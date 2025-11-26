Cuál es la explicación de la invasión de hormigas voladoras en AMBA

“La Ciudad es un hormiguero”, suele oírse en alusión a la cantidad de gente que circula diariamente por la metrópolis porteña. Pero este miércoles la metáfora se hizo realidad y cientos de hormigas voladoras invadieron los barrios de Palermo, Chacarita, Villa Urquiza, Villa Crespo y Villa Luro. Si bien el fenómeno no presenta daños para la integridad de los seres humanos, puede provocar desagrado.

Invasion de hormigas voladoras en AMBA

Según los expertos, esta invasión responde a una época de apareamiento denominada “vuelo nupcial”. Para que sea posible, el factor climático es esencial, y ocurre en jornadas donde la calidez eclosiona con la humedad, condiciones que suelen darse en el epílogo de la primavera y el arribo del verano.

En las imágenes transmitidas por LN+, puede verse cómo los insectos aparecen en las veredas y los patios de los vecinos. Además del territorio porteño, se pudo comprobar que las hormigas también cruzaron la avenida General Paz, ya que tanto en Lomas de Zamora como en La Matanza se registraron denuncias aludiendo a la presencia de esta plaga.

En qué consiste “el vuelo nupcial”

El apareamiento entre los insectos se produce en el aire y suele durar apenas unos segundos. Consumado el acto amoroso, los ejemplares macho caen al suelo donde lentamente pierden la vida.

Las hormigas voladoras suelen ser un fenómeno que se repite en esta altura del año

En el caso de las hembras, luego de ser apareadas pierden sus alas, excavan un orificio en la tierra y se convierten en flamantes reinas de nuevas colonias.

Cómo combatir las hormigas voladoras sin usar insecticidas

Dado que la presencia se debe a una etapa natural del ciclo vida de las hormigas, lograr evitar su presencia suele convertirse en una odisea. Sin embargo, los expertos de empresa F&W Pest Control, especializada en el control de plagas brindaron algunas claves para “minimizar” su presencia.

Eliminar sus fuentes de alimento. Mantener resguardados alimentos ricos en azúcar, frutas y ser sumamente cuidadoso con los desperdicios.

Mantener resguardados alimentos ricos en azúcar, frutas y ser sumamente cuidadoso con los desperdicios. Verificar si hay grietas o hendiduras alrededor de ventanas y puertas. Asegurase también de que los burletes estén bien fijados para evitar que ingresen al hogar.

alrededor de ventanas y puertas. Asegurase también de que los burletes estén bien fijados para evitar que ingresen al hogar. Guardar las pilas de abono lejos de la casa .

. Colocar hojas de menta o laurel en la zona exterior del hogar para repeler las hormigas de forma natural.

en la zona exterior del hogar para repeler las hormigas de forma natural. Si la cantidad de hormigas dentro de la casa es de difícil manejo, consultar a un especialista en control de plagas.

En cuanto al uso de insecticidas o cebos en las zonas de acceso a la casa, que tal vez es la primera medida que las personas tienden a tomar, es un recurso sobre el que los especialistas señalaron ciertos reparos ya que “la mayoría de los repelentes son ineficaces e incluso podrían atraer a más hormigas voladoras de las colonias cercanas. Por lo general, es mejor evitar los productos químicos a menos que lo recomiende un profesional de control de plagas”.