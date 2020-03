Los trabajadores de la salud actúan durante las 24 horas Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Las autoridades nacionales confirmaron hoy la detección del primer caso de "transmisión comunitaria" de coronavirus en la Argentina. ¿Cuál es la diferencia con los tipos de contagios "importados" y los "no importados"?

Los infectólogos y epidemiólogos separan el avance del coronavirus en tres grupos, según el tipo de contagio. Los primeros que se detectaron en el país fueron casos "importados", es decir, personas que se infectaron en el exterior y regresaron al país con síntomas de Covid 19.

Los segundos se denominan "no importados": son personas que se contagiaron en el país luego de mantener contacto estrecho con alguien perteneciente al grupo de los casos "importados".

El tercer tipo de contagio, que hoy se anunció como presente en la Argentina, es denominado como instancia de "transmisión comunitaria" o "de libre circulación". Alude a aquellos que se contagian en el país, pero sin haber mantenido contacto con los casos importados. En esta etapa, las medidas de prevención suelen ampliarse y la procedencia del virus deja de ser el foco de atención, ya que se considera que está "presente en la población".

Así lo explicó a LA NACION el infectólogo Ricardo Teijeiro, iembro de la Sociedad Argentina de Infectología. "Cuando el virus empieza a circular libremente, empiezan a haber contagios entre personas que socialmente no tuvieron un vínculo con alguien que vino de afuera. Esto es normal, es esperable", sostuvo el especialista cuando aparecieron los primeros casos "no importados", hace once días.

Hoy, las autoridades del gobierno nacional anunciaron que se detectaron tres casos de la tercera instancia: personas que no viajaron recientemente al extranjero, ni estuvieron cerca de otros que sí estuvieron en el exterior, y se contagiaron localmente.

"En la Argentina hay 266 casos confirmados, de los cuales 190 tienen antecedentes de viaje internacional, 59 transmisión local conglomerados, un caso no tiene antecedentes de viaje o contacto estrecho y 16 se encuentran en evaluación epidemiológica", señaló el funcionario.

Por su parte, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, informó: "Todo el sistema se está preparando para la eventual situación de aumento de casos y la mayor demanda. Se trabaja para fortalecer recursos humanos y centros de salud. Desde el Ministerio se trabaja fuerte en la compra centralizada de equipamiento".