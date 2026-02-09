Crimen en Mar del Plata: qué se sabe del detenido por el homicidio a la salida de un boliche

El brutal homicidio de Lucas Nahuel Larroque, un hombre de 30 años, conmocionó a la localidad de Batán, Mar del Plata, en el partido de General Pueyrredón. El ataque ocurrió en plena madrugada, a la salida de un boliche, y quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. “Vi cómo mataban a Lucas”, declaró Rocío, su esposa.

Por el crimen fue detenido un joven de 18 años, señalado como quien habría dado la patada mortal en la cabeza cuando la víctima ya se encontraba indefensa en el suelo. Junto a él quedó aprehendida una mujer de 24 años que también protagonizó algunos disturbios y se resistió a la intervención policial.

Indagan al detenido por el homicidio en Mar del Plata

Cómo fue el hecho a la salida del boliche

El episodio se produjo cerca de las 6.45 en las inmediaciones del local bailable Momentos, uno de los principales puntos de encuentro nocturno en Batán.

Según relataron testigos, todo comenzó con una discusión entre mujeres que escaló rápidamente. En ese contexto, Larroque intervino para intentar frenar la situación, pero fue atacado por detrás con una trompada que lo derribó. Vecinos indicaron que el hombre se habría involucrado porque una de las protagonistas sería la hija de su actual pareja.

Ya en el piso, semiinconsciente, recibió una violenta patada en la cabeza. La autopsia develaría si a Larroque lo desmayó la trompada o el golpe en el suelo, muy probablemente contra el filo del cordón.

Decenas de personas presenciaron la agresión y varios grabaron con sus celulares el momento en que el agresor corre hacia la víctima y la golpea cuando ya estaba inmóvil.

El momento en el que le pegan la patada mortal al hombre de 30 años

Qué se sabe del detenido y cómo avanza la investigación

El acusado tiene 18 años y fue detenido pocas horas después del hecho. Una mujer de 24 años, que habría participado en disturbios y se resistió al accionar policial, también fue aprehendida.

La causa está a cargo del fiscal Leandro Arévalo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7, quien ordenó la detención inmediata del sospechoso y su alojamiento en la Unidad Penal 44, que también se encuentra en jurisdicción de Batán, a unos 20 kilómetros al sur de Mar del Plata.

El acusado será indagado por el delito de homicidio agravado por alevosía, una calificación que contempla la pena máxima, ya que el ataque se habría producido cuando la víctima no podía defenderse.

La patada en la cabeza que recibió la víctima captura de video

El desenlace en el hospital

Personal del SAME asistió a Larroque en el lugar, donde fue hallado inconsciente, con mínimas señales vitales y una profunda herida en el cráneo.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó con hemorragias intracraneales severas y un cuadro neurológico irreversible. Lo recibieron en el área de Guardia y de manera inmediata lo derivaron a quirófanos, aunque la intervención de los médicos no alcanzó a prosperar y Larroque falleció allí, casi tres horas después.

Otro video registró el momento del ataque y la huída

Reclamos por falta de controles y antecedentes de incidentes

Vecinos de Batán señalaron que los disturbios en torno al boliche son frecuentes, especialmente durante los fines de semana, y que suelen estar vinculados al consumo de alcohol.

También cuestionaron la escasez de controles policiales, ya que en los videos se observa un patrullero cerca del lugar sin que se lograra evitar el ataque fatal.