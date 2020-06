En el relevamiento, se consigna que en la mayoría de los casos los chicos no muestran síntomas del nuevo coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

WASHINGTON-. Los niños y adolescentes son apenas un 50% menos proclives a contraer el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que los adultos a partir de los 20 años, y no suelen desarrollar síntomas clínicos de Covid-19, nombre de la enfermedad causada por el virus, según un estudio publicado hoy.

Este descubrimiento puede influir en la difícil decisión que deben tomar los funcionarios de salud pública sobre la reapertura de las escuelas. La enseñanza a distancia ha sido un desafío para docentes, alumnos y padres, y las autoridades sanitarias enfrentan presiones para reabrir los colegios y, de ese modo, liberar a los padres que tienen que hacer malabares entre el trabajo y el cuidado de los chicos en la casa.

"Los resultados de estas investigaciones repercuten en la posible efectividad del cierre de las escuelas para mitigar los contagios, ya que en el caso del SARS-CoV-2 podría ser menos decisivo que para otras infecciones respiratorias", escriben los autores, que pertenecen a la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

El estudio también tiene repercusiones sobre la posible incidencia de la enfermedad en países con poblaciones mucho más jóvenes, muchos de los cuales se encuentran en el mundo emergente. La mayoría de los países donde el virus pegó más fuerte tienen grandes proporciones de adultos mayores.

Desde el inicio de la pandemia se dijo que los chicos estaban mayormente a salvo de los peores efectos de la enfermedad, y que eran muy pocos los que morían. Pero de todos modos se enferman y contagian, sobre todo a los adultos mayores de la familia, más propensos a enfermarse gravemente.

Las razones de esa aparente protección que tienen los de menor edad todavía no son claras. Una teoría comúnmente aceptada, y señalada por los autores del nuevo estudio, es que la menor susceptibilidad de los niños a la enfermedad "puede atribuirse a una inmunidad cruzada a otros coronavirus" o alguna otra infección reciente con otro virus respiratorio, como la gripe común.

El informe, publicado en la revista científica Nature Medicine, se basa en estudio realizado en seis países: Canadá, China, Italia, Japón, Singapur y Corea del Sur. Los investigadores desarrollaron modelos matemáticos para interpretar los patrones demográficos de Covid-19 en esos países.

Otros estudios

Hasta ahora, había evidencias contradictorias sobre el contagio en los niños. Un estudio de Shenzhen, China, publicado en abril, reveló que hacia el interior de los hogares, los chicos tenían tantas posibilidades de contagiarse como los adultos. Y otro relevamiento, también de China, no mostró diferencias entre niños y niñas en los índices de contagio.

El nuevo estudio que acaba de salir, sin embargo, revela que los chicos son apenas un 50% menos proclives al contagio. Cuando se contagian, usualmente son asintomáticos, o exhiben síntomas leves, "subclínicos". En personas de entre 10 y 29 años infectados con el virus SARS-CoV-2, solo el 21% manifestó síntomas, comparado con el 69% en los mayores de 70 años, según los autores del informe.

"Encontramos que las medidas destinadas a los niños podrían tener un impacto relativamente bajo en la disminución de los contagios, sobre todo si la transmisibilidad de las infecciones subclínicas es bajo", escribieron los investigadores.

Hoy, a través de un mail, el líder del equipo, Nicholas Davies, reconoció que el tema del cierre de las escuelas es complejo: "Nosotros no decimos que el cierre de las escuelas no sirva para nada. Tiene un efecto. Simplemente queremos destacar que la reapertura de las escuelas es una decisión compleja, y que, al igual que muchas otras políticas de manejo de la pandemia, no tiene una respuesta epidemiológica unívoca".

