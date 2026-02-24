Cuáles fueron las zonas del AMBA más afectadas por el temporal

El temporal de lluvia y viento afectó diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires y la provincia este martes 24. Las precipitaciones intensas cusaron anegamientos en calles y dificultan el tránsito en áreas específicas del conurbano bonaerense. El fenómeno climático genera la emisión de alertas meteorológicas para advertir a la población sobre posibles riesgos derivados de la actividad eléctrica y las ráfagas.

Las zonas del AMBA más afectadas por el temporal

Los partidos de Lanús, Avellaneda y Temperley presentan las situaciones más críticas por la acumulación de agua. En Lanús, una fotografía que circuló por redes sociales muestra que el nivel del agua superó más de la mitad de la rueda de un vehículo estacionado en la vía pública, lo que impidió la circulación normal de los peatones y de los medios de transporte.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de calles inundadas

En Avellaneda, un video exhibe una estación de servicio inundada en su totalidad. El agua acumulada cubrió el playón de carga y los accesos principales al establecimiento. Las imágenes captadas durante la madrugada revelan calles anegadas en diversos barrios de este municipio. El fenómeno incluyó truenos y relámpagos que acompañaron la caída de agua durante varias horas seguidas. Los usuarios de redes sociales difundieron videos donde se advierten las dificultades para transitar en las zonas residenciales de Temperley.

Un video que circuló en redes sociales mostró una estación de servicio inundada en Avellaneda

La ciudad de Buenos Aires también registró precipitaciones de variada intensidad que afectaron la visibilidad y el estado de las calzadas. Las lluvias alcanzaron barrios como Palermo, donde se observaron precipitaciones persistentes durante toda la madrugada, que incluyó una fuerte actividad eléctrica. Los radares oficiales detectaron tormentas que se desplazaron sobre el área metropolitana con ráfagas de viento.

Para el resto de la jornada, la ciudad de Buenos Aires mantiene una previsión de temperatura máxima de 31 grados, con una mínima que comenzó en 21 grados durante las primeras horas del martes. El Servivio Meteorológico Nacional estima un 70% de probabilidad de precipitaciones para la Capital Federal. Por la noche se registrarían ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y vientos de hasta 31 kilómetros por hora.

El pronóstico para el resto de la semana en CABA (Fuente: SMN)

Recomendaciones de seguridad ante el clima adverso

El Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas de protección para la población ante la vigencia de la alerta amarilla. La recomendación principal consiste en asegurar objetos que el viento desplace para evitar accidentes en la vía pública o en viviendas. Las autoridades sugieren permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos mientras dure el fenómeno intenso.

Es fundamental evitar circular por calles inundadas o sectores con acumulación de agua. El organismo aconseja no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad ante el riesgo de descargas o caídas de estructuras. Las proyecciones oficiales indican que el mal tiempo se mantendrá hasta el final del día en gran parte del AMBA y para el miércoles se espera el cese de las lluvias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.