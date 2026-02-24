¿Hay paro en el aeropuerto de Ezeiza este jueves 26 de febrero?
El gremio de los controladores aéreos lleva adelante un plan de lucha que afecta los vuelos que empieza este jueves a nivel nacional; ¿hasta cuándo dura la medida?
Este jueves 26 de febrero comienza el paro de controladores aéreos que afectarán los vuelos a nivel nacional varios días hasta la primera semana de marzo. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) compartió un cronograma de medidas de fuerza en reclamo contra la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por la falta de una “propuesta salarial real”. Este plan de lucha promete generar demoras y reprogramaciones masivas en todas las terminales del país, incluido el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Según el calendario que compartió el gremio que nuclea a los controladores aéreos, este jueves los servicios aéreos estarán afectados entre las 15 y 18. Esta medida de fuerza aplica a todos los aeropuertos del país. Por lo tanto, Ezeiza estará afectada por el cese de actividades en ese horario, además de demoras que se pueden producir como consecuencia posteriormente.
En conflictos anteriores, el Gobierno recurrió al dictado de la conciliación obligatoria para frenar el impacto en los pasajeros, como sucedió durante las pasadas fiestas de fin de año. Se espera que el martes o miércoles sea una jornada clave de negociaciones en la Secretaría de Trabajo para determinar si el jueves los aviones podrán despegar según lo previsto.
De todos modos, distintas compañías aéreas indicaron a LA NACION que existen posibilidades de que se postergue la medida de fuerza. Este martes hay asamblea general que convocó el sindicato en la cual se brindarán los detalles técnicos de la implementación y se buscará evacuar dudas entre los afiliados. Vale aclarar que esa reunión podría generar, además, alguna demora adicional ya que suelen ser en horarios matinales, con la concurrencia de los afiliados.
El cronograma del paro de controladores aéreos
A continuación, estos son las fechas de estipuladas para el plan de lucha de Atepsa, los horarios y qué servicios estarán afectados:
|Fecha
|Horario
|Tipo de aviación afectada
Jueves 26 de febrero
15.00 - 18.00
Toda la aviación (indistintamente del destino)
Viernes 27 de febrero
19.00 - 22.00
Toda la aviación (indistintamente del destino)
Sábado 28 de febrero
13.00 - 16.00
Aviación general y no regular (privados, ejecutivos, etc.)
Domingo 1° de marzo
09.00 - 12.00
Aviación comercial regular con destino nacional
Lunes 2 de marzo
05.00 - 08.00
Toda la aviación (indistintamente del destino)
Este paro se diferencia de otros que llevó a cabo Atepsa porque afecta las autorizaciones de aeronaves en tierra y la recepción de planes de vuelo, lo que virtualmente paraliza los despegues en las franjas horarias afectadas. Según el cronograma oficial, la medida alcanzará tanto a la aviación comercial regular como a los vuelos privados.
“La medida legítima de acción sindical sólo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra. Asimismo, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario de la medida legítima de acción sindical. Por otro lado, se considerarán dentro de las medidas legítimas de acción sindical, toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo", puntualizó Atepsa junto al cronograma.
Igualmente, desde el gremio aclararon que quedarán exceptuadas las operaciones de aeronaves en emergencia, servicios sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.
En caso de tener planeado un viaje en estas fechas y horarios, se recomienda comunicarse con la aerolínea para conocer el plan de contingencia, ya sea la cancelación del vuelo o su reprogramción. Habitualmente lo dan a conocer entre 24 y 48 horas de antelación.
