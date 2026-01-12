Por qué hoy es el Día del Trabajador Pizzero, Pastelero, Confitero, Heladero y Alfajorero en la Argentina

El Día del Trabajador Pizzero, Pastelero, Confitero, Heladero y Alfajorero se conmemora el 12 de enero de cada año en la Argentina. Se trata de una jornada que destaca la labor y el talento de todos los trabajadores que pertenecen a este sector, fundamental para la industria gastronómica del país. Sus platos son elementos claves de la cultura nacional y un punto de interés de turistas.

En el mundo, existen otros días individuales que celebran algunos de estos sectores culinarios como el Día Mundial de la Pizza, que se celebra cada 9 de febrero, el Día Internacional del Helado que cae el 12 de abril y el Día del Alfajor que se festeja el tercer viernes de enero.

El Día del Trabajador Pizzero, Pastelero, Confitero, Heladero y Alfajorero recuerda la fundación del STPCHyA Shutterstock

¿Por qué se celebra hoy el Día del Trabajador Pizzero, Pastelero, Confitero, Heladero y Alfajorero?

La fecha rinde homenaje a la fundación del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (STPCHyA), un día como hoy en 1946. Este gremio tenía como objetivo ayudar a sus trabajadores a adquirir nuevos derechos y luchar por mejoras en sus salarios, condiciones de contratación y jornadas laborales. La creación de este organismo sirvió también para unificar criterios entre todos sus colaboradores y coordinar las funciones del sector gastronómico para alcanzar un mejor producto y experiencia al usuario.

La gastronomía argentina

Las pizzerías del país son un punto clave para los locales, como también para los turistas. Quienes visitan Buenos Aires recorren la famosa Avenida Corrientes en búsquedas de sus aclamadas pizzas. Sin embargo, la oferta nacional se extiende a todo el territorio con versiones originales y productos de alta calidad. Entre los locales más visitados se encuentran Güerrin, El Cuartito, La Mezzetta, Banchero, Angelín, Las Cuartetas y Los Inmortales.

El rol de las heladerías en la gastronomía argentina (Foto: AFADHYA)

Por su parte, La Argentina es conocida por sus dulces únicos, sus ingredientes aclamados como el dulce de leche y talento por las masas. En Buenos Aires, existen panaderías y confiterías míticas para degustar estos manjares, famosos por su historia y valor cultural. Algunos de los más importantes son Las Violetas, con sus vidrieras estilo art nouveau, la Confitería del Molino ubicada en frente al congreso y con un alto valor arquitectónico, y el Café Tortoni que se encuentra abierto desde 1858.

En tanto, el helado es otro de los manjares más aclamados de nuestro país, gracias a la herencia italiana y fabricación artesanal. Sin dudas, el sabor más popular es el dulce de leche y cualquier variedad del mismo, que combinan otros ingredientes como chocolate, merengue, frutos secos o bombones. Entre las heladerías argentinas destaca Cadore, que ha sido halagada mundialmente por críticos.

Los alfajores son una de las delicias más destacadas en la Argentina (Fuente: Mundial del Alfajor)

Otra opción dulce argentina es el alfajor, uno de los emblemas más representativos de la repostería nacional. Es posible degustar los clásicos rellenos de dulce de leche y bañado en chocolate, hasta variantes con merengue, rellenos de fruta, con cobertura de azúcar, entre otros. En los últimos años, muchas marcas incursionaron en sabores atípicos como el chocolate amargo con sal marina, frutos rojos, crème brûlée, rosa mosqueta, brownie o la versión chocolate Dubai, con un relleno a base de kataifi, una masa oriental de finísimos hilos de harina, similar al cabello de ángel, y pistacho.