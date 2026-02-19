Cuándo empiezan las clases en Mendoza 2026: este es el calendario escolar

La Secretaría de Educación fijó la fecha para la vuelta a las clases en Mendoza durante la asamblea número 148 del Consejo Federal de Educación. El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, oficializó el cronograma lectivo 2026 para todo el país. La medida establece el ordenamiento de los días de actividad en las escuelas primarias y secundarias con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

¿Cuándo empiezan las clases en Mendoza?

La Dirección General de Escuelas de la provincia cuyana determinó que el ciclo lectivo 2026 comienza el 25 de febrero, una fecha que ubica a la jurisdicción entre los primeros distritos que retoman la actividad presencial en los establecimientos educativos. La planificación administrativa responde al compromiso de los ministros de las 24 jurisdicciones. Las autoridades locales ratificaron el “cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre”.

Mendoza integra el grupo de estados provinciales que abren sus puertas durante la última semana de febrero. La fecha coincide con el inicio de actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Neuquén y Santa Cruz. El esquema nacional busca la uniformidad pedagógica y la optimización del tiempo en las aulas. Los estudiantes de todos los niveles y modalidades deben presentarse ese miércoles para dar comienzo al periodo de enseñanza oficial.

Receso invernal y finalización del periodo lectivo

El cronograma para los alumnos mendocinos contempla el receso de invierno entre el seis al 17 de julio. Esta pausa de mitad de año alinea a la provincia con otros cinco distritos: San Juan, San Luis, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. El resto del territorio nacional se divide en dos bloques diferentes para las vacaciones de julio. Un total de 14 jurisdicciones dispuso el descanso entre el 13 y el 24 de julio. Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero fijaron su pausa para las últimas dos semanas del mes, del 20 al 31 de julio.

La finalización del ciclo anual en Mendoza ocurre el 22 de diciembre. La fecha de término coincide con la establecida por la provincia de Buenos Aires. La Rioja concluye su periodo el 23 de diciembre. El resto de las provincias argentinas finaliza el 18 de diciembre, con excepción de Formosa que termina el 17 de diciembre.

Organización del calendario educativo en las provincias

La Secretaría de Educación detalló la agenda completa para asegurar la previsibilidad de las familias y el sistema docente:

Buenos Aires: inicia el dos de marzo y termina el 22 de diciembre.

inicia el dos de marzo y termina el 22 de diciembre. CABA : inicia el 25 de febrero y termina el 18 de diciembre.

: inicia el 25 de febrero y termina el 18 de diciembre. Catamarca: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre.

inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre. Chaco: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre.

inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre. Chubut: inicia el 23 de febrero y termina el 18 de diciembre.

inicia el 23 de febrero y termina el 18 de diciembre. Córdoba: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre.

inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre. Corrientes: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre.

inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre. Entre Ríos: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre.

inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre. Formosa: inicia el dos de marzo y termina el 17 de diciembre.

inicia el dos de marzo y termina el 17 de diciembre. Jujuy: inicia el 23 de febrero y termina el 18 de diciembre.

La Pampa: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre.

inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre. L a Rioja: inicia el dos de marzo y termina el 23 de diciembre.

inicia el dos de marzo y termina el 23 de diciembre. Mendoza: inicia el 25 de febrero y termina el 22 de diciembre.

inicia el 25 de febrero y termina el 22 de diciembre. Misiones: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre.

inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre. Neuquén: inicia el 25 de febrero y termina el 18 de diciembre.

inicia el 25 de febrero y termina el 18 de diciembre. Río Negro: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre.

inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre. Salta: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre.

inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre. San Juan: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre.

inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre. San Luis: inicia el 23 de febrero y termina el 18 de diciembre.

inicia el 23 de febrero y termina el 18 de diciembre. Santa Cruz: inicia el 25 de febrero y termina el 18 de diciembre.

inicia el 25 de febrero y termina el 18 de diciembre. Santa Fe: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre.

inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre. Santiago del Estero: inicia el 18 de febrero y termina el 18 de diciembre.

inicia el 18 de febrero y termina el 18 de diciembre. Tierra del Fuego: inicia el 24 de febrero y termina el 18 de diciembre.

inicia el 24 de febrero y termina el 18 de diciembre. Tucumán: inicia el dos de marzo y termina el 18 de diciembre.

