La ciudad y Mendoza, los primeros en volver a clases mañana

Mañana comienza el ciclo lectivo 2022 en dos puntos del país: la Capital y la provincia de Mendoza. En estas jurisdicciones los alumnos de nivel inicial y primario volverán a las aulas con algunas modificaciones en los protocolos sanitarios aplicados hasta el año pasado: no más burbujas y aislamiento solo en casos confirmados de Covid-19, entre otras.

El 7 pasado, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, resaltó en una conferencia de prensa que brindó junto a Soledad Acuña, ministra de Educación, y su par en Salud, Fernán Quirós, “la importancia de que las escuelas vayan volviendo a la normalidad”. Con ese objetivo, presentó una guía de recomendaciones contra el Covid-19 en escuelas cuyos puntos principales son: la eliminación del sistema de burbujas sanitarias y el fin del aislamiento por contacto estrecho. Ambas medidas buscan minimizar la pérdida de días de clases presenciales.

Además, no se tomará la temperatura y no será necesario presentar el pase sanitario al ingresar a la escuela. El uso de barbijo será obligatorio dentro del aula solo para los estudiantes de cuarto grado en adelante. Los chicos de hasta tercer grado no estarán obligados a utilizarlo para favorecer el aprendizaje en una etapa clave de la comprensión lectora. Por último, ya no será necesario señalizar el sentido de circulación en los pasillos, el ingreso escalonado al inicio de la jornada ni los turnos en los comedores. Los 390.000 estudiantes que mañana comenzarán las clases en la Ciudad contarían, en principio, con 192 días de clases.

En la ciudad, hay 2119 instituciones educativas. De ellas, 741 son de nivel inicial, 887 primarias y 491 secundarias. “La proporción es casi 50% y 50% entre el sector público y privado”, afirmaron fuentes del Ministerio de Educación porteño.

Mendoza se basó en el protocolo nacional para asegurar un regreso cuidado a las aulas Marcelo Aguilar - La Nacion

En Mendoza, también comienza mañana de forma completamente presencial el ciclo lectivo y, a tono con las medidas que se vienen implementando desde el año pasado, no habrá burbujas ni distanciamiento social. La provincia gobernada por Rodolfo Suárez se basó en el protocolo nacional “Aula segura” para su regreso a la presencialidad.

El 10 pasado, tres días después de la presentación del protocolo porteño, el gobierno nacional expuso el plan “Aula Segura”, que establece una serie de recomendaciones para la vuelta a la presencialidad plena en los niveles inicial, primario y secundario basadas en seis pilares: asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y limpieza, y distancia.

El protocolo apunta a cumplir 190 días de clases y, en sintonía con la Ciudad, establece la eliminación de las burbujas sanitarias y el aislamiento por contacto estrecho. La principal diferencia con el proyecto de Rodríguez Larreta es que “Aula Segura” contempla la obligatoriedad de uso de tapabocas a partir de primer grado en todos los espacios cerrados.

Según datos de la Dirección General de Escuelas, en Mendoza hay 2030 establecimientos educativos en toda la provincia, en los niveles inicial, primario, secundario orientado y secundario técnico.

Los estudiantes de nivel secundario tanto de la ciudad como de Mendoza comenzarán el 2 próximo, al igual que el resto del país.

La presentación del pase sanitario no será obligatoria para entrar al colegio Ignacio Sánchez - LA NACION

El inicio escolar se dará en un contexto de descenso de casos positivos de Covid-19 y con el 79,5% de la población argentina con el esquema de vacunación completo.

“Desde el 7 de octubre [de 2021] se habilitó el empadronamiento para los niños de 3 a 11 años con condiciones priorizadas y el 21 de ese mes se hizo extensiva la inscripción para todo este grupo en general. La decisión de avanzar con este grupo etario fue según lo acordado en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) del 4 de octubre. Fruto de ese encuentro se definió utilizar las vacunas de Sinopharm. Al día de hoy, 256.368 de ellos ya recibieron la primera dosis de Sinopharm, lo que representa al 71% de los niños de entre 3 y 11 años, mientras que 211.521 (el 58,4% de ellos) completaron su esquema de vacunación”, dijeron fuentes del Ministerio de Salud porteño.

Por su parte, Ana María Nadal, ministra de Salud de Mendoza, dijo a LA NACION: “Los números de vacunación que tenemos en los niños, niñas y adolescentes son muy buenos. El grupo de 3 a 11 años alcanzó un 70% de inoculación con una dosis, y el grupo de 12 a 17 años, 86% también con primera dosis. Este gran avance es uno de los ejes centrales”.