Chapadmalal: la meca joven está signada por dos fenómenos turísticos que definen los primeros días del verano

CHAPADMALAL.– Aquella locomotora de demanda, ocupación y consumo que arrancó en el primer verano pospandemia y desde entonces avanzó fuerte y sostenido hasta la última temporada se permite, por primera vez, levantar el pie del acelerador. Ese turismo joven, que aún sigue dueño y gran motor de esta ciudad, sus playas y sobre todo sus noches, vuelve a marcar el arranque de enero, aunque a otro ritmo y con algunas evidentes bajas.

“Muchos andan por Río (de Janeiro), el que pudo aprovechó y esta vez hizo el viaje largo a Brasil”, coinciden Gastón, Juan, Genaro, Hipólito, Hilario, Valentín y Pedro, todos amigos que llegaron el viernes desde La Plata. “Vinimos por dos días nomás, para una fiesta en el sur”, cuentan a LA NACION, entre mates y un par de enormes sandwiches de milanesa completa que pasada la media tarde abordan en las arenas de Cruz del Sur, uno de los puntos de encuentro en torno a Chapadmalal, foco central de una agenda de diversión que encadena tardes de playa, sunsets, fiestas electrónicas, recitales y afters.

En lo que queda de temporada, hay una agenda muy nutrida de fiestas y recitales Mauro V. Rizzi

El mismo grupo es una buena referencia para dar fe de otro fenómeno que se percibe con este inusual relajamiento de la ola de visitantes de larga estadía con la que esta zona se había acostumbrado a vivir en estos meses. “Buscamos y conseguimos alojamiento un día antes de venir”, confirmaron los turistas platenses. Las escapadas cortas empiezan a marcar tendencia también en el lote los que tiene menos de 30 años.

El pico

La merma no es una cuestión puntual de este foco geográfico, sino apenas una muestra de una temporada que tuvo un excelente cierre de año y arranque del actual con un gran aliado: las muy altas temperaturas que atosigaban al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte de las provincias del centro y norte del país. Aquí también, pero con el mar como ventaja. Fue el primer gran pico de enero y sorprendió a todos los operadores, porque las reservas previas auguraban resultados bastante más flacos para esa fecha. Luego perdió fuerza.

Dalila y Melany andan con su perchero ambulante, cargado de vestuario y bikinis, y coinciden en que Año Nuevo fue mejor de lo imaginado y que desde entonces se notó un bajón fuerte, en coincidencia también con un período de mal tiempo. “En la playa se está sintiendo todavía más porque el sol desapareció”, explican en una tarde agradable, calurosa pero de plena resolana.

En Chapadmalal, la tendencia son estadías cortas Mauro V. Rizzi

“Es la primera vez que le escucho a mis vecinos decir que no tienen todo alquilado y completo para enero”, afirma Manuela Aredes, que desde hace un año se instaló en la zona de Chapadmalal y aprendió pronto a leer el termómetro turístico. “Hay mucha gente, pero no repleto como el verano anterior”, asegura.

Brenda Lichtenberger está al frente de Hola Sur, que administra casi 100 propiedades de alquiler temporario, con 40 de ellas en la zona de Chapadmalal. “Estamos 10% abajo del año pasado”, confirma a LA NACION, pero aclara que los pedidos son constantes y con una particularidad: “Así como antes te reservaban en diciembre, ahora hay muchísimos que te hacen el pedido de alojamiento con un ‘estamos yendo’ o de un día para el otro”. Se ocupa de aclarar que la meteorología y una ventana de buen tiempo a la vista es, como nunca, la variable que lleva a los turistas a salir o postergar el viaje.

En esa zona, los alquileres rondan los 100 a 350 dólares por día, según la ubicación, la calidad y los servicios de la vivienda. Indica que esos valores son iguales o hasta un 10% superiores al verano anterior. Y que hay mucho pedido por períodos cortos. Incluso familias, que terminan por adaptarse al calendario disponible. “Capaz quieren fin de semana y aceptan lo que hay, de un martes a un viernes”, comenta.

Las condiciones meteorológicas terminan por definir la llegada de los turistas a Chapadmalal Mauro V. Rizzi

En las arenas de las playas del sur hay huecos, inusuales en horario pico. Este domingo de sol, también con muchos visitantes marplatenses, devolvió por un rato esa imagen de alta concurrencia, de reposera contra reposera, lona contra lona. Por eso, la mirada está puesta ahora, expectante, en la siempre fuerte segunda quincena. Es el período con mayor cantidad de reservas y también el de los espectáculos musicales más fuertes. Entonces sí, a partir del próximo jueves o viernes, se espera ver de corrido el Chapadmalal de sus mejores días.

Fiestas

Es cierto también que se ha hecho y mucho para generar atractivos para el turismo en general y el segmento joven en particular. Por cierto, se destaca que los DJ internacionales que llegaron y estarán por aquí hasta principios de febrero son de los mejores del mundo y los recitales tienen a las principales bandas y artistas del país. En gran medida condicionan y definen la agenda del turismo joven. “La venta de tickets está igual que el año pasado y el perfil de consumo es superior”, confirma una fuente de Mute, el parador que en sus primeras grandes fechas tuvo hasta 15.000 asistentes en fiestas electrónicas.

Lo que se vive, afirman en el sector, estaba dentro de las previsiones para un año –o temporada– que se perfilaba complicado por cuestiones económicas, pero también por ese drenaje fuerte y constante de turismo al exterior, donde el calor parece garantizado y la paridad cambiaria es una tentación para cualquier bolsillo.

“Durante los últimos años escuchabas que el verano sí o sí era en Mar del Plata, pero ahora se movieron muchos grupos de amigos para probar algo distinto en Río de Janeiro, Buzios o en auto a Floripa”, resumen Soledad, Jazmín y Natasha, de la Capital, entre vasos de fernet con cola que comparten con Thiago, Romeo y Nicolás, de Santa Fe. “A los del norte y en auto nos quedaba muy cerca el sur de Brasil, era para aprovechar”, explican.

Wenceslao y Ramón, de Tigre, junto con Bautista, Juan y Michelle, de San Isidro, también pasan lista de los amigos o conocidos que hicieron la escapada al exterior. Pero también sentencian que “nadie se quiere perder algo de verano en Mar del Plata, aunque sea unos días siempre van a venir”.

Emma Dillon, Benita Costanzo, Vitoria Moralejo y Antonella Valente fueron compañeras de secundaria, no llegaron a los 20 y se tomaron sus primeras vacaciones juntas en Mar del Plata. “Vamos a donde nos podamos divertir”, dicen a LA NACION después de una experiencia anterior en Pinamar, donde convivieron con muchos adolescentes. Son de Trenque Lauquen, alquilaron por 10 días un departamento en Playa Grande, pero se mueven por Chapadmalal. “Pasa casi todo por acá”, confirman antes de salir de la playa y sumarse ahí nomás al Festival Polenta, en Umano.

Mar del Plata

Este fin de semana volvió a mostrar otra buena versión de Mar del Plata en términos de ocupación. La hotelería y el sector inmobiliario anticipaban un promedio de ocupación de 70%. Un empresario que tiene alojamientos y locales de gastronomía, a riesgo de exagerar dramatismo, juega con la fantástica historia de Cenicienta y su lujosa carroza para advertir que el encanto del movimiento turístico se viene apagando con las últimas horas de cada domingo. “Los lunes se hace calabaza”, sentenció.

La alegoría al cuento de Charles Perrault vale también para la cuestión climática. Es que a este domingo con sol pleno, reaparecido después de tres o cuatro jornadas grises, le sigue por aquí un arranque de lunes con nubarrones y el resto de la semana con algunas lluvias. Son días en los que en las playas conviven trajes de baño con el short y el buzo pensados para el sunset del final de la tarde. El buen tiempo en la costa atlántica espera por su zapato de cristal.