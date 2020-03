Debido al aislamiento por el coronavirus crecen las denuncias por violencia de género Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de marzo de 2020 • 12:52

Mediante una resolución provincial, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , autorizó al ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual a otorgar subsidios de oficio a aquellas víctimas de violencia de género y sus familiares que sufran situaciones de gravedad en medio del aislamiento social preventivo obligatorio por la pandemia de coronavirus .

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad nacional, Elizabeth Gómez Alcorta, advirtió en los últimos días que, en el contexto de la cuarentena, aumentó un 25 % las consultas por violencia por razones de género a la linea gratuita 144 que funciona las 24 horas en todo el país. Desde que rige el aislamiento se conocieron al menos 12 femicidios.

En diálogo con LA NACION, especialistas advirtieron que las mujeres que suelen vivir acechadas por la violencia de género están más expuestas a sufrir agresiones en medio del aislamiento obligatorio. Permanecer en sus hogares con los agresores, y en medio de un contexto en el que surgen los problemas económicos, agrava la situación de las víctimas.

La funcionaria bonaerense Estela Díaz, a cargo del ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, dijo esta mañana en la radio Futurock: "Salir de la casa en una situación de violencia es proteger la vida. No rompe la cuarentena. Si llega una mujer a una comisaría a hacer una denuncia deben tomarla. Si hay una situación de emergencia hay que llamar al 911", detalló. "Estar en aislamiento no es estar sola. Si escuchamos gritos en una casa no dudemos, denunciemos. Hoy a las 18 va a haber un ruidazo", convocó la funcionaria.

Para denunciar: la línea 144. El mail linea144@mingeneros.gob.ar y dos números para comunicarse vía WhatsApp (+54 11 2771-6463/ +54 11 2775 9047/48).

Ayuda económica bonaerense

A través del Decreto 178 publicado hoy en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, el gobernador autorizó a la ministra Estela Díaz a otorgar subsidios "para los casos de fehacientes necesidades individuales o de grupo o para atender contingencias de carácter humanitario, limitados a casos que, a sólo criterio del ministerio, revistan extrema gravedad y urgencia".

También "para los gastos o reintegro de gastos destinados a cubrir traslados y movilidad, alojamiento y comida, gastos médicos de urgencia, gastos de sepelio, fotocopias de documentación y otros menores, a víctimas de violencia de género, afectados directos, familiares y/o asociaciones representativas".

Campaña para acompañar a las víctimas de violencia de género

"Las mujeres que están en una situación de violencia, viven en un grado extremo de vulnerabilidad, por lo tanto 'el aislamiento' en la vivienda que comparten con el agresor y en la mayoría de los casos con sus hijas e hijos, agudiza en ellas la sensación de desprotección, vulnerabilidad y soledad. Es muy importante realizar un intercambio con ellas e incentivarlas a que utilicen las redes sociales para estar contactadas con su entorno, que tomen por costumbre tratar de comunicarse diariamente con alguien de su confianza para que se sienta contenida y, a la vez, que el agresor 'sepa' que no está sola", comentó Ada Rico, Presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

La Fundación AVON, mediante su proyecto Erradicar la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, junto a Natura lanzan una campaña #AisladasNOsolas para acompañar e informar sobre cómo asistir en una primera escucha a una mujer en situación de violencia de género, contribuyendo a que la tensión no aumente en momentos de encierro como el que del aislamiento obligatorio por la pandemia. "Cuando hablamos de entorno o círculo de la mujer, se incluye amigas, familiares, pero también vecinos y vecinas que pueden estar alerta para pedir ayuda o intervenir", indicó Ana Inés Álvarez, responsable del programa de violencia hacia mujeres y niñas de Fundación AVON.

Recomendaciones

- En caso de existir la posibilidad de mantener una conversación en secreto con la víctima, escuchar activamente, sin juzgar, ni hacer diagnósticos.

- Si la conversación es por vía telefónica o WhatsApp, recordar que el agresor probablemente revise el celular. Recomendarle a la víctima que borre todas las conversaciones y establecer un código compartido para comunicarse.

- Si la mujer ya manifestó encontrarse en riesgo, se recomienda acordar un código previamente que pueda utilizar cuando se considere en esa situación extrema. Por ejemplo, el envío de su ubicación en tiempo real (geolocalización), activando así el llamado de quien lo recibe al 911.