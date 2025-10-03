Cristina Pérez presentó su nuevo libro, contó que cerró su ciclo con Telefe y adelantó: “Uní mi destino a LA NACION por un buen tiempo”

La periodista Cristina Pérez adelantó que renovó su vínculo con el LN+ y que continuará por “un buen tiempo” en el canal. “Estamos trabajando en mejorar nuestra propuesta informativa para el año que viene y en tratar de renovar la pantalla. Un trabajo en equipo pensando en ustedes y en una realidad dinámica, que nos exige estar muy atentos”, declaró en diálogo con José del Rio en Mesa chica.

“Quiero contarles en exclusiva en este programa que uní mi destino con LA NACION y voy a seguir en esta casa por un buen tiempo. Me pone muy orgullosa, muy feliz, pertenecer a esta gran casa del periodismo argentino y a mis ‘nacioneros’”, dijo.

La conductora de Siempre+, que se emite de lunes a viernes a las 18:30, reveló también que cierra su ciclo en Telefe en “muy buenos términos”.

“En noviembre va a salir mi programa en Telefe: Camino a casa. Es un formato español hermoso donde una figura muy conocida regresa ante las cámaras como en un reality al colegio donde estudiaba de chica, empieza a revivir su infancia y hace de vuelta el camino a su casa. Es hermoso, tenemos cinco programas grabados con figuras de primera línea”, indicó.

“También quiero contarles que cerré mi ciclo con Telefe. Se cerró con mucho amor. Estoy muy agradecida por mis años en el noticiero, pero este tiempo me hizo descubrir que quería hacer periodismo de autor, y eso me lo permite esta casa. Es parte de la evolución de la vida. Está terminando una etapa hermosa de mi vida y empezando otra" agregó la periodista.

Además cerró: “Este fue un año de muchos desafíos para LN+ y creo que estamos orgullosos de haberlo transitado con el espíritu del guerrero”.

La presentación de su nuevo libro

Por su parte, Cristina Pérez lanzó su nuevo libro "Mujer Samurái" y explicó: “Es la búsqueda de la mujer guerrera más célebre de Japón, quien fue comandante de los ejércitos del general del sol naciente en la guerra civil del siglo XII del Japón feudal, donde se sentaron las bases para los samurái. Aquí está el temple de los guerreros y, de alguna manera, está demostrada lo que es la confusión en el poder”.

“Acá está el coraje de hacer lo correcto; preferir dejar la vida pero no el honor; entender la fugacidad de las cosas”, señaló y añadió: “Son muchos años de adentrarme en la filosofía del guerrero en el camino de la espada, en la samurái, con registros increíbles de cómo fue pasando de boca en boca el mundo de las artes marciales y sus códigos, que hoy están sublimados en una filosofía de la ética”.

Acto seguido, la periodista relató cómo escribió el libro y contó que tuvo que “hacer caminos muy raros” porque la historia no contada de los samurái pertenece a las mujeres guerreras. “Trato de llegar al alma y la historia. Es una biografía incompleta, que es a veces el desafío de la literatura”, afirmó.

Noticia en desarrollo.