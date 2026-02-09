Crimen en Mar del Plata: un abogado aseguró que el asesinato del joven “es una imagen idéntica a la del caso Báez Sosa”

El homicidio de Fernando Báez Sosa fue un punto de inflexión para la justicia y la sociedad. En diálogo con LN+, Fabián Améndola, uno de los abogados de la familia de Fernando, comparó aquel caso con la muerte de Lucas Nahuel Larroque: el joven de 30 años asesinado a patadas la salida de un boliche en Mar del Plata durante el último fin de semana.

“Al ver los videos donde el joven [en referencia a Larroque] suplica desde el piso que no le sigan pegando, a uno se le viene la imagen de Fernando Báez Sosa, es idéntico”, sostuvo Améndola.

En palabras del abogado, “causa un dolor lacerante que se repitan estos episodios donde una persona pierde la vida como consecuencia de una agresión tan salvaje”.

En referencia a las imágenes del crimen registrado este fin de semana en Mar del Plata, Améndola agregó: “A Lucas se lo ve desvanecido e inconsciente cuando recibe el último golpe. Hay alevosía, no tengo dudas“.

Desde el prisma del letrado, los videos que circulan de la trifulca que tiene como desenlace la muerte de Larroque, son muy evidentes.

“Está muy claro que el autor se aprovechó de la indefensión de la víctima”, analizó Améndola.

“Si le hubiera pegado la trompada, cae al piso y muere por eso, estaríamos hablando de un homicidio preterintencional: lo que se conoce como el dolo de la lesión y la culpa en el resultado. Es decir, que le quiso pegar y no matar: algo que en este caso no ocurrió”, planteó.

Al cierre, el abogado evocó un caso insignia en la historia penal argentina, que él mismo protagonizó.

“Cuando tenga lugar el juicio de Larroque, las partes involucradas seguramente se basen en la jurisprudencia del caso Báez Sosa“, subrayó Améndola. Luego, remató: ”Por lo pronto, acá no hay dudas que Lucas fallece con la última patada“.