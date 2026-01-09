Vacaciones: estos son los destinos más elegidos por los argentinos para enero

Los vuelos reservados se intensificaron en plena temporada alta, según un informe de LN+; el cabotaje lidera las preferencias, mientras que los destinos turísticos clásicos vuelven a concentrar la mayor demanda
- 2 minutos de lectura'
El inicio de las vacaciones de verano llegó con un fuerte impulso para el turismo aéreo. Según el último relevamiento de Aerolíneas Argentinas, difundido en LN+, la aerolínea registró 491.963 reservas entre el 5 y el 18 de enero, una cifra que confirma el alto nivel de demanda para viajar durante la primera quincena del año.
De acuerdo con los datos oficiales, los vuelos de cabotaje concentraron la mayor parte de las reservas, con 342.705 pasajes emitidos, lo que refleja que el turismo interno volvió a posicionarse como la principal opción para los viajeros.
En segundo lugar se ubicaron los vuelos regionales, con 99.892 reservas, impulsados por destinos limítrofes y cercanos.
El relevamiento también mostró un movimiento sostenido en los tramos internacionales de mayor distancia. Los vuelos hacia Interamérica sumaron 21.926 reservas, mientras que los destinos de Estados Unidos alcanzaron 14.316 pasajes vendidos. En tanto, los vuelos hacia Europa contabilizaron 13.124 reservas en el mismo período.
Cuáles fueron los destinos más elegidos en enero
En cuanto a los destinos más elegidos por los pasajeros, el ranking estuvo encabezado por Bariloche y Ushuaia, seguidos por Córdoba, El Calafate e Iguazú. También se destacaron ciudades del norte y el oeste del país como Mendoza y Salta, junto con opciones internacionales muy demandadas como Río de Janeiro, Florianópolis y Miami.
Los números reflejan un verano con alta ocupación aérea, en el que se combinan escapadas dentro del país con viajes regionales e internacionales, y anticipan un intenso movimiento en aeropuertos durante las próximas semanas.
- 1
“Está cansada y con dolores”: la delicada salud de una de las niñas sobrevivientes de la enfermera asesina de Córdoba
- 2
Una bebé recién nacida fue rescatada de un cesto de basura en San Martín
- 3
“El fuego rugiendo y los animales gritando”: continúa el dramático incendio en Chubut y el humo impide el combate aéreo
- 4
“¿Pagar para poder visitar un cerro?“. La sorpresa de los turistas frente a atracciones que están en propiedad privada