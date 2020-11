Fuente: LA NACION

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.280.000; mientras que los contagios ya son más de 51.810.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 10.560.000) y víctimas mortales (aproximadamente 246.000). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 8.636.000 contagios y las 127.000 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 5.701.200 infectados y 163.000 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: roza los 50.000. En tanto, con casi 740.000 casos y 20.000 muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.262.476. Hubo 34.183 muertes y 1.081.897 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.40 | EE.UU: Texas el primer estado en acumular más de un millón de casos

Texas, el segundo estado más poblado del país, ha registrado 1,02 millones de casos confirmados de coronavirus y más de 19.000 decesos desde que la pandemia llegó a Estados Unidos a principios de marzo, de acuerdo con los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Por su parte, California, el estado más poblado, ha reportado más de 995.000 infecciones.

22.46 | Brasil supera el umbral de las 163.000 víctimas mortales

El Ministerio de Salud de Brasil ha informado este miércoles de la muerte de otras 554 personas a causa del nuevo coronavirus, ascendiendo así el total hasta los 163.373 fallecidos, mientras la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ha autorizado la reanudación de los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinovac.

22.00 | En México

México reportó el miércoles 588 nuevos decesos relacionados con la pandemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 96,430 en el país, informaron las autoridades de salud.

En las últimas horas se registraron además 7,646 nuevos casos confirmados del virus, elevando la cifra a un total de 986,177 contagios.

20.30 | La UE autoriza la compra de vacunas

Bruselas dio vía libre a la adquisición de 300 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el Covid-19 y ahora espera su suministro a fines de este año.

La UE quiere que sea como un regalo en el árbol de Navidad de sus Estados miembros aunque la Comisaria europea para la Salud, Stella Kyriakides, precisó que no existirán atajos o accesos rápidos.

La vacuna deberá superar todas las fases de procedimiento de autorización de la Agencia europea de Medicamentos (EMA), antes de su utilización.

20.15 | Los hospitales de EE.UU. bajo presión

Los hospitales de varias regiones de Estados Unidos volvieron a estar bajo tensión debido al incesante aumento de casos de covid-19 y las autoridades multiplican esfuerzos para frenar la epidemia.

Los estadounidenses temen estar en la misma situación que los europeos mientras la media de nuevos contagios por día supera los 100.000.

20.00 | Parte diario

18.50 | Desde el 4 de diciembre turistas de todas las provincias podrán visitar Bariloche

El lunes próximo, en San Carlos de Bariloche se autorizará el turismo para los rionegrinos y el 4 de diciembre ya será posible arribar allí desde otras provincias, en concordancia con lo dispuesto por autoridades de Río Negro, informaron desde el Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur). La medida se dispuso tras una "profunda evaluación de los protocolos, su efectividad y la de los dispositivos de control realizada durante la implementación de una prueba piloto de reapertura", señalaron en el Emprotur.Los requisitos que deberán cumplir los turistas nacionales "son pocos y simples", dijeron.

18.30 | Contagios en la Casa Blanca

El director político de la Casa Blanca, Brian Jack, dio positivo en su test de Covid-19 durante el fin de semana, según The New York Times y la cadena CNN. Se detecta así un nuevo caso entre el personal de la Casa Blanca, donde varios allegados a Donald Trump que asistieron a la noche de las elecciones, el 3 de noviembre, ya dieron positivo. Otro asesor del presidente se contagió, según el periódico, que no especificó su nombre o si estuvo presente durante la jornada de los comicios. Los otros contagiados son el jefe de Gabinete de Trump, Mark Meadows; el secretario de Vivienda Ben Carson y David Bossie, jefe del equipo jurídico encargado de presentar los recursos judiciales por los resultados en algunos estados donde los republicanos denuncian fraude electoral.

17.51 | Francia: 35.879 nuevos casos y 329 muertos

17.01 | Artista brasileño pinta mascarillas para quienes quieren mostrar el rostro

Jorge Roriz, de 65 años, solía crear el mágico mundo del Carnaval de Río de Janeiro con sus coloridos trajes y fantásticas carrozas. Ahora, en medio de la pandemia, usa su arte para confeccionar mascarillas que intentan ser lo más reales posibles. "Uso esta mascarilla para no perder mi identidad", dijo Roriz sobre la suya. El artista pinta la parte inferior del rostro de la persona sobre un tapabocas blanco, dedicándole tiempo a los detalles, como el tono de la piel y los labios. Estos se volvieron populares entre las personas que no quieren esconder su cara durante la pandemia, pero que desean protegerse contra el virus. "Es vital que la gente se cuide. Tuve una reacción realmente positiva, la gente se ríe. Algo que estaba destinado a ser triste se convirtió en algo que trae alegría", concluyó.

Ver esta publicación en Instagram #Borafazermáscaras,... Una publicación compartida por jorge roriz (@jorgesroriz) el 9 de Nov de 2020 a las 9:37 PST

16.05 | En Grecia imponen un toque de queda nocturno

En Grecia, donde la población ya está confinada desde el sábado pasado, se decretó un toque de queda nocturno -entre las 21 y las 5- que regirá a partir del viernes. La medida llegó tras registrarse un alza importante de los casos diarios de coronavirus, lo que provoca "presión" en el sistema de salud.

15.29 | España: más de 1,4 millones de contagios y 40.000 muertos

15.07 | Aseguran que el coronavirus "empeoró la situación" de la obesidad infantil

El defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, aseguró que "más de 41% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina tienen problemas de sobrepeso u obesidad" y sostuvo que la pandemia "empeoró esa situación". Según precisó el funcionario, un estudio realizado en Italia y tomado como referencia por profesionales del Hospital Garrahan, mostró que pacientes niños y adolescentes no manifestaron cambios favorables en cuanto a la ingesta de vegetales, ni frutas durante la cuarentena y, por el contrario, los alimentos que ingirieron fueron en su mayoría papas fritas, carnes rojas y bebidas azucaradas.

14.28 | Los casos siguen creciendo a ritmo "vertiginoso" en América, según la OPS

Los casos de coronavirus siguen creciendo a un ritmo "vertiginoso" en América, luego de que la semana pasada se reportara un promedio de 150.000 contagios diarios en la región, dijo el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa. A pesar de ello, el funcionario aseguró que la situación difiere en cada uno de los países del continente y señaló que hay algunos que están experimentando una disminución "constante" de los casos.

14.12 | En España exigirán un PCR negativo a viajeros de países de alto riesgo

"El Formulario de Control Sanitario que todo pasajero debe cumplimentar antes de su entrada en el país recogerá, a partir de ahora, una pregunta sobre si dispone de una PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la llegada a España", dijeron desde el Ministerio de Sanidad sobre una medida que comenzará a regir el 23 de noviembre. "En cualquier momento se podrá solicitar al pasajero la acreditación del resultado de la prueba. El documento deberá ser el original, redactado en español o inglés y podrá ser presentado en formato papel o electrónico", agregaron en el comunicado.

13.50 | Más de 50.000 muertes en Reino Unido

13.35 | Amarró en Ushuaia un buque pesquero con tripulantes infectados

El pesquero Tai-An amarró ayer en el puerto de Usuahia con casos positivos de Covid-19, lo que fue comunicado al gobierno de Tierra del Fuego -según explicaron a Télam- a través de un alerta emitido por el área de Sanidad de Fronteras. La ministra de Salud de la provincia, Judith Di Giglio, confirmó hoy que ni bien el barco arribó al puerto, un equipo de profesionales abordó la embarcación y practicó testeos rápidos a los 52 tripulantes. Siete de ellos dieron positivo. "Como dentro del barco no estaban dadas las condiciones para mantener distanciamiento, todos fueron trasladados anoche a un hotel de la ciudad para ser aislados en habitaciones individuales", precisó la funcionaria.

13.26 | Italia: superan el millón de contagios

"El objetivo es evitar una cuarentena total", planteó hoy el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, tras su país haber superado el millón de casos de coronavirus. "Estamos trabajando para evitar el cierre de todo el territorio nacional. Monitoreamos constantemente el avance de la infección, la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud, y sobre todo confiamos en que pronto veremos los efectos de las medidas restrictivas ya adoptadas", planteó el premier. Hoy entran en vigencia allí nuevas disposiciones del Gobierno, por las que ya son cuatro las regiones en "zona roja", siete en "zona naranja" y nueve se mantienen como "zona amarilla" o de bajo riesgo epidemiológico, en el marco de una segunda ola de Covid-19.

12.50 | Sinopharma: resultados observacionales "promisorios" de su vacuna

El presidente de Sinopharma, Liu Jingzhen, informó que 56.000 personas que recibieron la vacuna contra el coronavirus -incluidos dentro de la autorización para uso de emergencia- y viajaron al exterior de China no se infectaron, mientras que también demostró buena eficacia en una prueba realizada en México. Se trata de conclusiones "observacionales", es decir, que están fuera de ensayos clínicos que comparan un grupo vacunado contra otro que recibe placebo.

12.40 | A fabricar

El empresario argentino Hugo Sigman anunció que ya recibió un pedido para producir en el país al menos 150 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford, y que su valor rondará los 4 dólares. En su cuenta de Twitter, informó que su laboratorio, mAbxience, paralizó su producción habitual de medicamentos para dedicarse por completo a la producción de la vacuna de Oxford junto con la farmacéutica mexicana AstraZeneca, la cual ya le encargó la fabricación de "un mínimo de 150 millones de dosis y un máximo de 250 millones de dosis ad referéndum de que los estudios clínicos den resultados positivos".

12.16 | Vacaciones y Covid-19

11.50 | Protestas

Cerca de 2000 personas se manifestaron ante la sede del gobierno en Ucrania contra probables nuevas restricciones que colocarían al comercio en una situación difícil. Las autoridades, enfrentadas, como en muchos países, a una aceleración del brote, prevén cerrar los comercios no esenciales durante los fines de semana, dejando abiertos únicamente los de alimentos y las farmacias. Los manifestantes reunidos en Kiev, en su mayoría empleados de restaurantes y cines de la capital, llevaban carteles que proclamaban "¡Déjenme trabajar!" o "Sin trabajo, sin impuestos".

11.27 | Recuperación

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que "las pymes son el corazón productivo de la Argentina" y vaticinó que "serán protagonistas centrales de la recuperación económica cuando termine la pesadilla del coronavirus". "Para la salida de la pandemia tenemos que encontrar instrumentos financieros más efectivos, novedosos y profundos a disposición del entramado de las pequeñas y medianas empresas", dijo al encabezar la apertura de las conferencias virtuales por el 25°Aniversario del Fondo de Garantías Buenos Aires.

11.01 | Otra vacuna

Moderna Inc comunicó que se encuentra en camino de informar a finales de este mes los primeros datos de un ensayo de fase avanzada de su vacuna experimental contra el coronavirus. Las esperanzas de que el mundo tenga pronto una vacuna eficaz se elevaron el lunes después de que Pfizer dijera que su vacuna para el Covid-19 mostró eficacia en más del 90% de los casos, basándose en los resultados preliminares de un ensayo.

10.33 | El medio millón

Ucrania superó por segunda vez el umbral de los 10.000 nuevos casos de coronavirus en un día y roza ya los 490.000 positivos, entre los que figura el del presidente, Volodimir Zelenski, que el lunes confirmó su diagnóstico. El Ministerio de Sanidad elevó a 489.808 el balance provisional de casos, 10.611 más que ayer, mientras que 191 personas más perdieron la vida, hasta un total de 8947 víctimas mortales.

10.10 | Alarma en Chile

Una extensión del impacto económico que provocó el virus es el mayor riesgo que enfrenta el sistema financiero en la medida en que se reduce el margen de acción de las autoridades económicas, revelóun informe del Banco Central de Chile. El organismo señaló que las medidas de alivio de liquidez por parte de bancos centrales, que superan las adoptadas durante la crisis financiera global, redujeron la volatilidad. Pero "una mayor persistencia del bajo crecimiento, tanto en Chile, como en el mundo, podría profundizar los efectos de la crisis sanitaria y transformar los problemas de liquidez en complicaciones de solvencia".

9.46 | A partir de enero

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, estimó que en enero se estará aplicando la vacuna rusa contra el coronavirus en ese distrito y consideró que si se logra evitar una segunda ola de contagios en el invierno "será un triunfo de la medicina y la ciencia en el mundo". Además precisó que la Sputnik V, que obtuvo 92% de eficacia en los estudios de fase 3 en humanos, "se probó en más de 40.000 voluntarios en Rusia". "De acá a un mes habrá tiempo suficiente para hacer un corte de fase 3 y ver el nivel de evolución. Con dos meses de aplicadas, hay anticuerpos y más del 90% de protección", explicó.

9.20 | Fútbol

Noruega confirmó que no disputará su amistoso ante Israel en Oslo después de que conocer el positivo por coronavirus de un futbolista israelí. El jugador fue confinado y separado del resto del equipo junto a otros compañeros con los que había cenado, en consonancia con lo que dictamina el reglamento de la UEFA al respecto. Las autoridades sanitarias de Oslo se mostraron de acuerdo con esta medida y mantuvieron el partido, pero la Dirección de Salud del país temía que pudieran producirse más infecciones, por lo que aconsejó que suspendiese el encuentro.

8.58 | Acuerdo

El grupo farmacéutico Pfizer y su socio alemán BioNTech llegaron a un acuerdo con la Comisión Europea para suministrar hasta 300 millones de dosis de su vacuna experimental y destacaron que esperan que las entregas comiencen a finales de este año. Las compañías además ya tienen un contrato de 1.950 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos para entregar 100 millones de dosis a partir de este año.

8.34 | Fiesta de 15

La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento y embargo por 50 millones de pesos para el joven que, en marzo pasado, fue a una fiesta de 15 años en la localidad bonaerense de Moreno tras haber llegado de Estados Unidos, y contagió coronavirus a varios invitados, entre ellos su abuelo que falleció. Eric Torales está a punto de ser enviado a juicio oral acusado de propagar una enfermedad "peligrosa y contagiosa de modo culposo, agravado por el resultado de enfermedad y muerte", según el fallo del Tribunal de Apelaciones al que hoy tuvo acceso la agencia Télam.

8.09 | Mercados

Las bolsas europeas subían por tercera sesión consecutiva, mientras el optimismo en torno a una vacuna eclipsaba las preocupaciones de los inversores sobre el daño económico de una segunda ola en el continente. El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,4%, situándose en una ganancia semanal de 5%, mientras los operadores compraban acciones de bancos y valores relacionados con los viajes, ambos sectores con un rendimiento muy inferior este año.

7.42 | Nuevo centro

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata inauguró un centro de seguimiento de contactos estrechos de pacientes diagnosticados con coronavirus. El CeTeC-U se enmarca dentro del plan estratégico del Ministerio de Salud bonaerense para la detección precoz y el rastreo inmediato de casos. El centro funciona de lunes a sábados de 10 a 19 en la biblioteca de la facultad y cuenta con 10 unidades operativas, que se cubren con 40 becarios, entre quienes se encuentran estudiantes y no docentes seleccionados del listado de voluntarios.

7.11 | CABA

542 nuevos casos y 14 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 5375 el número de fallecidos y a 151.500 el de contagiados desde marzo. En tanto, la ocupación de terapia intensiva es del 25,7%: en el sistema de salud pública están en uso 116 camas críticas sobre un total de 450.

6.49 | Nueva suba

Alemania registró su mayor repunte de muertes relacionadas con el Covid-19 desde abril y su ministro de Salud advirtió que el número de infecciones diarias no disminuyó lo suficiente como para aplanar la curva. La mayor economía de Europa, que se encuentra bajo un confinamiento parcial desde el 2 de noviembre para controlar la segunda ola, registró 18.487 infecciones y 261 muertes diarias, dijo el Instituto Robert Koch de enfermedades infecciosas.

6.20 | Sputnik V

La vacuna rusa tiene una eficacia del 92% para proteger a la gente de la enfermedad, según los resultados provisionales de los ensayos, informó el fondo soberano del país. Los resultados iniciales son solo los segundos que se publican de un ensayo de última etapa en humanos en la carrera mundial para producir una vacuna que pueda detener una pandemia que ya causó la muerte de más de 1,2 millones de personas y que arrasó con la economía mundial.

5.51 | Hospitalizados

Estados Unidos alcanzó un récord de casi 62.000 hospitalizaciones por coronavirus y superó 1 millón de casos en los primeros diez días de noviembre en medio de un fuerte pico de infecciones que no da señales de remisión. El incremento preinvernal parece ser mayor y más extendido que los de la primavera y el verano pasados, aunque varios expertos dicen que también hay razones para creer que el país está mejor preparado esta vez.

5.22 | Maquinaria proteica

En España, un proyecto liderado por científicos de una agencia estatal investiga la maquinaria proteica del coronavirus y cómo interacciona con las proteínas de la célula que infecta para encontrar indicios que ayuden a diseñar futuros tratamientos contra el Covid-19. Según uno de los especialistas, es objetivo es "profundizar en la respuesta inmunológica de los pacientes para identificar las regiones del virus más relevantes y los perfiles de anticuerpos que permitan elaborar estrategias de vacunación más precisas, estratificar a los pacientes según sus características y, por último, identificar a los individuos protegidos contra la enfermedad", publica el diario El Mundo.

4.53 | La OMS

Mientras el coronavirus se propagaba por el mundo, los científicos de la Organización Mundial de la Salud se sintieron en ocasiones frustrados por los errores de algunos de sus principales donantes, aunque fueran reacios a decirlo en público, según grabaciones filtradas de reuniones internas del organismo. La agencia de salud de Naciones Unidas, muy criticada por no adoptar una posición más firme para frenar la pandemia, celebra esta semana su reunión anual bajo una intensa presión para que haga reformas. En este marco, confía en que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, revoque la decisión de abandonar la organización anunciada en junio por el gobierno saliente de Donald Trump.

4.27 | Petróleo

Los precios del crudo subían con fuerza ante una mejoría en la confianza de los inversores por las expectativas en una vacuna efectiva contra el Covid-19 y tras un declive mayor al previsto de las existencias de crudo de Estados Unidos. Los futuros del petróleo Brent escalaban 3,46%, o 1,51 dólares, a 45,12 dólares el barril a las 10.38 GMT, mientras que los precios del referencial WTI de Estados Unidos avanzaban 3,55%, o 1,47 dólares, a 42,83 dólares el barril.

4.00 | El precio del oro

El oro cotizaba estable, respaldado por la debilidad del dólar y mientras los inversores sopesaban los desafíos logísticos que rodean el lanzamiento de una posible vacuna con un alza de nuevas infecciones que impulsa las apuestas para nuevas medidas de estímulo económico. El oro al contado caía un marginal 0,02% a las 10.33 GMT a 1876,31 dólares la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban estables a 1876,90 dólares. El índice dólar bajaba un 0,1%, lo que hacía que el oro fuera más atractivo para los tenedores de otras monedas.

3.25 | Por la segunda ola

El famoso chorro de agua de la ciudad suiza de Ginebra, que se eleva a una altura de 140 metros sobre el lago Leman, estará parado mientras dure la segunda ola del brote. El chorro de agua, una de las atracciones de la ciudad, está parado para realizar obras de mantenimiento e iba a entrar en funcionamiento nuevamente el 12 de noviembre, pero las autoridades decidieron que siga fuera de servicio. "Vista la situación sanitaria actual en Suiza, se decidió resguardar este emblema temporalmente", de acuerdo con un comunicado del gobierno local.

2.44 | Récord de muertes

El coronavirus dejó en las últimas 24 horas en Rusia 19.851 casos nuevos y 432 muertos, una cifra que supone un nuevo récord de decesos, según el centro responsable de la lucha contra el virus. Con los nuevos datos, el balance asciende a 1.836.960 personas contagiadas, lo que supone un aumento del 1,1 por ciento respecto a la jornada anterior, y 31.593 víctimas mortales.

2.13 | Contagios locales

Mongolia registró sus primeros contagios internos, después de que un conductor de camión infectara a su esposa y a otros dos familiares tras haber pasado tres semanas en cuarentena. El país, fronterizo con China y Rusia, reportó hasta la fecha 376 casos de Covid-19, todos ellos importados, e intensificó los controles para los visitantes, lo que causó malestar entre los mongoles residentes en el exterior.

1.45 | Elecciones

Belice elige nuevo gobierno entre preocupaciones por el estancamiento de la economía y el aumento de las infecciones, con el partido gobernante que busca un cuarto mandato consecutivo, algo que no ocurrió nunca. El Partido Democrático Unido está encabezado por Patrick Faber, su candidato a primer ministro, tras la retirada de la política de Dean Barrow, quien ocupó el cargo durante años. El principal partido de la oposición, el Partido Popular Unido, busca regresar al poder de la mano de John Briceño, que estuvo en el poder dos veces como viceprimer ministro durante los gobiernos de Said Musa, entre 1998 y 2008.

1.21 | Reapertura

El aeropuerto internacional de La Habana, cerrado desde el 24 de marzo para frenar la expansión del coronavirus, reabre el domingo a los vuelos comerciales. "El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba comunica que se ha decidido reiniciar las operaciones aéreas comerciales, regulares y chárter en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, el próximo 15 de noviembre, a las 0 horas", indicó el portal oficial Cubadebate. El protocolo sanitario establece que cada viajero, cuya temperatura se controlará en el aeropuerto, deberá realizar una prueba de PCR a su llegada a Cuba y luego limitar sus desplazamientos hasta tener los resultados de la prueba, generalmente 24 horas después. Cinco días más tarde, tendrá que hacerse otra prueba.

00.58 | San Francisco

Las autoridades sanitarias de esta ciudad de California aseguraron que retrasarán algunas de flexibilizaciones que tenían previstas para los próximos días, debido a un aumento en el número de nuevos casos, pese a que cuentan con una de las tasas más bajas de incidencia, con 13.139 contagios acumulados y 151 fallecidos. Las nuevas restricciones entrarán en vigor a partir de la medianoche de este viernes y afectarán especialmente a los establecimientos de hostelería que continuarán sin poder servir dentro de los locales. Otras instalaciones como gimnasios, teatros o cines verán reducido su aforo, mientras que las escuelas secundarias continuarán cerradas.

00.25 | Para predecir cómo se propaga virus

Un equipo de investigadores creó un modelo informático que predijo con precisión la propagación del Covid-19 en 10 ciudades importantes mediante el análisis de tres factores que impulsan el riesgo de infección: a dónde van las personas a lo largo del día, cuánto tiempo permanecen y cuántas personas visitan el mismo lugar al mismo tiempo. "Es un modelo informático para analizar cómo personas de diferentes orígenes demográficos y de diferentes vecindarios visitan diferentes lugares que están más o menos concurridos. Basándonos en todo esto pudimos predecir la probabilidad de que ocurran nuevas infecciones en cualquier momento dado, lugar o tiempo", explica Jure Leskovec, científico informático de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, que dirigió este trabajo en el que también participaron investigadores de la Universidad Northwestern.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

