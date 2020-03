Coronavirus: Qué significa la aparición de un caso autóctono

En el Malbrán, la capacidad de análisis del laboratorio es de 180 muestras por día Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

Fabiola Czubaj Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020 • 12:05

Chaco informó hoy el primer caso autóctono de la enfermedad por el nuevo coronavirus ( Covid-19 ), aunque el gobierno nacional aún no lo reconoce. Hasta el momento, el Ministerio de Salud de la Nación y sus pares provinciales se ocuparon de aclarar a diario en sus comunicados que los casos detectados en el país seguían siendo personas que viajaron a algún lugar con circulación viral activa en los últimos 14 días o, desde la semana pasada, que tuvieron contacto estrecho con esos casos.

Pero, ¿qué significa la aparición de uno o más casos que no reúnan esos requisitos? Básicamente, y lo más importante, sería el reconocimiento de parte de las autoridades sanitarias de que el virus está circulando en la población. Y, con esto, la necesidad de reforzar las medidas que permitan interrumpir su transmisión comunitaria.

"Cuando una persona que volvió de viaje infectada tiene contacto con otra que no viajó y esa segunda persona enferma, estamos hablando de un contagio por contacto estrecho. Y si esa persona que no viajó a la vez estuvo en contacto con otras personas y alguna enferma, estamos ante un caso autóctono", explicó el médico infectólogo Jorge San Juan. "Se trata de una persona que no viajó ni tuvo contacto estrecho con alguien que haya viajado -agregó-. Es un indicador de que el virus circula en el país."

Desde la semana pasada, en sus informes diarios, el ministerio a cargo de Ginés González García aclara que, "en la Argentina, la mayoría de los casos son importados. Se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria".

Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

El SARS-CoV2 se disemina rápidamente con el contacto interpersonal. Como ocurrió en Italia, España o Estados Unidos, un brote local puede crecer velozmente en horas. Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay ya identificaron casos autóctonos. El Ministerio de Salud paraguayo dio a conocer que un hombre de 61 años con enfermedad por el nuevo coronavirus había viajado en los últimos 14 días a Buenos Aires y Córdoba.

Número de casos

Acá, los resultados que se van conociendo corresponden a las muestras que los hospitales y los sanatorios envían desde las provincias y la Ciudad de Buenos Aires al Servicio de Virosis Respiratorias de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán (Anlis Malbrán).

Todos los días, el laboratorio nacional de referencia le comunica los resultados a la conducción del Ministerio de Salud de la Nación. Los datos se cargan en un sistema online al que acceden las áreas de epidemiología de los ministerios de Salud de las jurisdicciones. Cada uno de esos equipos analiza los resultados de cada caso con los antecedentes clínicos y de contacto que pudieran estar disponibles. Entonces, se difunde la información sobre el número de casos.

Por lo tanto, la cantidad de infectados conocida surge de ese proceso de toma y envío de las muestras para analizar en el laboratorio nacional de referencia ubicado en el barrio porteño de Barracas. Antes de enviar las muestras a Anlis Malbrán, hay que descartar la infección por influenza A y B en los laboratorios de cada jurisdicción.

El primer caso confirmado en el país se conoció el martes 3 de este mes y, a los cinco días, se habían analizado otras 28 muestras en Anlis Malbrán, de acuerdo con la información oficial. Hasta el jueves pasado, se habían analizado 235 muestras, es decir, alrededor de 52 por día con el aumento de la demanda por la aparición de nuevos casos sospechosos. La capacidad de análisis del laboratorio es de 180 muestras por día, según pudo conocer LA NACION .

Los síntomas de la enfermedad por el nuevo coronavirus (tos seca, fiebre y dificultad respiratoria) aparecen entre 2 y 14 días después de tener contacto con una persona infectada , con un período de incubación promedio de 5 o 6 días. El aumento exponencial de casos, como en Italia o España, es porque cada persona con Covid-19 contagia a entre dos y tres personas. En el 80% de los casos, los síntomas son leves.