Cómo llegar al Balneario 12 de Mar del Plata y cuánto cuesta la carpa

Balneario 12 es uno de los paradores más conocidos de Punta Mogotes, en la zona sur de Mar del Plata. Cuenta con instalaciones de playa especiales para el verano, como carpas, las que muchos se preguntan cuánto cuestan.​

Dónde queda y cómo es

Está ubicado dentro de Punta Mogotes, al sur del centro de Mar del Plata. Se llega fácil, siguiendo la costanera hacia Mogotes y buscando el parador 12.​ El balneario tiene playa amplia, sector de carpas y sombrillas, piletas climatizadas para adultos y niños, spa básico y un restaurante frente al mar que suele funcionar también para eventos y acciones de marcas.​

El ambiente combina familias, grupos de amigos y mucho público futbolero: el lugar es famoso por recibir jugadores y exjugadores, con una especie de “santuario” de recuerdos deportivos en el restaurante.​ Incluso cuenta con una pileta con un homenaje a Diego Armando Maradona.

Con el tiempo, la presencia de figuras del mundo deportivo le valió el apodo de “la playa más futbolera”. En este lugar pasaron figuras como Maradona, Carlos Tevez, Oscar Alfredo Ruggeri, entre otros.

El posteo que recuerda el paso de Maradona por el parador

Cuánto cuesta la carpa en el Balneario 12 de Mar del Plata

En la temporada 2025-2026 de verano, el Balneario 12 de Mar del Plata tiene precios de carpa que varían de acuerdo al tiempo de alquiler y al mes que se busca ir. Desde el día a un mes entero, los precios se distribuyen de la siguiente manera:

Carpa por día: $80.000

Estacionamiento por día: $15.000

Carpa por la temporada: $3.600.000

Carpa por el mes de enero completo: $2.000.000

Carpa por la primera quincena de enero: $1.100.000

Carpa por la segunda quincena de enero: $1.200.000

Carpa por 10 días: $800.000

Carpa por una semana: $560.000

Carpa por el mes de febrero completo: $1.700.000

Carpa por una quincena en febrero: $900.000

Carpa por una semana en febrero: $500.000

Balneario 12

Todos los precios, excepto el diario, incluyen estacionamiento diario.

Desde su cuenta de Instagram afirman que, además que el pago del total, aceptan cuatro cuotas sin interés. Por cualquier consulta, el parador cuenta con perfiles en redes sociales y un contacto de WhatsApp a través del cual se pueden hacer consultas.

Qué es Punta Mogotes

Punta Mogotes en la temporada del 2024 Mauro V. Rizzi

El Complejo Punta Mogotes es un área turística y de playa que, a fines de 1979, constituía el 45% de la superficie total de playa de la ciudad y absorbía gran parte del crecimiento turístico de Mar del Plata. El desarrollo de esta área formó parte de los objetivos del Estado, ya que la playa era utilizada por una gran cantidad de público, estimada en 71.000 personas diarias. Antes de su intervención, la zona solo contaba con unos 60 lotes de balnearios, restaurantes y quioscos cuyas concesiones caducaban, y que ofrecían servicios precarios y deficientes con construcciones de madera o material frágil y una antigüedad marcada. Luego de varias obras en el lugar, se establecieron las 24 unidades balnearias con sus propias instalaciones.