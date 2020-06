José María Costa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2020 • 18:41

"En los barrios populares tuvo una curva distinta y un comienzo diferente al resto de la ciudad. Como una anticipación. Si hubiese ocurrido todo al mismo tiempo, probablemente el sistema sanitario lo hubiera sentido mucho más", resumió ante LA NACION Gabriel Armando Battistella, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, la situación actual de los barrios v ulnerables porteños, donde más del 53% de los contagiados ya se recuperaron.

Los datos del paso del coronavirus Covid-19 en los barrios vulnerables porteños tienen su propia lógica. La tasa de letalidad es solo del 1% y, luego de representar casi la mitad del total de los contagios de la ciudad, hoy está en el 38%.

Coronavirus en barrios vulnerables, imagen de la Villa 21-24 Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Según el último reporte difundido esta mañana, que realiza dos veces por semana el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, las personas que contrajeron el virus SARS-CoV-2 en los barrios vulnerables de la ciudad son 7765. De ese total, 4160 (53,5%) ya se recuperaron; 77 personas murieron.

"En los barrios populares el pico comenzó antes. Se estableció una estrategia y se amesetó o controló. Se controló porque hoy tenemos muchos pacientes dados de alta", analizó Battistella, y agregó: "Además, estamos haciendo un estudio de cero prevalencia que nos está diciendo que hay muchas personas con inmunidad. Esto quiere decir que la enfermedad, probablemente, no va a tener un pico en ninguno de estos barrios".

Coronavirus en barrios vulnerables, imagen de la Villa 31 Fuente: LA NACION - Crédito: Tomas Cuesta

Ante la consulta de si el pico en los barrios vulnerables ya pasó, contesto: "En la Villa 31, seguro ya pasó el pico . Lo tuvimos cerca del 25 de mayo. Allí llegamos a tener un R de 2,6 (cantidad de personas que puede contagiar un infectado) ahora tenemos un R de 0,6 o 0,7".

En efecto, el día con mayor casos positivos que tuvo el barrio Padre Mugica, situado en Retiro, fue el 23 de mayo, con 163. Según los últimos datos, hasta hoy, los seis barrios vulnerables con más contagios identificados a partir del programa Detectar son: Villa 31 con 1727 casos; 1-11-14, con 1481; 21-24 con 1162; Villa 15, con 656; Villa 20, con 406 y Carrillo, con 133.

Coronavirus en barrios vulnerables, imagen de la Villa Azul Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

No todas los barrios vulnerables evolucionaron igual

"Cada villa se comporta distinto. En la 31 fue un solo bloque en toda la villa y rápido. En la 1-11-14, va afectando de a dos o tres manzanas por vez. Es como que se van prendiendo lucecitas cada semana. Se diagnostica mucho ahí y se apaga. Creemos que dos o tres semanas más va a pasar eso", analizó Battistella, y agregó: "Ahí no habría un pico muy alto como en la 31. Es pausado, tranquilo, pero con estas activaciones semanales".

El funcionario porteño contó que situaciones similares se dan en otros barrios: "Lo mismo pasa con la 20 y la 21-24. Todavía no hay una tendencia a la baja. Esto permite amesetar los casos y tener altas continuamente".

Coronavirus en barrios vulnerables, imagen de la Villa Azul Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Battistella reconoció que, en el marco del operativo Detectar, que hace una búsqueda activa de casos y un rastreo de contactos, la articulación con los actores sociales de los barrios vulnerables fue clave: "Cuando llegamos a los barrios, lo primero que hacemos es reunirnos con los actores sociales que están ahí: iglesia, organizaciones sociales, políticas, que son los que tienen llegada a las personas. Son los que convencen a las personas a que vengan a ser testeados".

"El 90 o 95% de las personas tiene solo un dolorcito de garganta o síntomas menores y no es fácil decirles que se acerquen al control. No hubiésemos podido entrar solo a lo más profundo de los barrios. No hubiésemos tenido esta capacidad de ir al núcleo de cada barrio", detalló el subsecretario.

Coronavirus en barrios vulnerables, imagen de la Villa 31 Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

Sobre el destino de los más de 4100 recuperados, Battistella explicó: "Hay estudios que demuestran que entre el día 8 y el 10, a pesar de que siguen dando positivo el PCR, la infectividad es mínima".

Coronavirus en barrios vulnerables, imagen de la Villa 1-11-14 Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez / archivo

¿Tienen una fecha prevista para finalizar el Detectar en las villas?, se le preguntó a Battistella. "Cuando bajemos todos los R a 0,6 o 0,5 y quede estable, se hará. Por ahora no lo tenemos ni pensado. No nos podemos descuidar porque se reactiva todo. No hay que bajar los brazos. La estrategia de búsqueda activa para detectar los casos y aislarlos frenó todo".

En el conurbano la situación parece seguir la misma dinámica

La realidad de los barrios vulnerables bonaerenses también es seguida de cerca y parece estar en el mismo camino que del otro lado de la General Paz. Según los datos difundidos por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, hasta ayer al mediodía, de los 19.906 casos que había en toda la provincia, 3946 (19.82%) son en villas. Además, la tasa de letalidad se ubicaba en el 1,11 por ciento. El detalle sobre las altas acumuladas en los barrios vulnerables no está compaginado por las autoridades bonaerenses consultadas.

Operativo de testeos en La Cava de la Villa Fiorito Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Como caso testigo se puede recurrir a los datos disponibles de Villa Itatí, en Quilmes, que fue uno de los primeros barrios vulnerables del conurbano en donde se identificaron casos y se llevó adelante el operativo Detectar.

Según los datos con los que cuenta el municipio que dirige Mayra Mendoza (Frente de Todos), son 278 los habitantes de Itatí que dieron positivo al test de coronavirus Covid-19. De ese número, 121 (44%) ya superaron el virus y 157 (56%) continúan infectados.

Además, informaron la evolución de los contactos estrechos a los que se les hizo el seguimiento de 14 días para ver si contrajeron el virus SARS-CoV-2. En total se hizo seguimiento a 947 personas. De ese número, 492 (52%) ya fueron dados de alta y 455 (48%) continúan en observación.

Coronavirus en barrios vulnerables, imagen de la Villa Madero Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo