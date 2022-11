Covid: cuántos casos hay en la Argentina y en la región

escuchar

Las autoridades sanitarias informaron ayer que la semana pasada se detectaron en el país 3323 nuevos casos de Covid-19. Esto es un aumento del 50,6% con respecto de lo informado el domingo pasado para los siete días anteriores. Además, se comunicó que fallecieron ocho personas.

Este repunte de contagios, de acuerdo con los datos que actualizó el Ministerio de Salud de la Nación ayer, se está concentrando por el momento en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, con 2844 positivos (85,5%) notificados entre ambos distritos durante la última semana, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Mientras que en la Capital se confirmaron 1639 casos nuevos, en la provincia se detectaron otros 1205 contagios.

Los registros oficiales también dan cuenta de que hay 241 pacientes internados en terapia intensiva por Covid-19.

Con estos nuevos datos, el país registró desde el inicio de la pandemia 9.727.247 positivos para el virus SARS-CoV-2 y 130.025 muertes asociadas con la enfermedad.

Tras la suba de casos, un establecimiento educativo del norte de Santa Fe decidió, a finales de la semana pasada, implementar nuevamente el uso de tapabocas a los alumnos. La decisión ocurrió luego de que las autoridades sanitarias confirmaron que se trata de un brote no solo de Covid sino también de influenza, que se detectó en un grupo de alumnos, algunos de los cuales fueron internados por desarrollar neumonía.

La medida fue adoptada por las autoridades del Instituto San Juan Bautista, de Vera, cabecera del departamento del mismo nombre, 256 kilómetros al norte de la capital provincial, y regirá por tiempo indeterminado. Al establecimiento concurren 800 alumnos de los niveles primario y secundario.

“Como medida de prevención, tras las consultas a las autoridades de Salud, decidimos el uso obligatorio de los tapabocas para todos los alumnos y en las aulas. Es que por las altas temperaturas reinantes estos días en el norte santafecino, se necesita mantener encendidos los equipos de refrigeración y por lo tanto no hay circulación de aire”, explicó Horacio González, director del establecimiento.

La medida que tomó Brasil

Los casos no están solo subiendo en la Argentina. Las autoridades sanitarias brasileñas decretaron la semana pasada que vuelva a ser obligatorio usar tapabocas tanto en los aeropuertos como en los aviones, ante la llegada de turistas durante las vacaciones.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) determinó el uso obligatorio de tapabocas luego del alza de contagios registrada en el último tiempo: la tasa de contagio creció más del 250%. De acuerdo a la información oficial, la medida empezó a regir el viernes pasado. La obligatoriedad del barbijo en estos espacios había sido dejada sin efecto en agosto, cuando además se remarcó que la distancia social tampoco era ya necesaria.

Muchos argentinos pasarán el verano en Florianópolis Diorgenes Pandini - dpa

Tras las noticias de las últimas semanas, luego de que científicos brasileños detectaran la diseminación de tipo ómicron y de al menos tres sublinajes derivados de este tipo de cepa del Covid-19, el Consejo Nacional de Secretarías de Salud cuestionó la falta de iniciativas por parte del gobierno nacional.

El martes pasado, en Brasil hubo 27.931 contagios, con una media de 18.592 por día en la última semana, una suba del 261% ante la cifra de hace 14 días. En total 12 estados brasileños, además del distrito federal, informaron de un aumento en las notificaciones de la enfermedad, después de un largo período de registros bajos.

La situación en Chile

En Chile, en tanto, según el reporte del Ministerio de Salud, las 24 horas del miércoles pasado, se habían registrado 5846 casos de Covid-19 a lo largo del país y una positividad del 15,11%. Además, fallecieron 57 personas producto del coronavirus, lo que significó la cifra más alta en 84 días. Desde el inicio de la pandemia, el país registra más de 6230 decesos por la enfermedad.

“Después de una gran ola de variante delta y ómicron que hemos tenido, experimentamos a finales de septiembre una baja en los casos. El problema es que ahora tuvimos un repunte y que está ligado a la nueva instrucción que ya no era obligatorio usar barbijo en los espacios públicos. Sin embargo, el aumento ha estado más o menos estable, y no estamos experimentando un brote dramático actualmente. Hay que estar preparados, pero no alarmarse. El virus muta y tiende a escapar de la protección, pero no se ha relacionado con el aumento de personas fallecidas”, dijo a LA NACION la doctora Katia Abarca, infectóloga de la Red de Salud UC Christus.

LA NACION

Temas covid