Una semana atrás, la tradicional revista estadounidense The New Yorker dedicó una portada especial para uno de los sectores de trabajadores que cumplen un rol importante en medio de la pandemia : los repartidores . En Argentina también forman parte de los denominados esenciales, aunque dicen a través de las redes sociales que "las empresas no nos brindan elementos de seguridad" por lo que hoy harán un paro de actividades para reclamar, además, un "aumento salarial del 100 por ciento". Las empresas de delivery, por su parte, aseguran que están colaborando con la seguridad sanitaria de los trabajadores.

La Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) y Glovers Unidos Argentina son los que convocan al paro internacional, durante toda esa jornada, bajo el lema #YoNoReparto. "Desde que se declaró la pandemia hasta el día de la fecha, las empresas no han tomado ningún tipo de recaudo con sus repartidores", dijeron en un comunicado.

Los trabajadores se concentrarán a las 16 en el Obelisco y en otros puntos del país en reclamo por elementos de higiene para poder cumplir el protocolo por el coronavirus. La medida se replicaría en España, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Perú.

Maximiliano Martín, que integra la ATR, agregó, en diálogo con LA NACIÓN : "Nos dicen que nuestra tarea es esencial, pero nuestra retribución no está a la altura. Nos exponernos al menos diez horas diarias para poder tener un ingreso acorde y nos dan una botellita de alcohol en gel de 70 ml y guantes que se rompen enseguida". También están reclamando un aumento en su tarifa base y la extensión de bonos por el servicio.

"Creció mucho el servicio con farmacias que le da más ganancia a las empresas. Además crecieron mucho los comercios adheridos", reveló Lucas, repartidor de Rappi nucleado en la Agrupación Trabajadores de Reparto (ATR). Y agregó, en diálogo con Futurock.fm: "Convocamos a un paro porque las empresas y el Estado nos han dejado desamparados. Hace dos años cobramos lo mismo".

Medidas tomadas por las empresas de delivery

Consultadas por LA NACIÓN , las compañías del rubro destacaron la actividad de los repartidores en el contexto actual de la pandemia. La empresa Uber Eats indicó que, por ejemplo, está "apoyando a los socios repartidores mediante un reembolso en la compra de gel antibacterial, toallas desinfectantes o tapabocas". Se agregó que fue habilitada la opción "dejar en la puerta" para disminuir el contacto con los consumidores.

Desde Rappi informaron que, entre otras medidas, se están entregando kits de alcohol en gel y tapabocas para los repartidores. "Reforzamos el envío de materiales para sellar bolsas a nuestros comercios aliados, con quienes además trabajamos en una campaña de prevención para reforzar procesos claves en la preparación de pedidos y en la higiene del empaque una vez que el pedido haya salido de cocina", agregaron las fuentes.

"Acentuamos las medidas de seguridad e higiene de los repartidores y comercios que utilizan nuestra plataforma, como el sellado de los paquetes transportados, la distribución de elementos de protección personal (barbijos, guantes y alcohol en gel) y compartiendo todos los instructivos oficiales de prevención higiénica", dijeron desde Glovo. También se desactivó, de manera temporal, el requerimiento que obligaba a los usuarios a firmar en los dispositivos de los repartidores al momento de recibir la orden, con el fin de que la entrega sea con el menor contacto posible.

Todas las empresas coincidieron en crear un fondo para proporcionar apoyo económico extraordinario a aquellos repartidores que hayan sido diagnosticados con Covid-19.

Recomendaciones para los usuarios:

Utilización de medios de pago digitales para evitar el contacto con el dinero físico.

­ Al momento de entregar o recibir el bien que haya una distancia interpersonal adecuada para disminuir el acercamiento al máximo.

­ Una vez recibido el pedido, desempacar el contenido, arrojar los residuos al cesto, lavarse las manos correctamente y limpiar las zonas en las que hubo contacto con el paquete.