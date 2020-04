Un paisaje cotidiano en la Buenos Aires de hoy Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

La pandemia de coronavirus provocó miles de muertes y que millones de personas deban hacer cuarentena en sus hogares, con imágenes apocalípticas de calles vacías y animales adueñándose de espacios hasta hace poco repletos de gente.

Mientras en la televisión se habla todo el tiempo del tema y las redes sociales replican al infinito mensajes desesperanzadores, la depresión y los trastornos de ansiedad parecen ganar la batalla. Pero, ¿es todo tan terrible?

El psicólogo español Rafael Santandreu, autor de best-sellers como El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad y Ser feliz en Alaska , opina que no, que la situación es mejor que en otros momentos de la Historia y que, aunque parezca imposible, se puede ser feliz pese a todo. La clave, según él, es no dramatizar, actuar racionalmente y dedicar el tiempo a realizar actividades que nos gusten, solos o en familia.

-Usted siempre recomienda hacer frente a los acontecimientos de forma racional. Según su línea de evaluación de las cosas de la vida, ¿estar en cuarentena en medio de una pandemia es "un poco malo", "malo", "muy malo" o terrible?

-¿Esta pandemia? "Un poquito malo", no más. Compárate con nuestros abuelos y verás que ellos vivieron situaciones muchísimo peores con mucho optimismo y empuje. Nuestros abuelos vivieron guerras con muchísimas muertes (multiplica por 30 lo de ahora), en aquella época morían la mitad de los hijos, había épocas de escasez alimentaria seria y... nunca se quejaron. Amaban la vida y a la Naturaleza, y estaban felices de su oportunidad de estar en el mundo.

-¿Se puede ser feliz en cuarentena?

-¡Por supuesto! Hay tantas cosas hermosas por hacer, por saborear, por amar, que podrías estar en éxtasis casi permanente. No te digas lo contrario, porque te lo creerás y, lo peor, lo sufrirás.

-¿Qué le recomienda a un hombre o una mujer que está en cuarentena con su pareja y sus hijos para mantener una relación sana?

-Aprovecha para crecer en esas relaciones; aprende a convivir; ¡qué reto más hermoso! Sé humilde, sé tolerante, sé ligero: aprovecha todo lo bello que el otro te pueda dar y simplemente renuncia a lo que no te puedan dar. Ámalos, trátalos con el máximo cariño y diviértete prescindiendo de absurdas comodidades. Sé como San Francisco cuando se decía: "Cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito, las necesito muy poco". Notarás que te haces fuerte y feliz. Como La Masa, aumentarás tu volumen, tu capacidad de vivir en plenitud. Empezarás a ser grande de verdad.

La vida en pareja se puede complicar

-¿Y una persona que vive sola? ¿Qué debería hacer para no sentir soledad?

-La soledad no existe. Es una invención del hombre moderno. Un mito, como el unicornio. Siempre tenemos infinidad de personas alrededor a los que amar -quizá como nunca hemos tenido antes-. Y, además, podemos amar a la Naturaleza y a las cosas: la música, el trabajo, el aprendizaje, la literatura... Ahora, durante el confinamiento, puedes llamar a quien conozcas y darle máximo amor. Te sentirás más acompañado que nunca.

-¿Cree que esta pandemia va a cambiar nuestra escala de valores o cuando pase todo será igual?

-Será igual. Durante el siglo XX, hubo muchos desastres, también globales, y el paso sólido del capitalismo global no se ralentizó un ápice. Tampoco lo hará ahora. El capitalismo implica una escala de valores muy clara: primero, el progreso material, y después... nada.

-¿Ve en su consulta un aumento de la depresión y los trastornos de ansiedad? ¿Sus pacientes recayeron en sus problemas?

-Sí. Ha aumentado la ansiedad general y eso no les va nada bien a los pacientes en curso. Sin embargo, los que ya acabaron la terapia están genial; incluso sorprendidos de estar tan bien. Una prueba más de que todo está en la cabeza.

-¿Recomienda la terapia a distancia? ¿Sirve?

-¡SÍ! Mi equipo lleva unos 7 años trabajando con videollamada y estamos muy contentos. Lo esencial de una buena terapia es que el paciente trabaje en casa muy intensamente, como lo hace un estudiante de piano o de lenguas.

-España es uno de los países más afectados por el coronavirus. ¿Cree que el Gobierno actuó mal?

-Yo (casi) nunca critico a los políticos que mandan porque primero me pregunto: "¿Sería capaz de hacerlo yo mejor en esas circunstancias?" Y (casi) siempre me respondo: "¡Dios mío: ni de coña!" No, no creo que haya actuado mal: habrán cometido errores, pero en conjunto están siendo muy valientes y están trabajando hasta la extenuación.

-¿Cuál es la actitud más absurda que vio en estos días?

-El miedo siempre lleva a la exageración y a las medidas exageradas. Y, en último extremo, al absurdo. Pero hay que entender que es normal neurotizarse, todos lo hacemos de vez en cuando. Si no, no seríamos humanos; seríamos máquinas.

-¿Podría recomendar una película, una serie, un libro y un disco para pasar la cuarentena?

-Te recomendaré dos libros mejor. La vida de Santa Teresa de Jesús , de Marcelle Auclier; yo no soy especialmente cristiano, pero esta mujer era un genio. Y Primer viaje al mundo, de Antonio Pigafetta; este hombre se enroló en la increíble aventura de Magallanes. Zarparon 350 hombres; regresaron 17 tres años después. Estos dos personajes te demostrarán que la vida es hermosa y fulgurante. Y así ha de ser vivida: sin mirar atrás, sin temor a nada.