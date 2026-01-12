Villa Gesell es una de las ciudades costeras más concurridas del verano. Este es un centro playero que tiene diversas ofertas de precios tanto para el día a día como para el hospedaje. Muchos turistas quieren saber cuánto sale viajar a Villa Gesell este verano 2026.

Este es uno de los destinos más elegidos de la Costa Atlántica por sus playas amplias. Durante la temporada estival, Gesell se llena de propuestas para todas las edades: días de sol y mar, deportes en la playa, bares y paradores con música, y una noche activa que atrae tanto a jóvenes como a familias. Además, su entorno natural de médanos y pinos, junto con una amplia oferta de alojamiento y gastronomía, hacen que sea un lugar accesible y atractivo para quienes buscan descanso, diversión y un clima veraniego, lo que explica por qué año tras año tantas personas la vuelven a elegir.

Cómo llegar a Villa Gesell Mauro V. Rizzi

Precios de pasajes: cuánto sale viajar a Villa Gesell este verano 2026

Las formas de llegar a Villa Gesell, aparte de ir en auto particular, incluyen buses de larga distancia y combinaciones con otros medios de transporte.

Plusmar, una de las empresas de buses, tiene boletos disponibles con dos opciones de asiento. Ruta Atlántica, otra empresa del estilo, comparte los mismos valores para las mismas ofertas de asiento. Los valores son:

Semicama , que cuesta $56.200.

, que cuesta $56.200. Cama, que cuesta $64.600.

Por otro lado, Vía Tac, otra empresa de transporte de buses, tiene un valor único de $66.040. Además, la compañía El Águila cuenta con una oferta de menor valor, por un asiento “Pullman”, que cuesta $50.400 o un asiento cama por $71.100. Otra empresa, Expreso del Oeste, oferta un precio menor en la página Plataforma 10: $45.000.

Además, existe la posibilidad de viajar en avión a Mar del Plata y, desde allí, ir a Villa Gesell en bus. Esta opción es algo más costosa. El vuelo cuesta, aproximadamente, $370.000 y, de acuerdo a la empresa Costa Azul de buses, el otro tramo saldría $16.200.

Ir en omnibus es una de las opciones más convenientes Fabián Marelli

Villa Gesell: otros precios y lugares imperdibles

Según un relevamiento de LA NACION, las carpas para 4 adultos y 2 menores en Villa Gesell tiene valores que rondan los $300.000 la semana y $55.000 por día.

Fuera de la playa, hay algunas opciones que los turistas pueden visitar. Según la empresa Plusmar, de transporte de larga distancia, los lugares que los turistas no podrían dejar de visitar son El Paseo de los Artesanos y el Museo Archivo Histórico. También la Casa Carlos Gesell (fundador de Villa Gesell); el bosque; y la Avenida 3, donde están los locales más comerciales.

Imperdibles de Villa Gesell Mauro V. Rizzi

Además, destaca que existen ciudades cercanas a Villa Gesell en los que también se puede recorrer o visitar la playa. Estos son: Mar Azul, Cariló, Pinamar, Mar del Plata, Miramar, Santa Teresita, Necochea, Lobería y San Clemente del Tuyú, entre muchas otras localidades.