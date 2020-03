Coronavirus: qué se puede hacer y qué no durante la cuarentena obligatoria

En Puerto Madero hubo muy poca gente en las calles: pasear una mascota, una de las actividades permitidas Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Ante una situación excepcional, las medidas son excepcionales. En ese escenario, la inédita cuarentena dictada anoche por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiene como objetivo minimizar la presencia de la población en las calles de la Argentina, y así disminuir la propagación del coronavirus .

El "aislamiento social, preventivo y obligatorio" rige desde las 0 de este viernes hasta el último segundo del martes 31 de marzo. Pero al mismo tiempo contempla una serie de excepciones, para que esté garantizada la salud, la alimentación y la información.

Personal de limpieza de Metrovías higieniza las formaciones de la red Fuente: LA NACION

De todas maneras, hay recaudos impostergables. Como se había anunciado desde antes de este decreto de necesidad y urgencia, todo lugar donde sea inevitable el contacto entre una persona y otra debe implementar medidas de protección: distancia de dos metros entre las personas, y un grupo limitado de dentro de cada espacio.

A continuación, algunas preguntas y respuestas acerca de qué se puede hacer y qué no durante la cuarentena.

¿Es delito no cumplir la cuarentena?

Si. Aquellas personas que circulen por la calle deberán justificar el motivo. De lo contrario, habrá sanciones inflexibles para quienes incumplan el aislamiento, que serán las que dispone el Código Penal.

Alberto Fernández se reunió con el ministro Agustín Rossi y los jefes de las Fuerzas Armadas, en el primer día de cuarentena obligatoria Crédito: Ministerio de Defensa

¿Quién controla que la cuarentena se cumpla?

La Prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y las Policías provinciales controlarán el cumplimiento del aislamiento.

¿Funciona el transporte público?

Si. Pero se mantendrá sólo para uso de quienes están exceptuados de cumplir el aislamiento.

Controles para acceder a la terminal ferroviaria de Retiro Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

¿Se puede usar el auto?

Si . Pero será desalentado el traslado en automóviles y la circulación por la vía pública. Salvo para aquellos que estén exceptuados.

¿Los bancos están abiertos?

No habrá atención presencial durante la cuarentena. Lo que sí se garantiza es la recarga diaria de los cajeros automáticos. las operaciones bancarias se realizarán de manera online.

¿Se puede ir al supermercado?

Si. Tanto los mercados de barrio como los supermercados y los hipermercados están abiertos y garantizan la oferta de productos habituales. Aunque con recaudos. Suspendida la venta online, cada local tiene una postura particular a los efectos de evitar la aglomeración de clientes dentro de sus instalaciones. Cuando se colma esa cantidad de clientes, los demás esperan afuera, en una cola que se respeta el distanciamiento social, sugerido en al menos un metro entre una persona y otra. Algunos comercios resolvieron evitar la acumulación de público dentro de los locales de alimentos tomando pedidos por teléfono y redes sociales, preparándolos con anticipación.

Antes del anuncio de la cuarentena muchas personas fueron a realizar grandes compras a los supermercados, se vio un desabastecimiento parcial en Buenos Aires. Crédito: Marcelo Manera

¿Sigue funcionando el delivery?

Si. Las app (como Rappi y PedidosYa) están disponibles y activas. Pero cuentan con medidas que evitan el contacto directo. Las opciones "dejar en la puerta" o "dejar en portería" aparecen en las alternativas de los clientes que pagan online el pedido.

¿Se puede ir al gimnasio?

No. De hecho, la gran mayoría cerró sus instalaciones. Uno caso testigo es el del Club Ciudad de Buenos Aires (en el barrio de Núñez), que primero redujo considerablemente la actividad deportiva (hasta hace unos días no se podía jugar a deportes que involucraran a más de tres personas), y finalmente ayer cerró sus puertas, en sintonía con la cuarentena. Para mantener el vínculo, por ejemplo el gimnasio BAST (Maipú y Urquiza, Vicente López), les ofreció a sus clientes seguir entrenando a distancia. "Les enviamos rutinas personalizadas por mail, pero también subimos cada día propuestas diferentes a través de nuestro Instagram. Y nuestras clases de yoga o stretching las transmitimos en vivo, por esa misma red social", cuenta Salvador, uno de los responsables de ese establecimiento.

¿Se puede salir a correr por el barrio?

No . Es una actividad no justificada y que no forma parte de las salidas a la calle que contempla el decreto.

¿Se puede sacar a pasear el perro?

Si. Forma parte de las salidas permitidas, como lo es ir a comprar alimentos. También están abiertas las veterinarias. "Aquí atendemos con la persiana a medio subir. Los clientes no pueden ingresar y desde la puerta nos piden lo que precisan para sus mascotas. Nosotros buscamos el producto, se lo acercamos y les cobramos", explica Yesi, empleada de la cadena Puppis, que ofrece un servicio online de delivery gratuito para los mayores de 60 años. Y agrega: "La atención veterinaria funciona con normalidad. Pero en ese caso, la doctora viene a buscar a la puerta al animal y lo lleva al consultorio."

¿Se puede salir del país?

No . Nadie podrá entrar ni salir del país por ningún medio, ya sea autos, colectivos, trenes o aviones.

Volar fuera del país, algo que no está permitido durante la cuarentena. Habrá vuelos de repatriación de los argentinos que están en el exterior Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

¿Se puede viajar a otras provincias?

No libremente . La circulación estará restringida tanto en las rutas nacionales como dentro de las ciudades de todo el país. Sólo se permitirán traslados por cuestiones excepcionales, además de toda la circulación para garantizar la producción imprescindible, el abastecimiento, los servicios de salud y los servicios esenciales.

Colas de autos en el acceso a Villa Gesell, luego del anuncio del aislamiento voluntario y horas antes de que se dictara la cuarentena para toda la población. Crédito: mauro Rizz

¿Qué pasa con la escuela de los chicos?

La mayoría implementó la modalidad de educación a distancia, a través de plataformas online que permiten el ida y vuelta virtual entre alumnos y docentes. La TV Pública emite diariamente contenidos para educación inicial y primaria, por ejemplo.

¿Están abiertas las farmacias?

Si. Su funcionamiento es habitual y la industria farmacéutica es una de las exceptuadas en el decreto.

¿Están abiertas las estaciones de servicio?

Si. Su funcionamiento será el habitual, Los empresarios del sector aseguraron que las estaciones seguirán abiertas y con guardias mínimas. También aclararon que el abastecimiento está asegurado por las petroleras y, por eso, recomiendan evitar filas para cargar nafta.

¿Cómo demuestra una persona que está exceptuada de la cuarentena?

Aquellas personas que trabajen para empresas y servicios públicos que estén exceptuados deben exhibir su recibo de sueldo o una nota donde su empleador deje constancia de la identificación personal y vínculo con dicha empresa u organismo, en caso de que la policía o las fuerzas militares las intercepten en la vía pública. Más difícil resulta para aquellos trabajadores en negro, que no tienen manera de demostrar su vínculo laboral. Ya se detectaron casos de personas dedicadas al cuidado de enfermos en domicilios particulares a las que no se les permitió utilizar servicios públicos de transporte.

Vista de la avenida 9 de Julio en el primer día de cuarentena total Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

¿Está permitido ir a un bar o restaurante?

No. Las reuniones sociales no están permitidas en lugares públicos y se desaconseja que se hagan en casas particulares. La recomendación es repetitiva: mantener el aislamiento social, quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas. Los bares, restaurantes, salones de fiestas y discotecas están cerrados.