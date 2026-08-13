¿Cuál es la mejor posición para dormir? Esto es lo que recomienda un especialista al hablar de la “higiene del sueño”

El sueño representa un pilar indispensable para el funcionamiento integral del organismo. Según destacó el médico Jorge Tartaglione, la calidad del descanso diario es un factor innegociable: “No podemos vivir sin dormir. Dormir correctamente, las horas que corresponden, de 7 a 8 horas por día, es muy importante, muy importante”.

El análisis se centra en la biomecánica corporal durante el descanso, ya que el especialista aconsejó no dormir boca abajo debido a que esta postura “lo que te genera es un dolor de espalda lumbar enorme”.

En contraposición, propone optimizar la alineación del cuerpo: “Dormir de costado, la mejor posición es de costado, del lado izquierdo”, sostuvo el profesional de la salud”.

“Tres cosas hace esto: que no tengas ronquido, si roncas, nunca te pongas boca arriba, ponete de costado, porque la lengua, cuando te ponés boca arriba la lengua cae, se aplasta y impide el paso del aire”, detalló.

La mejor posicion para dormir

Al posicionarse sobre el costado izquierdo, el esófago permanece en una ubicación que previene el reflujo gástrico. “El tubito que te lleva la comida al estómago queda por arriba, que es el esófago del estómago. Entonces no hay reflujo hacia arriba”, detalla el especialista.

Cómo debe estar la habitación, para dormir de manera correcta

Para alcanzar este objetivo, el especialista introduce el concepto de higiene del sueño, un conjunto de hábitos y condiciones ambientales que facilitan un reposo ininterrumpido y eficiente.

En cuanto al entorno, el profesional enfatizó que la habitación debe ser un espacio de calma absoluta: “Es fundamental que tener una habitación clara, una habitación ordenada, los placares cerrados, aunque parezca loco”, explicó.

“Plantas dentro de la habitación yo sugiero que no. Yo sugiero que no a las plantas, que no te distraiga absolutamente nada”, sumó

Asimismo, señaló la importancia de controlar la temperatura ambiente, ya que una cifra elevada puede provocar transpiración y dificultar el sueño. La oscuridad debe ser total, mientras que el silencio se posiciona como una condición imprescindible.

Según Jorge Tartaglione, se recomienda dormir de 7 a 8 horas (Foto: Creada con IA)

En la misma línea, el médico aconsejó evitar el uso de pantallas: “Sin televisor, sin el celular, que es muy difícil porque tenemos el reloj, es muy complejo. Pero si vos no dormís correctamente, todas estas técnicas te van a ayudar”.

Por último, recomendó el uso de almohadas de manera estratégica, ya que “la posición de la almohada es muy importante”, debiendo estar “encajada en el hombro” para evitar que la cabeza quede suspendida.

“Si pones una almohada entre las piernas, también te mejora la posición de la cadera”, cerró y recomendó para los adultos mayores, dormir boca arriba, con una almohada baja.