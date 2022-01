Cuál es el único “autotest” de Covid que por ahora se consigue en la Argentina

Ayer, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la venta en la Argentina de cuatro marcas de autotests para Covid-19, que se prevé que estén disponibles recién en las próximas semanas. Sin embargo, en la Capital Federal ya se conseguía una prueba rápida de antígenos de origen chino y de venta libre que se promociona como autotest, pero que en realidad debe ser supervisada por un profesional.

Inmunobio —así es la marca del test— promete el resultado en 10 minutos.

Margarita Menéndez Llano, farmacéutica y presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, explicó a LA NACION: “Los tests que están en circulación son de uso profesional. La farmacia puede dispensarlos, pero el usuario debe ir a un centro a hacerse la extracción. No son autotests, los debe supervisar un profesional”.

Y agregó que si bien la ANMAT autorizó el ingreso de una partida de estos productos al país, la habilitación no fue renovada debido a la polémica falta de trazabilidad de la prueba. “Había que hacer una toma nasofaringe que obviamente era complicada para que se la realice el usuario a sí mismo, por eso y la falta de trazabilidad es que no se renovó la autorización”.

La gran ola de contagios que se está acercando a los 100.000 casos diarios y la no renovación a la habilitación de Inmunobio hizo que queden muy pocos tests disponibles. Por ejemplo, en la farmacia San José, ubicada en Núñez, hoy la mañana todavía se conseguían unidades por $2900, pero en muchas otras farmacias de la zona estaban con stock agotado.

Hay faltantes del test rápido Inmunobio porque ANMAT no le renovó la habilitación Alejandro Guyot

Roberto Sánchez, farmacéutico en La Santé dijo: “El test rápido Inmunobio, que se autorizó medio a las apuradas, es básicamente igual a los cuatro que autorizaron ayer, con la diferencia de que éste debería hacerlo un profesional. El problema es que no se sabe si el profesional es un médico, un enfermero o un farmacéutico. Igualmente ayuda en este momento de pico de contagios”.

Hoy a la tarde aún contaban con stock disponible, pero estimaban que se iba a agotar para el final del día.

En la cadena de farmacias Farmacity contaban con el mismo test en puntos porteños específicos calificados como “gabinetes especializados en salud”, pero advirtieron que desde esta semana ya no tienen stock por la gran suba de casos y la demanda consecuente.

El sitio de venta online de la farmacia OpenFarma muestra el test chino a un precio de $1899,20. Aclaran que solo está disponible para retiro o entrega en CABA y que la realización del testeo debe ser practicada por un profesional competente. Sin embargo, al intentar realizar la compra, no contaban con stock de venta.

Los autotests aprobados

La ANMAT aprobó ayer el uso de cuatro tests de autoevaluación del virus SARS-CoV-2, en medio de un pico de casos que ayer registró otro récord diario con más de 95.000 en todo el país.

“Aún no recibimos información [de los nuevos autotests]. Lo más difícil será la implementación porque las farmacias tenemos que poner un lector de código de barras, aprender cómo capacitar al usuario y hacer el seguimiento. Es una medida para descomprimir a los centros de testeo, pero es de primera instancia. Igual hay que hacer PCR”, opinó Jorge Bonifacio, farmacéutico de la Farmacia Carvajal, en Vicente López.

Los productos aprobados por ANMAT que aún no están en el país son: Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), y WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing. Pertenecen a los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener y serán comercializados en las farmacias habilitadas.