Salud comunicó este lunes que se registraron casi 3.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el balance global en la nación andina ha sobrepasado los 305.000 positivos. En cuanto a los fallecimientos a consecuencia de la enfermedad, Perú ya acumula 10.772.

21.07 | Bolivia: un candidato presidencial contrajo coronavirus y un diputado murió con probables síntomas

Además, un ministro del gobierno interino fue aislado por precaución. El Poder Ejecutivo ya tiene tres casos confirmados, entre ellos la titular de Salud. Paralelamente, hoy falleció el diputado nacional Julio Jiménez, del opositor Movimiento al Socialismo (MAS), y, si bien hasta esta noche no se había confirmado la causa, varias fuentes afirmaron que había presentado síntomas de la Covid-19.

20.30 | Incluyen un nuevo criterio pediátrico en la definición de caso sospechoso

"Es para facilitar la detección precoz de personas con Covid-19, con el fin de prestar cuidados de manera oportuna y realizar aislamientos para interrumpir la transmisión", informaron desde el ministerio.

20.00 | Reporte diario

Confirman 75 muertes y 2632 nuevos casos en las últimas 24 horas. Así, la cantidad de casos positivos en el país asciende a 80.447 y la de fallecidos a 1582.

19.47 | Bolsonaro presenta síntomas de Covid-19

19.15 | Brasil reporta 620 muertes y llega a 65.487 decesos

Brasil reportó el lunes 620 muertes más por COVID-19, alcanzando un total de 65.487 decesos relacionados con la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus, informó el Ministerio de Salud. El país también reportó 20.229 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el recuento total a 1.623.284. Esta es la cifra diaria más baja de nuevos infectados desde el 21 de junio, cuando se confirmaron poco más de 17.000 contagiados.

18.45 | Sao Paulo reabre bares y restaurantes tras más de cien días

Los bares y restaurantes de Sao Paulo, la capital económica de Brasil, volvieron a recibir clientes a partir de este lunes, en una nueva fase de reapertura tras más de cien días de cuarentena parcial. La ciudad más poblada de Brasil, de más de 12 millones de habitantes, acumula casi 140.000 casos confirmados y 7.621 muertes por coronavirus, 618 de las cuales se registraron en la última semana, según datos oficiales.

18.15 | Miami vuelve a cerrar los restaurantes

Miami-Dade, el condado más poblado de Florida, se convirtió el lunes en el más reciente lugar de Estados Unidos en desandar su reapertura al cerrar los restaurantes, cuando los casos de coronavirus aumentan en Estados Unidos en decenas de miles y las muertes superan las 130.000 . La orden de emergencia fue dictada el lunes por el alcalde Carlos Giménez, el principal funcionario del condado que incluye Miami y sus alrededores y que tiene unos 48.000 casos de COVID-19 entre sus 2,8 millones de residentes.

17.45 | Marruecos: 164 nuevos positivos y dos fallecidos

El Ministerio de Sanidad de Marruecos informó este lunes 164 nuevos casos de coronavirus y de dos fallecidos en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que el país suma 237 decesos y 14.379 positivos en total.

17.15 | Más de 535.000 muertos

La pandemia de nuevo coronavirus se cobró la vida de al menos 535.025 personas en el mundo desde que China reportó la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP este lunes a las 19H00 GMT sobre la base de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 11.522.750 personas en 196 países o territorios contagiadas con el coronavirus.

16.45 | Restringen horarios para reuniones en Mendoza

La ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, anunció hoy que se restringirán los horarios para las reuniones familiares y el movimiento nocturno en la provincia , a la vez que advirtió que se esperan para el futuro reportes de transmisión comunitaria de coronavirus. Las reuniones familiares estarán permitidas solamente los domingos entre las 12 y las 19, lo que implica un retroceso en relación con las semanas anteriores, en las que ese tipo de encuentros estaban autorizados también los sábados y los feriados.

16.15 | Cuestionario sobre educación en cuarentena para 25.000 docentes

Un total de 25.000 docentes de todo el país fueron seleccionados de forma aleatoria para responder un cuestionario que tiene como objetivo obtener información sobre la respuesta del sistema educativo en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, informó hoy el Ministerio de Educación. "Las y los docentes participantes fueron seleccionados de forma aleatoria dentro de una muestra nacional de 5.000 escuelas, cuyos directivos ya respondieron un cuestionario en línea", señalaron en un comunicado en el marco la implementación de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica aprobada por el Consejo Federal de Educación.

15.45 | EE.UU. supera los 130.000 fallecidos

Estados Unidos superó este lunes los 130.000 fallecidos por coronavirus y se acerca a los tres millones de contagios , en el marco de un repunte de los casos que provocó críticas a la gestión de la pandemia por parte del presidente, Donald Trump.La Universidad Johns Hopkins señaló a través de su página web que el país norteamericano registró hasta la fecha 130.007 fallecidos, el doble que el segundo país con más víctimas mortales a causa del virus, Brasil, que en estos momentos está cerca de los 65.000 muertos.

15.15 | Bolsonaro flexibiliza la ley sobre el uso de mascarillas

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, vetó otros dos artículos de la ley sobre el uso de mascarillas en lugares públicos para enfrentar la pandemia de coronavirus, que ya no es más obligatorio en las hacinadas prisiones del país . El jefe de estado también suprimió la obligación de que los comercios expongan informaciones sobre el uso correcto de los barbijos, según la nueva versión de la normativa publicada en el Diario Oficial de la Unión (DOU).

14.45 | Preocupación en España por rebrote viral en interior de Cataluña

Las autoridades sanitarias españolas mostraron este lunes mucha preocupación por el rebrote viral detectado en una zona del interior de Cataluña, ahora aislada, que provocó unas cifras de contagios de coronavirus no vistas desde hace un mes . "Estos últimos días, y sobre todo este fin de semana, es el periodo en que más casos se notificaron en alrededor de un mes", señaló en una rueda de prensa el director del centro de emergencias sanitarias, Fernando Simón.

14.15 | Comercios, restaurantes y gimnasios podrán volver a abrir en Jujuy

Locales comerciales, gastronómicos y hasta gimnasios de gran parte de Jujuy podrán desde hoy reabrir sus puertas de acuerdo a la zona en que se encuentren y a pesar de que la provincia regresó en la fase 1 de aislamiento, informó el Comité Operativo de Emergencia (COE). " Algunas de estas actividades no necesitan autorización del COE provincial, sino que los propios COE municipales se encargarán de hacer cumplir los protocolos y en consecuencia de la situación sanitaria de sus trabajadores y de las personas que ingresen al local", dijo anoche el ministro de Desarrollo Económico y Producción jujeño Exequiel Lello Ivacevich.

13.45 | Bolsa de España sube, pese a amenaza de rebrotes

El principal índice de la bolsa española cerró en alza el lunes , en máximos de casi un mes , impulsado por el optimismo en los mercados asiáticos y las noticias de mejoría económica que podrían indicar una pronta recuperación tras la debacle provocada por la pandemia de coronavirus. Las negociaciones de la Unión Europea para el fondo de reconstrucción económica acaparan parte la atención de los inversores esta semana, sin perder de vista la evolución de los casos de coronavirus. En Estados Unidos, las cifras diarias siguieron escalando a unos niveles récord "el lunes superaron las 130.000 muertes", obligando a varios estados a volver a echar el cierre a sus negocios.

13.15 | En La Pampa coinciden en que agosto "no es buen mes" para volver a las aulas

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se mostró partidario de "no apurar" el regreso a las aulas tras la suspensión de las clases presenciales que rige desde el 16 de marzo pasado a raíz de la pandemia de coronavirus, y entendió que agosto "no es un buen mes" porque es "muy frío y con muchas enfermedades respiratorias" . "Agosto no es un mes para volver, si bien se puede empezar a definir el protocolo que regirá su funcionamiento", sostuvo en las últimas horas el mandatario pampeano, quien resaló que "primero está la salud de los chicos y los docentes".

12.45 | Israel advierte que "está a un paso del cierre total"

El Gobierno israelí resolvió este lunes volver a cerrar bares, clubes y gimnasios y la cancelación de actos culturales , además de restringir la asistencia a sinagogas , en el marco de las medidas destinadas a frenar el repunte de casos de coronavirus registrado en los últimos días. La decisión del Ejecutivo israelí llega después de que el domingo el Ministerio de Sanidad recomendara el cierre completo de centros religiosos, una opción que había sido descartada anteriormente por el Gobierno, que ahora optó por seguir las recomendaciones del Ministerio del Interior y fijó en 19 asistentes la asistencia máxima a las sinagogas.

12.15 | Florida superó los 200 mil casos

Florida superó los 200 mil casos de coronavirus, cuando el Estado del Sol reportó otros 10.059 nuevos casos el domingo, informaron fuentes locales. El Estado reportó más de 10.000 nuevos casos por cuarto día consecutivo ya que el país ve otro notable repunte en la pandemia. Florida se encuentra entre los 11 Estados donde los números han aumentado, al menos duplicándose en las últimas dos semanas. El sábado, Florida reportó 11.458 nuevos casos del virus, lo que rompe sus registros anteriores y se acerca al mayor registro diario de Nueva York de 11.571 desde abril.

11.45 | Italia diseña un plan para contener los positivos que lleguen del exterior

Mientras el país registró hoy dos días consecutivos con menos de diez víctimas diarias por coronavirus por primera vez desde el 24 de febrero , el gobierno italiano diseña un plan para contener a las personas positivas de la enfermedad que crucen las fronteras y puedan dar origen a nuevos focos de la Covid-19. "Los nuevos datos de los contagios muestran que la reapertura de fronteras desde muchos países que todavía están con riesgo alto pide nuevas y tempestivas medidas de prevención y control de las llegadas", afirmó el presidente de la región Lazio, Nicola Zingaretti.

11.15 | Reino Unido. Millones de libras para salvar la cultura

El Gobierno británico anunció hoy un fondo de 1.570 millones de libras (unos 1.960 millones de dólares ) para proteger las instituciones culturales, artísticas y patrimoniales del Reino Unido como museos, galerías y teatros, uno de los sectores más afectados por la pandemia de coronavirus, se informó oficialmente. Miles de organizaciones en una amplia gama de sectores, incluyendo artes escénicas y teatros, patrimonio, palacios históricos, museos, galerías, conciertos en vivo y cine independiente podrán acceder a subvenciones y préstamos de emergencia de forma inmediata.

10.40 | Brigadas de médicos cubanos hacia África

Brigadas médicas cubanas con 111 integrantes partieron hacia tres países africanos para cooperar con la lucha contra la epidemia de Covid-19 . "A África, Cuba no va, Cuba vuelve", anunció el diario Granma , portavoz del gobernante partido comunista. El periódico informó que las brigadas salieron el domingo hacia Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe, y Sierra Leona . Esos viajes aumentaron a más de 30 las brigadas que están en varias partes del mundo con el mismo objetivo, "nueve de ellas en África", reveló. El periódico recordó que en Sierra Leona, cubanos habían colaborado a combatir el ébola.

10.34 | Bolivia. La fecha electoral sería decidida por el comité científico

La ministra de Salud de Bolivia, Eidy Roca, propuso que sea el Comité Científico de su Ministerio, que sigue la pandemia de coronavirus en el país, quien decida cuándo deben celebrarse l as próximas elecciones generales , ahora fijadas para el 6 de septiembre. "Creemos que el Comité Científico asesor del Ministerio de Salud, que está integrado por un grupo plural de profesionales, debe ser el que, en función de las informaciones técnicas, haga las recomendaciones sobre este asunto que provocó tanta polémica", dijo Roca sobre la fecha de los comicios en un mensaje grabado que difundió ayer.

10.20 | España. 300 mil personas confinadas por brotes de Covid-19

Cerca de 300 mil personas se encuentran confinadas en España dos semanas después de levantarse el estado de alarma debido a brotes de Covid-19 registrados en los últimos días. En Lleida (Cataluña), el confinamiento, que afecta a 200.000 personas, podría durar más de 15 días, según las autoridades locales. En Lugo (Galicia) las autoridades locales confinaron durante cinco días a cerca de 70.000 personas tras acumular en las últimas dos semanas un índice de 154 casos de coronavirus por 100.000 personas, frente a los nueve de España. España suma 250.545 contagios y 28.385 fallecidos por coronavirus.

9.40 | Argentina. con 16 muertes más, ya son 1523 las víctimas mortales

El Gobierno nacional confirmó el deceso de 16 personas más por Covid-19 . Así, la cifra de fallecidos en el país asciende a 1523 . En tanto, 28.531 pacientes ya se recuperaron y fueron dados de alta.

8.30 | Qatar supera los 100.000 casos de coronavirus

El número de personas contagiadas por el nuevo coronavirus en Qatar ha sobrepasado este lunes el umbral de los 100.000, lo que mantiene al país como uno de los más afectados por la pandemia en datos per cápita, ya que tiene apenas 2,7 millones de habitantes. El Ministerio de Sanidad qatarí ha informado este lunes de 546 nuevos casos de Covid-19 , enfermedad a la que se le atribuyen en el emirato al menos 133 fallecidos. Las autoridades han registrado cinco muertes más en las últimas 24 horas, según la cadena Al Arabiya.

8.00 | En Holanda mataron a miles de visones con coronavirus

Tras detectarse casos de Covid-19 en visones de 20 criaderos en Holanda desde el inicio de la pandemia, se han sacrificado decenas de miles de estos animales, según declaró el lunes el ministerio de Agricultura. Las autoridades holandesas empezaron a eliminar a estos animales, apreciados por su pelaje, a principios de junio, cuando se descubrieron los primeros casos, para evitar que se convirtieran en focos de contagio. Este lunes serán eliminados los visones de las dos últimas instalaciones, añadió el ministerio, precisando que la última granja donde fue detectado el virus tenía 12.000 ejemplares.

7.30 | Kosovo vuelve a imponer el toque de queda para frenar al coronavirus

El Gobierno de Kosovo ha decidido este lunes volver a imponer el toque de queda en la capital, Pristina , así como en otras ciudades del país ante el avance del coronavirus, que ha dejado 3.508 casos confirmados y 75 muertos en el territorio. La medida, que va desde las 21.00 a las 5.00 horas, implica que "todo movimiento de individuos fuera de sus hogares está prohibido", tal y como han especificado las autoridades en un comunicado.

7.00 |China detiene al profesor que criticó al presidente Xi sobre el coronavirus

Las autoridades chinas detuvieron el lunes a un profesor de derecho que publicó ensayos en los que critica al presidente Xi Jinping sobre su gestión de la pandemia del coronavirus y sus esfuerzos por consolidar su poder, indica el entorno del profesor. Xu Zhangrun, uno de los escasos críticos públicos del gobierno chino, fue llevado de su casa, en los suburbios de Pekín, por más de 20 personas, según indicó uno de sus amigos.

05.00 | Ecuador roza los 62.000 casos

El Ministerio de Salud de Ecuador ha elevado este domingo a casi 62.000 el balance provisional de personas contagiadas por el nuevo coronavirus, después de sumar 423 nuevos casos en 24 horas.

En concreto, según el último balance, 61.958 personas han dado positivo en Ecuador por el virus originado en 2019 en la ciudad china de Wuhan, al que se le atribuyen en el país sudamericano 4.781 muertes, 13 más que el sábado.

04.38 | Alemania baja en contagios diarios de coronavirus

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 219 casos y cuatro muertos, frente a los 239 contagios y los dos fallecidos del día anterior, lo que eleva el balance a más de 196.000 personas contagiadas y más de 9.000 víctimas mortales.

03.00 | Los Reyes asisten funeral por las víctimas del coronavirus organizado por la Conferencia Episcopal

Los Reyes Felipe y Letizia asisten este lunes al funeral por las víctimas de la pandemia de Covid-19 convocado por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

La misa funeral, que se celebrará en la Catedral de La Almudena a las 20.00 (hora local), estará presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, que es vicepresidente de la CEE, y concelebrada por Obispos de diversas diócesis españolas, entre ellos el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal.

03.45 | El Louvre de París reabre sus puertas sin su público extranjero

Después de tres meses y medio de confinamiento, el Louvre de París, el museo más visitado del mundo, reabre este lunes sus puertas, pero con el desplome del turismo debido a la pandemia, la afluencia será reducida y sobre todo local.

Para la dirección y personal del museo, se trata de una reapertura marcada por la impaciencia, la aprensión y la esperanza, después de haber registrado más de 40 millones de euros (45 millones de dólares) de pérdidas en ingresos durante su cierre.

02.42 | Pekín registra un solo caso de transmisión local de Covid-19

El Ministerio de Salud de China ha informado este lunes de que se han confirmado otros cuatro casos de coronavirus, uno de ellos de transmisión local en la capital, Pekín, tras el brote surgido en el mercado de Fengtai.

El balance total de casos acumulados en China es de 83.557. Asimismo, el número de fallecidos se mantiene en 4.634, mientras que la cifra de casos procedentes del extranjero es ahora de 1.934, tras los últimos tres contabilizados, en la región autónoma de Mongolia Interior y las provincias de Liaoning y Shaanxi.

01.57 | India se convierte en el tercer país en número de casos de coronavirus

El Ministerio de Salud India han registrado en el último día 24.248 nuevos contagios por Covid-19, por lo que ya son 697.413 los casos acumulados en el país, superando a Rusia, con algo más de 680.000, como tercero más afectado por la pandemia.

01.00 | Australia cerrará los accesos al estado de Victoria, por rebrote

Autoridades australianas anunciaron el lunes la decisión de aislar el estado de Victoria, una drástica medida para tratar de contener un preocupante rebrote de casos de contaminación con el nuevo coronavirus.

Por primera vez desde que comenzó la pandemia, la frontera entre los dos estados más poblados de Australia, Victoria y Nueva Gales del Sur, se cerrará a partir de la medianoche del martes, anunciaron funcionarios de ambos estados.

