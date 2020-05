Los especialistas afirman que los niños menores de dos años no deben usar tapabocas porque existe riesgo de asfixia Fuente: Archivo

Nora Bär Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2020 • 20:01

Aunque en los primeros meses de la pandemia se creyó que los chicos eran inmunes al nuevo coronavirus, según los datos informados hasta anteayer, en el país se confirmaron en total 152 casos de Covid-19 en menores de 15 años , una cifra que equivale al 3,5% del total . Desde mañana, según lo dispuesto por el gobierno de la ciudad en virtud de la cuarentena extendida, si necesitaran salir por un control pediátrico, para vacunarse o para ir de la casa de un progenitor a la de otro , todos los mayores de dos años deberán utilizar tapabocas , como el resto de la población.

"No se recomienda para los menores de dos años por la dificultad para que puedan sostenerlo -explica Omar Sued , actual presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) e integrante del comité asesor del Poder Ejecutivo Nacional -. Todos los mayores de esa edad deben utilizarlo".

"Antes de los dos años no debe usarse porque existe riesgo de asfixia", coincide Angela Gentile , jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez , expresidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y también integrante del comité asesor. La especialista destaca que, sobre todo a los más chiquitos, es necesario prepararlos mediante juegos para que acepten utilizarlo. "Un nene de tres años no es lo mismo que un escolar o un adolescente -afirma-, pero con una preparación previa puede hacerse. E inmediatamente después de volver a casa, es conveniente lavarlo".

Del total de los casos pediátricos registrados en el país, el 73% fueron formas leves y el resto, moderadas, con algún tipo de neumonía, pero con muy buena resolución. "Estos últimos recibieron internación, pero ninguno fue a cuidados críticos y ninguno falleció. Es similar a lo que ocurre en el mundo", explica Gentile.

Según la especialista, el tapabocas es un recurso de protección adicional, pero las medidas de prevención más importantes son el distanciamiento social, el lavado de manos, y toser y estornudar en el pliegue interno del codo. "Eso es lo fundamental -agrega-. Para mí, no es lo mismo que salga un chico grande, que entiende que utilizar un barbijo es bueno para él o ella. Me preocupan los más chiquitos, menores de cinco. No sería tan exigente con ellos. Lo importante es que haya distanciamiento".

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la situación epidemiológica no es homogénea en todo el país y en ciertas localidades o municipios las autoridades sanitarias tal vez sean más flexibles en algunas normas. Algunas provincias nunca tuvieron casos, como Catamarca y Formosa, y otras, como Jujuy, San Juan, San Luis y La Pampa, no los registran desde hace más de 14 días. En esos distritos hay que estar atentos a las disposiciones locales en materia de movilidad, actividades permitidas, y uso de tapabocas o barbijos.

Transmisores

Hoy se sabe que los chicos pueden adquirir el SARS-CoV-2 y también transmitirlo. Muchos de ellos cursan la infección en forma "oligosintomática" (casi sin síntomas). Por ejemplo, no tienen fiebre o muy baja, o solo presentan dolor de garganta y algún tipo de tos. Pocos tienen manifestaciones de las vías respiratorias superiores, como congestión nasal o rinorrea, y algunos presentan síntomas gastrointestinales que incluyen molestias abdominales, náuseas, vómitos y diarrea. La mayoría se recupera una a dos semanas después del comienzo del cuadro. En estudios realizados en otros países, hasta en un 40% se encontró coinfección con virus de la influenza A y B, virus sincicial respiratorio y citomegalovirus.

"Uno los detecta menos y por eso pueden transmitir el virus -subraya Gentile-. La cuarentena para los chicos es por ellos y también por los demás, porque si están en contacto con adultos vulnerables, sobre todo mayores de 65, puede ser una situación de cierto riesgo para estos últimos".

Sin embargo, aquellos con enfermedades crónicas sí tienen mayor probabilidad de cursar cuadros de cierta gravedad y deben considerarse dentro de los grupos de riesgo. Entre ellos, los pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, con cardiopatías congénitas, con enfermedades neuromusculares y encefalopatías moderadas o graves; con patología respiratoria crónica, asma grave, o con diabetes tipo I y mal control metabólico.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación , el conocimiento disponible en relación con el impacto en embarazadas y recién nacidos es limitado. La evidencia científica disponible en afectadas en China no demostró transmisión vertical, y hasta ahora tampoco se demostró que exista transmisión del virus por placenta o leche materna.

Respecto de la lactancia, no hay evidencia hasta ahora de presencia del virus, por lo que se sugiere continuar con el amamantamiento.

Según la especialista, el cuidado de los chicos debería centrarse fundamentalmente en los controles pediátricos, la inmunización y, si aparecen síntomas que cumplen con la definición de caso sospechoso, se indica llamar por teléfono a la jurisdicción. "En cada lugar hay una forma de manejo; es importante consultar, porque un chico también puede ser un caso sospechoso y hay que hisoparlo, atenderlo y ver qué pasa", dice Gentile.

Dado que es una actividad masiva, todavía no hay una fecha prevista para la reanudación de las clases escolares, pero se estima que habrá que pensar nuevos modos de implementarlas para poder mantener el distanciamiento. "Tendremos que pensar con un poco de creatividad cómo podemos trabajarlo, porque con los chicos no es tan fácil. Otros países lo están planteando, pero nosotros ahora justo en mayo estamos con el aumento del número de casos. Claramente van a crecer a fines de mayo. No es un buen momento para pensar en reabrir las escuelas, pero sí se puede pensar en flexibilizar algunas otras actividades", aclara la especialista.