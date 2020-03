Coronavirus: por precaución, ya hay alumnos porteños aislados en sus casas

En muchas escuelas porteñas preocupa más el dengue que el coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

"Disculpá, pero te tengo que preguntar si alguien de la familia estuvo en algún país donde se propagó el coronavirus ", le dijo una maestra de jardín de infantes a Fernando García cuando ingresaba esta mañana con su pequeña hija a la institución ubicada en Coghlan. Él contestó que "no" y todo continuó con total normalidad. Si la respuesta hubiera sido afirmativa la niña y su padre tendrían que haber regresado a su hogar y permanecido allí al menos 14 días en aislamiento. Es que desde hoy, comenzó a regir una normativa que indica que los alumnos de todos los niveles, públicos y privados, que regresen de los actuales ocho países de riesgo por el Covid-19 no deben asistir a clases durante 14 días desde el día del arribo a la Argentina, aún cuando no presenten síntomas.

En el Colegio Pestalozzi, en Belgrano R, como hubo alumnos de intercambio en Alemania , decidieron tomar medidas puntuales al respecto. "Hay unos 67 estudiantes de nuestra institución, entre 16 y 17 años, que están en sus casas porque vinieron de Alemania tras participar tres meses de un intercambio. Ningún chico tenía algún síntoma", contó a LA NACION Graciela Camiloni, administradora general del Colegio Pestalozzi. Algunos de los jóvenes llegaron al país en la última semana de febrero y otros lo hicieron el miércoles de la semana pasada. Las clases virtuales reemplazarán a las jornadas presenciales.

Antes de que se emitiera la normativa oficial, en la institución ya se había elaborado un plan de crisis para afrontar el tema. Así, se les envió a los padres un mail con las medidas de prevención. "De todas maneras, el dengue sigue siendo la principal preocupación de las familias", agregó Camiloni. LA NACION publicó hoy una encuesta que indica que en este momento a los argentinos les preocupa más el avance del virus que transmite el mosquito Aedes aegypti que el nuevo Covid-19 .

En el Colegio Marianista, del barrio de Caballito, hay en la actualidad al menos cinco alumnos de distintos niveles que se perderán las clases durante estas próximas dos semanas porque volvieron de viaje hace pocos días. Están bien de salud, según pudieron saber desde la escuela. Marcos Romero, rector de la institución, estimó que en los días venideros podrían sumarse unos dos estudiantes más a este aislamiento preventivo: "Sabemos que hay un par de familias que están llegando de Europa en estos días porque ya lo habían avisado con anterioridad", dijo el directivo en diálogo con LA NACION .

"Estuvimos participando de una charla donde dos infectólogas hablaron con los padres de nuestros alumnos respecto del coronavirus, pero también informaron sobre dengue y sarampión", dijeron desde de la Escuela Italiana Cristóforo Colombo. Cerca de allí, también en Belgrano, directivos del Liceo Franco-Argentino Jean Mermoz atendían las consultas de las familias. "Algunos alumnos participantes del intercambio ya están siguiendo el protocolo", indicó la institución desde su página web.

Los padres de los estudiantes del Instituto Educativo San Gregorio, en Palermo, recibieron un correo electrónico de las autoridades en el que les solicitaban a los tutores de los alumnos que se contactaran con la institución si habían regresado de viaje de aquellas áreas donde circula el virus y son de riesgo (Alemania, China, Francia, Italia, Irán, Japón, Corea del Sur y España).

Esta medida preventiva de resguardo también se indicó desde el ministerio de Salud para el personal de todos los niveles educativos, de establecimientos públicos y privados, y para los trabajadores de los hospitales porteños. Esto coincide con la "licencia extraordinaria" que dispuso el Ministerio de Trabajo de la Nación para empleados públicos y del sector privado que hayan viajado al exterior. Hasta el momento, y según las consultas de este diario, aún no había cifras sobre docentes o profesionales de la salud que debieran haberse quedado en sus hogares.

El dengue, tema de conversación en las escuelas

Y aunque la propagación del coronavirus no deja de generar preocupación entre los padres, el directivo del Marianista, tal como lo habían comentado en el Pestalozzi, también puso la lupa sobre la situación actual del dengue en la ciudad: "Estamos fumigando y dando vueltas con el repelente por todas las aulas y espacios. La mayor inquietud está en el campo de deportes que tenemos en Villa Soldati ya que allí está rodeado de verde". De acuerdo al último reporte de salud oficial, las comunas del sur del distrito, como la 7 y la 4, son las que más casos de transmisión de dengue reportan.

"En la escuela de la nena [que va a segundo grado] nos pidieron que enviemos tabletas para combatir el mosquito", contó Raquel, una madre.