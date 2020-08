La ministra de Salud, Ana María Nadal, busca estrategias para hacerle frente al notable avance de la pandemia en Mendoza

MENDOZA.- La provincia vive momentos críticos en medio de la pandemia de coronavirus. El aumento sostenido de casos, con nuevos picos, ha puesto en alerta al sistema sanitario, por lo que las autoridades buscan descomprimirlo, con una serie de medidas que no dejan de generar preocupación, entre ellas el aislamiento domiciliario. De hecho, ayer se registró la cifra más alta de infectados desde la llegada de la enfermedad en marzo a tierra cuyana: 254 nuevos casos positivos.

En ese contexto, el Ministerio de Salud dio a conocer la nueva guía técnica para la etapa de "mitigación" de la pandemia, con el objetivo de "optimizar la red de diagnósticos y la respuesta del sistema de salud". Así, la titular de la cartera, Ana María Nadal, informó acerca de tres tipos de aislamiento: internación hospitalaria, aislamiento extrahospitalario y aislamiento domiciliario.

Según aseguran las autoridades, se decidió enviar a sus casas a quienes presenten un estadío "leve" de la enfermedad o se muestren asintomáticos, siempre y cuando un médico haga un chequeo presencial, descartando la consulta telefónica. Nadal añadió que los menores de 59 años podrán acceder a esta posibilidad. "Deberán presentar sintomatología leve o asintomática y cumplir con una serie de requisitos sociales y de infraestructura para aislarse en sus domicilios", acotó la ministra.

Sin embargo, según pudo saber este diario, ya hay casos de mendocinos que no fueron revisados por profesionales y que terminaron aislados en sus viviendas, con el compromiso de cumplir con la cuarentena. Asimismo, los testeos han sido insuficientes, teniendo en cuenta la cantidad de infectados detectados por jornada, llegando a una positividad superior al 40% sobre el total de hisopados.

Lo que viene

"Las estrategias que hemos establecido tienen que ver con optimizar la respuesta del sistema de salud, utilizar racionalmente los recursos y evitar los contagios en los hospitales y así proteger al personal sanitario. Los pacientes leves o asintomáticos pueden ser controlados en sus hogares por los equipos de salud", explicó la funcionaria, quien volvió a apelar al aislamiento voluntario y a una baja en la circulación de personas por las calles, a tono con el mensaje del gobernador Rodolfo Suárez.

"Hoy la situación del empleo no es buena, por eso estamos tratando de sostener el estatus actual. Pero estas medidas no se van a poder mantener en el tiempo, si la movilidad de gente no disminuye", son las palabras del gobernador, que se repiten por estas horas. El mandatario hace hincapié en que los mendocinos "salgan solo para lo necesario".

"Tenemos que bajar la circulación de gente, porque a este ritmo de contagios va a colapsar el sistema de salud, y esto lo podemos evitar si mantenemos el distanciamiento, usamos las medidas de protección y nos quedamos en casa. Apelamos a la conciencia ciudadana en esta instancia crucial que estamos viviendo en la pandemia en Mendoza", insiste Suárez. En tanto, la ocupación de camas críticas está por encima del 70%.

El Gobierno nacional, a través del decreto 677/2020, mantuvo a la provincia en la fase de "distanciamiento social", por lo tanto, el gobierno local logró continuar con su política de "equilibrio" de la situación económica/financiera actual, "apuntando al sostenimiento del empleo y a las libertades colectivas pero apelando a las responsabilidades individuales". Sin embargo, la preocupación sigue latente porque desde julio, tras la flexibilización de actividades, se dispararon notablemente las infecciones, por lo que se suspendieron las reuniones familiares y se cerraron los bares. En tanto, se mantienen vigentes los restaurantes y el turismo interno.

En tanto, los testeos no dejan de ser una preocupación basada en la necesidad de contar con más recursos para mitigar la propagación del virus. En este sentido, frente a la falta de hisopados masivos, se tuvo que apelar a una nueva metodología. "Hoy el coronavirus se diagnostica a partir de una PCR. Con la implementación de esta nueva guía técnica, aquellas personas que sean contactos estrechos convivientes y que tengan dos o más síntomas relacionados con Covid-19, van a ser consideradas como caso positivo por nexo clínico epidemiológico. De esta manera optimizaremos la red de diagnósticos, a través de los laboratorios de salud pública", indicó Nadal sobre la actualización de la guía técnica.

Mendoza cuenta con 4.088 casos positivos confirmados. Son 61 casos importados -residentes que llegaron de otros países-, 3.355 por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de Covid-19, y 672 en investigación epidemiológica. También, la provincia tiene 1.152 personas recuperadas y 80 fallecimientos por Covid-19.

Restricciones vigentes

Continúan prohibidas en todo el territorio provincial las reuniones familiares y/o sociales. Aún rige la prohibición de funcionamiento de los establecimientos clasificados como bares. Se mantienen las limitaciones según la finalización del DNI. Así, las personas cuyos documentos terminan en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán asistir a los comercios habilitados solo los lunes, miércoles, viernes de 8 a 19. Los domingos, se autoriza de 8 a 13. En tanto, las personas cuyos documentos finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán asistir a los comercios habilitados solo los martes, jueves, sábados de 8 a 19. Los domingos, se autoriza de 13 a 19. Continúa la restricción de la circulación de personas en toda la provincia entre las 23.30 de cada día y las 5.30 del día siguiente. Solo están exceptuados quienes deban circular en alguna situación de emergencia médica debidamente justificada, y las personas vinculadas a la prestación de servicio de salud. También, aquellos ciudadanos que están afectados a los servicios de entrega a domicilio y deliverys. Desde el jueves 16 de julio, el transporte público en Mendoza extendió su circulación una hora más y finaliza su servicio a las 0.30. La extensión en el servicio de pasajeros responde a la necesidad de programar mejor el regreso a los hogares de las personas que realizan actividades exceptuadas y finalizan su jornada laboral antes del horario de restricción. Sobre el turismo interno, el alquiler de alojamientos en las localidades turísticas ubicadas en todo el ámbito territorial de la provincia podrá realizarse exclusivamente a grupos familiares convivientes.