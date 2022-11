Salarios bajos y falta de respuesta: se profundiza el conflicto en el hospital Posadas

escuchar

La Plaza de Mayo será, mañana al mediodía, el punto final de una movilización que, a media mañana, empezará frente al Ministerio de Salud de la Nación el personal del Hospital Posadas. Reclaman, sin respuestas desde hace 15 días, una recomposición salarial urgente para seguir cumpliendo con sus tareas frente a una demanda que crece en el sector público.

Mientras que un especialista con hasta nueve años de antigüedad cobra unos $185.000 y un médico con tres especialidades y 37 años de antigüedad, $220.000, según detallaron, los técnicos y enfermeros están aún muy por detrás de esos valores. Y, en todos los casos, predomina el multiempleo para mejorar el ingreso.

El Posadas amaneció hoy con atención solo en los servicios esenciales y las guardias por un paro que se extenderá hasta mañana. Pasado el mediodía, los profesionales ultimaron en una asamblea fuera del complejo, a pasos del vacunatorio, la movilización mañana, a las 10, a la sede de la cartera sanitaria nacional –el Posadas depende del ministerio que conduce Carla Vizzotti– para solicitar una audiencia con la ministra.

El pedido más urgente en un hospital con conflictos de recursos humanos constantes desde hace años es una recomposición del 100% del salario por fuera de paritarias y un bono de $100.000 para poder contrarrestar el retraso en el salario y la inflación.

El personal del Posadas hizo hoy una asamblea pasado el mediodía Fabiola Czubaj

En este reclamo participan, también, los profesionales de las residencias nacionales. Mañana, se sumarán a la movilización el personal y residentes del Hospital Garrahan, que partirán desde el Congreso, y médicos de las residencias que dependen de la Nación en hospitales en la provincia de Buenos Aires, según se indicó hoy.

El acuerdo que se cerró ayer en la ciudad y permitió que los residentes levantaran el paro en los hospitales luego de 20 días, exacerbó el malestar ante la falta de respuestas de las autoridades del hospital y el gobierno nacional, como manifestaron hoy a LA NACIÓN médicos y residentes del Posadas. A modo de comparación, según señalaban hoy con indignación, un médico con años de carrera pasó a ganar menos que un residente.

Conflictos

En los pasillos habitualmente más ruidosos y todavía más concurridos de ese centro de referencia ubicado en la localidad bonaerense de El Palomar, hoy había pocos pacientes. Hacia el mediodía, ya casi no había movimiento. En el primer piso, un hombre empujaba la camilla en la que trasladaba a su madre mientras buscaba un consultorio. En la sala de espera de la guardia para adultos había tres personas que aguardaban el llamado de una médica.

Pocos pacientes en los pasillos del Posadas por el paro de 24 horas que realiza el personal Fabiola Czubaj

En los pabellones del Posadas trabajan unas 5300 personas: una de cada cuatro tuvo Covid-19 durante la pandemia. Hoy, mientras médicos, enfermeros, técnicos y profesionales volvían por el parque hacia el hall central, algunos recordaban con angustia el trabajo esos dos años en ese hospital, que quedó involucrado en el escándalo por el Vacunatorio VIP.

Como publicó LA NACIÓN, hace décadas que en ese centro de alta complejidad del oeste del conurbano bonaerense se libran batallas por poder que terminan por lesionar el esfuerzo diario del personal, que no logra que se unifique y transparente su contratación dentro de la carrera estatal en sanidad.

“La situación es la de hace años: no hay una carrera hospitalaria y, por ende, no hay progreso, lo que hubiera mejorado el sueldo de cada profesional a lo largo de los años”, explicó Carlos Colasurdo, médico de planta del Posadas. “En mi caso, con 37 años de hospital y tres especialidades gano menos que un residente –continuó–. Por eso estamos reclamando un 100% de aumento por fuera de paritarias, con la regularización de grados y categorías y el reconocimiento de antigüedades de la gran mayoría de los profesionales de carrera del hospital. También hay monotributistas, que en algunos casos llevan 30 años de contratos, y que no tienen posibilidad de mejorar ni de pasar a la planta para ingresar a la carrera.”

Los profesionales del Posadas hicieron un aplauso cerrado en el hall de entrada pasado el mediodía Fabiola Czubaj

En el hall central, hubo un aplauso cerrado al pedido de que el gobierno nacional atienda la crisis en ese hospital. Esta mañana, hubo una reunión con miembros de la Comisión de Salud de Diputados y las autoridades del hospital. El director ejecutivo, Adrián Tarditti, se comprometió a darles una respuesta el martes próximo, luego de un encuentro previsto para pasado mañana en el Ministerio de Salud nacional. “El paro se repite el martes, miércoles y jueves de la semana que viene”, confirmó Edgardo Zacariaz, técnico en cardiología y secretario gremial de Cicop del Posadas, uno de los gremios con representación dentro del Posadas.

La semana pasada, personal se negó a presentar trabajos científicos, muchos de ellos sobre la pandemia, en las jornadas hospitalarias como forma de manifestarse frente a la falta de respuesta.

“Estamos partiendo de paritarias que arrancaron de sueldos de por sí muy bajos. Entonces, no va a haber un buen acuerdo paritario por más que aumenten un 500% de la paritaria. Para los residentes nacionales que recién ingresan, los sueldos están por debajo de la línea de pobreza en $140.000 –agregó Colasurdo–. Pero nadie nos llamó aún, lo que da la pauta de la empatía que el Estado nacional tiene con los pacientes. Si un distrito [por la Capital] pudo arreglar su conflicto con los médicos, la Nación tiene que poder hacerlo en lo que es su jurisdicción.”

