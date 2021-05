Coronavirus: la historia del combatiente de Malvinas que tiene cáncer y hoy lucha para que le den la segunda dosis

Felipe Gelo tiene 59 años. En 1982 combatió en la Guerra de Malvinas. Hace cuatro años y medio le diagnosticaron cáncer de base de lengua con metástasis de ganglios. En febrero pasado, después del último control, le comunicaron que debía comenzar con un tratamiento de quimioterapia. Su médico le recomendó que antes de iniciar procedimiento debía estar vacunado contra el Covid-19 porque después iba a estar “inmunodeprimido y, consecuentemente, muy expuesto al virus”. Recibió la primera dosis de la vacuna china Sinopharm, pero no la segunda. Se presentó ante la Justicia y logró un fallo que ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que, en el plazo de tres días, le apliquen la segunda dosis. Pero pasaron los días y no tuvo novedades. Entonces, en las últimas horas denunció a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, por los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Hicimos dos intimaciones para hacer efectiva la media cautelar con el objeto que reciba la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. Es lamentable llegar a esto y que se prive el derecho a la salud un enfermo oncológico. Un veterano de Malvinas”, sostuvo a LA NACION el abogado que representa a Gelo, Jorge Monastersky. La denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 12.

La resolución donde se había ordenado al Ministerio de Salud a aplicar la segunda dosis de la vacuna a Gelo había sido dictada a fines de abril pasado por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico. La resolución del magistrado fue hecha después de un amparo presentado por el excombatiente de Malvinas.

La ministra Carla Vizzotti fue denunciada por un excombatiente de Malvinas Ministerio de Salud

“Los antecedentes clínicos y el certificado médico acompañados dan cuenta de la grave enfermedad que el actor padece, de la particular situación en la que se encuentra y la necesidad –por estrictas razones de índole médico– de que le sea aplicada la segunda dosis de la vacuna y, en consecuencia, de completar el plan de vacunación Covid-19 a fin de iniciar el tratamiento de quimioterapia aconsejado por su profesional oncólogo tratante”, había sostenido el juez Lavié Pico en su resolución.

El magistrado, entonces, ordenó que “el Ministerio de Salud de la Nación y, por su intermedio, al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a que, en el plazo de tres días provean lo conducente y arbitren los medios necesarios a fin de analizar y brindar una adecuada respuesta a la solicitud de Gelo a que le sea aplicada la segunda dosis de la vacuna Sinopharm”.

El juez, además, resolvió considerar al “demandante” dentro de los grupos de riesgo en la “población objetivo priorizada a vacunar”.

Pero el plazo pasó y no hubo respuestas. “El miércoles pasado se envió nueva intimación mediante cédula. Nada han hecho. Solamente excusas para no cumplir. Esta parte acreditó en el mencionado expediente que contaban con la vacuna. Podrían haber cumplido y apelado. Decidieron con intención y voluntad no cumplir”, se sostuvo en la denuncia presentada ante la Justicia.

En la presentación se denunció a la ministra Vizzotti y contra quiénes resulten responsables en la investigación.