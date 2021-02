Coronavirus: Mendoza también empezará a vacunar a mayores de 70 años desde el 1° de marzo

MENDOZA.— La provincia de Mendoza se sumó al plan de vacunación contra el Covid para mayores de 70 años. Hoy comenzaron las inscripciones en un registro web, lo que permitirá en los próximos días que los interesados en recibir la inoculación cuenten con un turno para presentarse en el lugar, día y horario indicado. De hecho, en poco más de 12 horas desde que se habilitó esta madrugada la página en www.mendoza.gov.ar ya eran casi 30.000 los mendocinos anotados.

Mendoza está atada a la llegada de nuevas vacunas, ya que solo se han recibido 48.000 dosis de Sputnik V, entre el primer y segundo componente, lo que permite alcanzar a poco más de la mitad del personal de salud, que se estima en 40.000 trabajadores. Sin embargo, la ministra de Salud, Ana María Nadal, indicó que desde el 1° de marzo se comenzará a vacunar a los adultos mayores, ya que también arribaron en las últimas horas 23.000 dosis de la vacuna elaborada en la India, denominada Covishield. “Estamos sujetos a la cantidad de vacunas que lleguen”, indicó la funcionaria provincial.

Ella, además, dio su parecer sobre lo ocurrido a nivel nacional con el “vacunagate” o “vacunatorio vip”. “La situación nacional me parece muy triste. No hay vacunación VIP en Mendoza”, indicó Nadal durante el inicio oficial de la campaña de vacunación en los geriátricos locales, hogares de personas con discapacidad y centros de hemodiálisis de la provincia.

“Todos los que hemos tenido que llevar adelante el coronavirus sabemos lo difícil que es que haya una situación de privilegio en donde está la enfermedad de las personas, no me parece bien”, agregó la titular de la cartera sanitaria mendocina.

Renuncia

También se refirió a la renuncia del exministro de Salud, Ginés González García. “Por distintos motivos no fueron claros en algunas cosas. Nos hizo ir y volver en muchas decisiones. En Mendoza, tuvimos una diferencia con la nación en la administración de la cuarentena que nos ayudó a conservar el equilibrio entre la salud y economía”, apuntó Nadal, poniendo sobre la mesa la necesidad de que la flamante ministra Carla Vizzotti pueda reorganizar y normalizar los inconvenientes.

De igual forma, la funcionaria mendocina se refirió a la importancia de los controles en todo el proceso. “Buscamos una centralización de la vacunación para evitar enviar vacunas y que uno pierda el control. Se registra en el Nomivac”, explicó Nadal.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, hasta ahora a la provincia arribaron 48.000 dosis de Sputnik V, de las cuales 32.000 corresponden a la primera dosis y 16.000 al segundo componente. En tanto, el grado de avance de la campaña de inoculación actualmente es del 50% sobre el total de vacunas recibidas. Vale decir que el personal de salud en Mendoza es de 40.000 ciudadanos, por lo que las vacunas recibidas alcanzan para inocular con la primera dosis al 66% del total, y con la segunda al 33% del total de trabajadores.

Los mayores de 70 años que empezarán a ser vacunados —se calcula que son más de 200.000 personas en la provincia— deberán dirigirse a diversos sitios puntuales que determina la autoridad sanitaria. Entre ellos, figuran la Nave Cultural, en Ciudad, el estadio Polimeni, en la comuna de Las Heras, y el centro cultural Le Parc, en Guaymallén. Desde el Ministerio de Salud aclararon que no se darán las dosis a ninguna persona que no se haya registrado y no presente la certificación correspondiente.

