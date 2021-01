Coronavirus: las aerolíneas preparan sus nuevos planes de vuelo ante las restricciones de las frecuencias

Incertidumbre de los turistas, por un lado, y reorganización de los planes de vuelos por parte de las aerolíneas, por el otro. Entre esas variables se mueve el sector ante la reducción de las frecuencias de los servicios a los Estados Unidos, Europa, México y Brasil para frenar los contagios de coronavirus. La medida comenzaría a regir desde la primera semana del mes próximo, según informó Aeropuertos Argentina 2000.

Las compañías aéreas consultadas por LA NACIÓN afirmaron que todavía están preparando los nuevos planes de vuelos con las reducciones de frecuencia. Deben enviarlos, como estableció el Gobierno, a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que sean aprobados.

“Normalmente, la programación ya la tendríamos para esta fecha, pero estamos haciéndola mes a mes dado el contexto pandémico. Se va ajustando a la demanda en función de las restricciones que aparecen. Es una medida que está por encima de nosotros”, señalaron voceros de Aerolíneas Argentinas.

Una previsión similar plantearon desde Latam: “Debemos presentar ante la ANAC una propuesta de reducción a la mitad de nuestra operación a Brasil, lo que implica pasar de 10 a 5 vuelos semanales desde y hacia San Pablo”.

En la misma línea, voceros de American Airlines explicaron que cumplirán los nuevos requerimientos del Gobierno: “Actualmente operamos diariamente a Miami y a Dallas/Fort Worth (DFW). Nuestro plan es continuar operando un servicio diario a Miami y reducir los vuelos a DFW a tres semanales. También trabajaremos para reacomodar a nuestros clientes afectados”.

La agencia de turismo Despegar indicó que Miami es uno de los destinos más elegidos por los argentinos y que están recibiendo consultas por parte de los viajeros ante el nuevo anuncio. “Seguimos de cerca las medidas y regulaciones que están aplicando los gobiernos para brindar a los viajeros toda la información pertinente”, concluyeron desde la empresa.

Reacciones

Uno de los turistas que verá afectados sus planes ante la nueva medida es Rodrigo, que prefirió no dar su apellido. Él iba a viajar a Río de Janeiro, el 24 próximo, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. “Compramos los pasajes en mayo de 2020 y nunca pensamos que, para esta fecha, íbamos a estar en este nivel de gravedad de la pandemia todavía. Lamentablemente, vamos a cancelar el viaje”, afirmó a LA NACIÓN.

Las nuevas restricciones plantean también una encrucijada para los turistas argentinos que están en el exterior. Nicolás del Castillo viajó a México el 24 pasado y planea regresar el 5 de marzo próximo. “Por el momento, únicamente me informaron del PCR negativo que tengo que presentar al ingresar al país y en la escala con Estados Unidos”, dijo. Y aclaró que, en caso de que su vuelo sea cancelado o reprogramado, se quedará en la casa de un familiar en el DF. Además, como los vuelos internos en México están habilitados, planea seguir viajando. El turista contó que en marzo del año pasado, fue uno de los miles de argentinos que quedaron varados cuando el gobierno de Alberto Fernández cerró las fronteras aéreas. En mayo, llegó al país gracias a un vuelo de repatriación.

Melanie Azzan se encuentra en Tulum, México, y tiene una reserva para volver a Buenos Aires el 10 próximo, con Latam. “Por ahora, no me informaron de ninguna modificación ni cancelación, solo necesito la declaración jurada y un hisopado negativo para entrar en la Argentina. Si nos cancelan la vuelta, intentaríamos cualquier alternativa, afuera todo está muy caro y tendríamos que sacar más días de hotel y estadía”, explicó.

Desde Latam afirmaron que no debería retrasarse ningún vuelo programado: “Debería salir el mismo día o, a más tardar, al siguiente. De los siete días de la semana, volamos al menos cinco. Intentamos que los vuelos se ajusten a las reservas ya hechas, para que impacte en el menor grado posible a los pasajeros. Se harán reprogramaciones automáticas sin costo para los clientes”.

Tomás Lubary viajó de vacaciones a Miami y su vuelo de regreso por American Airlines a Buenos Aires está previsto para el sábado próximo. “Por suerte, viajo dos días antes de que se implementen las restricciones y hasta el momento no he escuchado ninguna modificación. La única restricción de la que me informaron es la necesidad de un test de Covid-19 negativo 72 horas previas al vuelo”, agregó.

Sandra Domínguez Ramos