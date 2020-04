Así serán los hospitales modulares que se construirán para paliar la pandemia de coronavirus

El ministro de Obras Públicas de la Nación , Gabriel Katopodis , informó esta mañana que ya se están construyendo doce hospitales para hacerle frente al coronavirus en la Argentina. Además, explicó que se trabaja en la reactivación de obras con los debidos protocolos para controlar la pandemia.

"Estamos trabajando en dos frentes. En la construcción de hospitales, se están haciendo doce en el país que nos brindarán mil camas, 350 de terapia intensiva y otras de terapia intermedia. El otro eje es la reactivación de la obra pública para generar empleo. Se hace un control al ingreso y egreso de cada trabajador para cumplir con las normas sanitarias", dijo en comunicación con Radio Continental .

Si bien aún el sistema hospitalario está lejos de colapsar, los especialistas aseguran que la evolución natural de la pandemia es que la curva de casos siga en aumento en las próximas semanas por lo que es necesario tener una infraestructura sanitaria suficiente. En este sentido, explicó: "Hay elementos que nos indican que la cuarentena es el camino que tenemos que seguir. Se cumplirán con las medidas sanitarias objetivas para cada etapa".

En cuanto a la seguridad del personal que trabaja en las construcciones, dijo: "En muchos casos, como las obras están aisladas, las empresas se encargaron en el traslado y en otros, los que trabajan, se quedan en hoteles de la zona".

Cabe destacar que en marzo se informó sobre la construcción de hospitales modulares , con construcción en seco: "El Ministerio de Obras Públicas destinará $1040 millones para la construcción y equipamiento completo de estas unidades sanitarias adecuadas, sostenibles y resilientes, a partir de las directivas constructivas del Ministerio de Salud", había comunicado el Gobierno.

La semana pasada, se ampliaron a 12 los hospitales modulares a construir en distritos como General Rodríguez, Mar del Plata, Quilmes y Moreno, por lo que el Ministerio de Obras Públicas invertirá $1560 millones. En un principio iban a ser ocho, pero luego se decidió sumar otros espacios por el avance de la pandemia.

La capacidad del sistema hospitalario

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , aseguró que por el momento la infraestructura hospitalaria responde de manera efectiva a los casos de coronavirus que se van presentando en la provincia de Buenos Aires y recalcó que no hay "un subregistro de los casos" en el territorio bonaerense.

"Las medidas que se tomaron nos permiten que hoy los hospitales de la provincia tengan un 50% de ocupación de sus camas", explicó en el programa Habrá consecuencias de El Destape Radio. Por otra parte, el funcionario informó que ayer se hizo la entrega de "camas, respiradores, bombas, monitores", lo que "aumenta la capacidad de respuesta".

En cuanto al registro de casos, Kreplak precisó: "Alguien con fiebre y dolor de garganta, que antes era una gripe común, ahora es un caso sospechoso. No estamos subregistrando casos (.) El trabajo que se está haciendo es bueno y no hay coronavirus circulando que no estemos detectando".

Además, subrayó: "Está demostradísimo que se está achatando la curva (.) Si se sostiene el nivel de alarma, si no se afloja, esto va a estirarse bastante". En cuanto a los casos que se están dando en el país dijo que su concentración no es "homogénea" y resaltó: "hay lugares donde habrá picos antes y eso es bueno porque permite ir concentrando los recursos. Si se mantienen estas medidas podemos estar así un tiempo largo y no tener tantos casos. Si hay más circulación va a haber crecimiento de los casos".