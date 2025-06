Cuándo abre la temporada de invierno en los centros de esquí

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Mientras los amantes de la nieve preparan sus equipos y empiezan a entusiasmarse con sus bajadas, los principales centros de esquí de la Argentina proyectan sus aperturas. Aunque todavía faltan buenas nevadas que cubran los cerros, ya hay algunas fechas confirmadas.

En el cerro Catedral empezarán a operar, aunque solo para peatones, el lunes próximo. Se ofrecerá el Tour Histórico, en el que los visitantes pueden ascender en el Cable Carril hasta los 1600 msnm. “Aún no hay fecha confirmada de apertura para esquiadores. Por lo pronto, dependemos de las condiciones climáticas”, indicaron a LA NACIÓN desde el centro de esquí. No se sabe si será en junio o julio: lo cierto es que no hay nevadas previstas para la primera quincena de este mes.

En el cerro Catedral empezarán a operar, aunque solo para peatones, el lunes próximo ByDroneVideos - Shutterstock

A su vez, esta semana se definió que el pase de esquí valdrá lo mismo que el año pasado: 115.000 pesos. En línea con el congelamiento de tarifas que decidieron los hoteleros y las agencias de viaje, Catedral Alta Patagonia, la concesionaria del principal centro de esquí de América del Sur, no solicitó al ente regulador aumentar el precio del pase diario. Además, la empresa incorporó 15 nuevos pisapistas que “permitirán mejorar la calidad del pisado de nieve, optimizar los tiempos de trabajo nocturno y reducir significativamente el impacto ambiental gracias a motores de última generación con menor consumo y emisiones”.

Algo más al sur de Bariloche, a 25 km de El Bolsón, Laderas Cerro Perito Moreno prevé abrir al público el 28 de junio. El centro tiene más de 25 km de terreno para esquiar y durante la temporada pasada se instalaron 15 cañones que permiten descender esquiando hasta la base durante la mayor parte de la temporada. Además, el lugar cuenta con un hotel, un refugio que pertenece al Club Andino Piltriquitrón y cinco paradores gastronómicos.

Chapelco

Por fuera de Río Negro, la provincia de Neuquén alberga dos centros de esquí. Chapelco, en las afueras de San Martín de los Andes, tiene prevista su apertura para el fin de semana del 20 de junio, siempre dependiendo de las condiciones de nieve. El centro de esquí –que está a punto de cambiar la concesión por los próximos 25 años– prevé habilitar a fines de este mes todas las pistas y medios de elevación con la operación habitual de todos sus servicios. “La preventa de pases para medios de elevación realizada durante abril y mayo fue muy exitosa, y se espera en los próximos días el lanzamiento de las tarifas de todos los servicios de la temporada junto a la apertura de la venta online”, indicaron.

En cuanto a la conectividad aérea, el aeropuerto Chapelco recibirá en julio 98 vuelos directos desde Aeroparque, Ezeiza y desde Córdoba y Rosario, operados por Aerolíneas Argentinas y JetSmart. Y entre el 1° y el 5 de agosto la frecuencia aumentará a 17 vuelos directos.

En Villa La Angostura, el Cerro Bayo también definió la fecha de apertura para peatones: será este viernes. A partir de ese día se habilitarán los medios de elevación hasta la cota 1500 y estarán disponibles los paradores gastronómicos Milquinientos y Oso Café. A su vez, se podrán alquilar trineos, hacer snow tubing y caminatas con raquetas de nieve. En temporada alta (entre el 13 de julio y el 2 de agosto), el valor del pase diario en el Bayo será de 99.800 pesos.

Ubicado sobre la Ruta 40, a unos 25 minutos de San Martín de los Andes a menos de una hora de Villa La Angostura, Lago Hermoso Ski Resort inicia su temporada el 1° de julio. El lugar cuenta con cuatro pistas (entre principiantes y expertos) y un fuera de pista, además de una pista de esquí nórdico. Los principiantes pueden hacer su iniciación en la Magic Carpet de la base, que posee una inclinación leve y un ancho ideal para aprender. En tanto, una telesilla cuádruple permite acceder al resto de las pistas. En Lago Hermoso el pase mayor diario cuesta 71.000 pesos, mientras que el bautismo de iniciación (pase, 2 horas de clase y equipo) sale 144.000 pesos.

En Chubut, La Hoya inaugurará su temporada de nieve el 3 de julio. El día de esquí o snowboard con acceso a todos los medios de elevación habilitados cuesta 80.000 pesos por persona. Al igual que el cerro Catedral, La Hoya, en las afueras de la ciudad de Esquel, mantiene una tarifa única durante toda la temporada. Además, desde el centro de esquí informaron que, a partir del 23 de junio, se habilitarán las reservas de clases.

En Tierra del Fuego, el cerro Castor abrirá el 27 de junio y esta semana extendió la preventa de pases hasta el 15 de junio. El pase diario de adulto ronda los 86.000 pesos. El centro invernal de Ushuaia cuenta con 35 pistas y 14 medios de elevación.

Para completar los centros de esquí cordilleranos, vale decir que Las Leñas, en Mendoza, buscará inaugurar la temporada el 14 de junio, siempre que las nevadas lo permitan. Allí el pase diario cuesta unos 135.000 pesos.

Carreras multidisciplinarias, bajadas de luces, shows, competencias, after ski y sunsets musicales están entre las múltiples propuestas de los centros de esquí esta temporada. Mientras esperan que las precipitaciones y las temperaturas se alineen, buscan tentar a los turistas con promociones y descuentos.