Cuáles son los riesgos de usar el microondas en casa y cómo podemos reducirlos al máximo, según un experto

El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados para calentar la comida tanto en los hogares como en los lugares de trabajo. Sin embargo, el recipiente elegido para colocar los alimentos podría representar un riesgo para la salud, según explicó el médico Jorge Tartaglione en LN+.

Durante una nueva entrega de su columna sobre “malas costumbres”, el especialista advirtió que muchas personas guardan su comida en envases de plástico y luego los introducen directamente en el microondas. Frente a esa práctica, recomendó utilizar recipientes de vidrio resistentes al calor.

“Te voy a traer algo que hacemos cotidianamente los seres humanos y no nos damos cuenta”, anticipó Tartaglione antes de explicar cuál es el hábito que convendría modificar.

Malas costumbres: calentar comida en el microondas

La advertencia de Tartaglione

El informe comenzó con una pregunta concreta dirigida a los integrantes del programa: “Vos tenés el microondas, ¿cómo calentás?”.

Uno de ellos respondió que utilizaba una fuente. Ante la consulta sobre si era de plástico o de vidrio, aclaró que se trataba de la segunda opción. “Excelente”, reaccionó Tartaglione, quien consideró que ese era el material indicado.

En ese momento, otro de los participantes contó que no tenía microondas en su casa porque nunca le había gustado y que, en cambio, calentaba la comida en un horno eléctrico. El médico aprovechó el intercambio para dejar una recomendación destinada a quienes sí emplean ese electrodoméstico.

“El mensaje para ustedes en casa, para terminar con un mensaje saludable, es tratar de no meter en el microondas cosas de plástico, porque tienen microplásticos”, señaló.

Según Tartaglione, estas partículas se encuentran presentes en el cuerpo y pueden repercutir en la salud. “Sabemos hoy muy claramente que cada uno de nosotros en nuestro organismo tenemos gran cantidad que impactan en la salud”, agregó.

Tartaglione desaconsejó el uso de plásticos en el microondas

Qué ocurre con los recipientes aptos para microondas

Tras la explicación, el médico fue consultado por aquellos envases que cuentan con una indicación específica para ser utilizados dentro del electrodoméstico.

“¿Aun los que dicen que son aptos para microondas?”, le preguntaron. Tartaglione respondió que también aconsejaba evitar esos productos: “Aun los que son aptos se sugiere no usarlos”.

Como alternativa, el especialista recomendó emplear recipientes fabricados con vidrio y preparados para resistir el calor. “Lo ideal es tener recipientes de vidrio para poner dentro del microondas, aptos para calor”, indicó.

De esta manera, el consejo consiste en trasladar los alimentos a un envase de vidrio antes de calentarlos, en lugar de introducir en el microondas el recipiente plástico utilizado para guardarlos o transportarlos.