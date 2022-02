Covid-19: por qué si bajan los casos aún estamos en pandemia

Desde finales de 2019 la pandemia del Covid-19 dejó casi 6.000.000 de muertes en todo el mundo. Hoy, con curvas globales de contagio y letalidad descendientes y poblaciones que empiezan a tener esquemas de vacunación completos, la sociedad relaja medidas de cuidado al percibir este nuevo panorama que se acerca a la vieja normalidad.

Sin embargo, la mirada de los expertos es diferente: aún el mundo está atravesando una emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, al menos, hasta tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictamine lo contrario. No obstante, admiten los especialistas que, por la menor gravedad que presentan los cuadros, las sociedades y los gobiernos empezaron a abandonar las fuertes medidas restrictivas en un camino hacia la transformación del Covid-19 en una enfermedad endémica.

Así lo explicó el infectólogo Luis Cámera a LA NACION: “Habría que diferenciar, por un lado, que el virus está en todos lados, es decir que entre comillas seguimos con la pandemia. Pero, por otro, está el modo pandemia. Es decir, las conductas que hay que tomar desde el punto de vista de prevención, sobre todo en lo que se refiere a medidas restrictivas. En función de la disminución de casos graves e internaciones, el modo pandemia sí está llegando a su fin, lo que no significa que el virus no siga circulando y se registren casos en todo el mundo a lo largo de marzo, abril y mayo”.

Y el experto reforzó: “El modo pandemia se termina en este momento y hay que eliminar todas las restricciones, excepto el uso del barbijo que habría que sostenerlo un tiempo más”.

Entonces, ¿qué indicadores sanitarios determinan que una enfermedad sea declarada como una pandemia? Y, ¿por qué aún el Covid no es declarada como una endemia?

Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explicó a LA NACION: “Una pandemia sucede cuando se produce una enfermedad frente a la que nadie en el mundo tiene posibilidades de inmunizarse, porque no es un virus conocido, como pasó con el virus N1H1 y con el Covid-19. No tiene límites geográficos y se extiende rápidamente por su gran contagiosidad. En cambio, una endemia es una enfermedad que permanece habitualmente en una población, como en la Argentina, lo es el Chagas, que ya conocemos, tenemos permanentemente casos y, de alguna manera, está controlada”.

“El paso de la pandemia a la endemia depende de la cantidad de individuos que se siguen contagiando. En el mundo todavía se contagian de Covid, en promedio, 1.500.000 personas por día. Es una tasa alta aún. Lo que sí es cierto es que, si bien es muy contagioso, tiene poca repercusión sanitaria. Entonces, va hacia una enfermedad simple y común. Este año, el Covid va a tener pequeños brotes y valles y, de esa manera, con la gran inmunización que hay, vamos a ir viendo cómo termina la pandemia”, sostuvo el especialista.

Los especialistas insisten en el uso de barbijo en espacios públicos para contener el Covid-19 Mauro Rizzi - LA NACION

El infectólogo Eduardo López agregó: “Una pandemia sigue funcionando en la medida en que no haya nada para prevenirla, como las vacunas o anticuerpos específicos contra el virus. Por otro lado, depende mucho de la agresividad del virus y de su diseminación. El SARS-CoV-2 ha demostró tener una capacidad de reproducción mayor que el virus de la gripe, muy similar al sarampión, cuyo riesgo de contraer la enfermedad de un individuo enfermo es del 90%. No alcanza con que algunos países se vacunen y otros no. Una pandemia requiere que la mayor cantidad posible de países esté protegido”

Escenarios

Los especialistas consideraron también, como una manera de que una pandemia llegue a su fin, que la circulación del virus se reduzca a una mínima expresión. “Podemos ver el fin de la pandemia de dos maneras: que el virus realmente deje de existir y circular, lo cual es realmente difícil, porque creo que ya se quedó en el ecosistema y siempre va a haber coronavirus de este tipo infectando. O que baje tanto la cantidad de casos hasta el punto de que no haga falta tomar medidas en contra de la pandemia”.

El experto estableció un segundo escenario: “Es posible que el virus desaparezca en su forma pandémica, pero siga existiendo y se generen brotes en distintos países en diferentes momentos. Como estas nuevas variantes pueden eludir un poco las vacunas, es bastante probable que surjan pequeñas olas y rebrotes sin adquirir la magnitud de las olas que hemos tenido anteriormente ni esa forma pandémica en que todo el mundo simultáneamente se contagie”.

López agregó: “Hay tres cosas que marcan el fin de una pandemia: la capacidad del virus de seguir reproduciéndose, que requiere un humano o animal que no tenga protección; la cantidad de individuos que se hayan recuperado y/o vacunado, y la pérdida de la capacidad de transmisión del virus. Históricamente, los finales de las pandemias se han dado, como en el caso de la fiebre española, en forma de dos olas. El de la gripe H1N1, como es un virus estacional, en verano disminuyó su circulación. Además, en ese caso hubo muchos enfermos asintomáticos. Se calcula que entre el 35% y el 50% de los contagiados tuvieron la enfermedad sin darse cuenta”.

La vacunación es una de las claves para determinar el final de la pandemia

“En epidemiología hay grises. No siempre los límites entre el fenómeno pandémico y el endémico son absolutamente claros. Es posible que estemos en el tránsito entre uno y otro, pero no hay certezas”, sostuvo Jorge Geffner, profesor titular de la cátedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “El surgimiento de una sexta variante de preocupación del virus SARS-CoV-2 haría que la pandemia siga siendo pandemia, porque le da un curso impredecible, que es lo que pasó con ómicrom. Esta es una característica propia de las pandemias: el hecho de que como hay algo nuevo, en este caso sería el surgimiento de una nueva variante, da un curso impredecible en cuanto al impacto particular y poblacional en el terreno de salud pública. En cambio, el tránsito hacia una endemia, que en absoluto implica que vaya a haber pocos casos, las variables son predecibles. Es lo que pasa con la gripe, que año a año sabemos en términos aproximados qué puede pasar”, dijo el experto, que, al igual que sus colegas, alertó sobre las bajas tasas de vacunación en territorios como África, donde surgió ómicron.

Fechas

Con respecto a si se puede pensar en un final de la pandemia de Covid-19, López opinó: “Hay varios estudios matemáticos que explican que probablemente a final de año este virus, si no se producen nuevas variantes, podría controlarse y pasar de la pandemia a la endemia. Esto significa que va a circular como un virus respiratorio durante un período de tiempo, probablemente con mayor frecuencia en otoño e invierno, pero también esto va a depender de la cantidad de vacunados que haya a nivel mundial. Hay países que no han superado el 20% aún, especialmente en América Central y el Caribe. Es posible que la no circulación vaya adquiriendo características regionales. Va a ir disminuyendo en forma pausada y, probablemente, vamos a llegar a fin de 2022 con la pandemia controlada y transformada en endemia”.

Lo que algunos especialistas consideran el final de la pandemia coincide con el estallido de la guerra tras la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas. “Los líderes mundiales tendrían que ponerse de acuerdo para reorganizar económica, comercial y laboralmente el período pospandémico. Lamentablemente, estos líderes han entrado en guerra en este momento y va a aumentar muchísimo las enfermedades crónicas y el deterioro económico, psicológico, y el de las condiciones sociosanitarias en todo el mundo. Es increíble que, en este fenómeno del fin de la pandemia, en lugar de poder acordar y hacer planes en conjunto para protegernos, estamos entrando en una situación de belicosidad militar”, reflexionó Cámera.

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró al Covid-19 como una pandemia. Frente a esto, Teijeiro explicó que cuando la pandemia pase a ser una endemia “no tiene por qué haber una declaración de este organismo. Cada región va a ir declarando que ya está circulando el virus normalmente, pero seguramente en algún momento va a haber algo oficial. Vamos a pasar a endemia y la OMS, con su prudencia habitual, lo declarará cuando esté segura”.